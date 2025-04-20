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"Азовці" дронами-камікадзе атакують ворожих піхотинців, завадивши накопичити живу силу для штурмів. ВIДЕО

На Торецькому напрямку оператори FPV-дронів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" цілодобово завдають точкових ударів по російських силах.

Окупанти намагаються накопичувати ресурси та особовий склад для штурмових дій, але "Азовці" знищують ці спроби ще на етапі підготовки.

Камери дронів зафіксували останні миті життя ворожих піхотинців, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр вдарили по ТОС та знищили ворожі ЛАТи, ВАТи і танки російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920)


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Дякуємо Захисникам України !
Слава Україні!
З Великоднем Вас!
Христос Воскрес!
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20.04.2025 09:47 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ!
Якби ще у момент зачаття нищити...
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20.04.2025 10:57 Відповісти
Они и мочат кацапов еще до зачатия.
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21.04.2025 03:03 Відповісти
не дали мальчікам в трусіках напасти, ТрамПу-ша буде гавкать
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20.04.2025 12:13 Відповісти
 
 