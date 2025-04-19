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Бійці 3 ОШБр вдарили по ТОС та знищили ворожі ЛАТи, ВАТи і танки російських загарбників. ВIДЕО

Бійців підрозділу "FATUM" Протитанкового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади поцілили по ворожій піхоті, а також знищили важку техніку: танки, ЛАТи, ВАТи й навіть російську установку ТОС.

Ворог втратив логістику, боєкомплекти та особовий склад. Навіть спроби окупантів сховатися в лісах не врятували їх від влучних ударів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Наші війська ударили високоточною авіабомбою по місцю скупчення росіян на окупованій Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Когда уже на Мелитополь? Оттуда снялись войска и там полно коллаборантов - наступать и хватать их там и судить! Народ ждёт Украину!
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19.04.2025 16:30 Відповісти
Пробували 2 роки назад - не вийшло, зараз це вже нереально, нажаль
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19.04.2025 16:45 Відповісти
ЛАТи, ВАТи..МАТи..ШМАТи..
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19.04.2025 16:36 Відповісти
ТОСи, ЛАТи, ВАТи, ЦАПи і кацапи)
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19.04.2025 18:20 Відповісти
Удачі та Божого заступництва нашим воїнам , які нищать кацапську навалу . Із Святами , Герої !
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19.04.2025 16:50 Відповісти
Це лише СПОНУКАННЯ, для московитів, щоб звільнити від себе територію України!
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19.04.2025 17:18 Відповісти
ІІІ-ці - вдачі й надалі!
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19.04.2025 17:51 Відповісти
Хлопці, ви герої.
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19.04.2025 18:47 Відповісти
добре..
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19.04.2025 21:20 Відповісти
 
 