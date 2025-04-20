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"Азовці" дронами-камікадзе атакують ворожих піхотинців, завадивши накопичити живу силу для штурмів. ВIДЕО
На Торецькому напрямку оператори FPV-дронів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" цілодобово завдають точкових ударів по російських силах.
Окупанти намагаються накопичувати ресурси та особовий склад для штурмових дій, але "Азовці" знищують ці спроби ще на етапі підготовки.
Камери дронів зафіксували останні миті життя ворожих піхотинців, інформує Цензор.НЕТ.
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