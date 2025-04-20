Українські захисники на фронті отримують на Великдень паски за допомогою дронів. ВIДЕО

Українські захисники на фронті отримують на Великдень паски за допомогою дронів, щоб наші бійці могли відзначити це світле свято.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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