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Українські захисники на фронті отримують на Великдень паски за допомогою дронів. ВIДЕО
Українські захисники на фронті отримують на Великдень паски за допомогою дронів, щоб наші бійці могли відзначити це світле свято.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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З Великоднем Вас , дорогі наші захисники і смачноі паски !!
І так само покарає кожного кацапського виродка, що ступив кованим чоботом на Святу Україну!
АМІНЬ!