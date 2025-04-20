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Бійці 28 ОМБр виявили та дроном-камікадзе знищили російський танк. ВIДЕО
Бійці 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу дроном-камікадзе знищили російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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