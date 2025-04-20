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Українські захисники на фронті отримують на Великдень паски за допомогою дронів. ВIДЕО

Українські захисники на фронті отримують на Великдень паски за допомогою дронів, щоб наші бійці могли відзначити це світле свято.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Бійці 28 ОМБр виявили та дроном-камікадзе знищили російський танк. ВIДЕО

Автор: 

Великдень (360) ЗСУ (7544)


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Хлопці радісні в ці хвилини і мені радісно за них❤️
З Великоднем Вас , дорогі наші захисники і смачноі паски !!
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20.04.2025 11:10 Відповісти
Нехай Боженька вас береже!
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20.04.2025 11:16 Відповісти
Христос Воскрес, шановні наші найкращі. Ми дуже вдячні, що маємо можливість дружин і дітей повести до церкви і сісти за святковий стіл, що ви трирмаєте найжахітнішу потвору на кордоні перетину "русского мира" і цивілізації.
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20.04.2025 11:50 Відповісти
Хай Великий Всемогутній Всеблагий Єдиносущий Господь Бог збереже і захистить кожного, хто воює за Україну в СОУ!
І так само покарає кожного кацапського виродка, що ступив кованим чоботом на Святу Україну!
АМІНЬ!
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20.04.2025 13:39 Відповісти
не вар'юй, Байда!)
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21.04.2025 17:03 Відповісти
 
 