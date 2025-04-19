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Бійці 3 ОШБр вдарили по ТОС та знищили ворожі ЛАТи, ВАТи і танки російських загарбників. ВIДЕО
Бійців підрозділу "FATUM" Протитанкового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади поцілили по ворожій піхоті, а також знищили важку техніку: танки, ЛАТи, ВАТи й навіть російську установку ТОС.
Ворог втратив логістику, боєкомплекти та особовий склад. Навіть спроби окупантів сховатися в лісах не врятували їх від влучних ударів, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Ukrzvezda 2005
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littwa
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