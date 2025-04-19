Наші війська ударили високоточною авіабомбою по місцю скупчення росіян на окупованій Херсонщині. ВIДЕО

На Херсонщині, в тимчасово окупованих Олешках, було завдано високоточного удару по місцю скупчення російських військових.

Для атаки застосували авіаційну керовану бомбу, яка точно влучила в ціль. Попередньо, втрати противника значні — ліквідовано живу силу та техніку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ за 2 тижні знищили 53 танки, 78 ББМ, 101 артилерійську систему і РСЗВ окупантів. ВIДЕО