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Бійці 28 ОМБр виявили та дроном-камікадзе знищили російський танк. ВIДЕО

Бійці 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу дроном-камікадзе знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: "Азовці" дронами-камікадзе атакують ворожих піхотинців, завадивши накопичити живу силу для штурмів. ВIДЕО

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20.04.2025 10:48 Відповісти
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21.04.2025 00:02 Відповісти
 
 