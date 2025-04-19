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Наші війська ударили високоточною авіабомбою по місцю скупчення росіян на окупованій Херсонщині. ВIДЕО

На Херсонщині, в тимчасово окупованих Олешках, було завдано високоточного удару по місцю скупчення російських військових.

Для атаки застосували авіаційну керовану бомбу, яка точно влучила в ціль. Попередньо, втрати противника значні — ліквідовано живу силу та техніку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ за 2 тижні знищили 53 танки, 78 ББМ, 101 артилерійську систему і РСЗВ окупантів. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4125) армія рф (17373) знищення (7235) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+36
красівоє!
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19.04.2025 15:15
+34
Просто свято якесь!
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19.04.2025 15:16
+30

..і головне, що ті двоє встигли на презентацію
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19.04.2025 15:21
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красівоє!
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19.04.2025 15:15 Відповісти
треба було продовжувати звільняти Херсон , Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, , а не курською ФСБшною аферою ,саботувати звільнення НАШОГО , зе :"будемо міняти " Зірвав контрнаступ зеіуда
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19.04.2025 16:35 Відповісти
Просто свято якесь!
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19.04.2025 15:16 Відповісти
Облаком, бєлим облаком
Ти полєтіш к родному дому!

Побільше таких хмаринок! Слава ЗСУ!
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19.04.2025 15:20 Відповісти
С кучки на кучку шире шаг,шире шаг ,а не уже,а позади Арби ,Азамат и не нужна тут смелость.
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20.04.2025 13:10 Відповісти

..і головне, що ті двоє встигли на презентацію
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19.04.2025 15:21 Відповісти
Как говорится: "Успели вскочить в последний вагон".
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19.04.2025 15:24 Відповісти
Нех.й шастать, сіділи б в своїх гівняних болотах мабуть скопитилися б щасливі від "воткі".
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19.04.2025 15:21 Відповісти
від бояри
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19.04.2025 15:34 Відповісти
Красотааааа....
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19.04.2025 15:21 Відповісти
Зійшов благодатний вогонь!
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19.04.2025 15:24 Відповісти
У храмі Гроба Господнього зійшов "Благодатний вогонь по москалям"...
Амінь...
p.s. Доречі, "Амінь" - нічошна така собі назва, для якогось дрона чи ракети українського виробництва...
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19.04.2025 15:37 Відповісти
Вах! Цiкаво, скiльки членоголових було там
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19.04.2025 15:39 Відповісти
Накабздон підрахує)
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19.04.2025 15:46 Відповісти
Бомбезно
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19.04.2025 15:48 Відповісти
Ми колись теж по ангару уї....ли. Двіж помітили. Потім уже виявилося що там кацапські офіцери з б...ми там шашлики смажили.
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19.04.2025 16:03 Відповісти
А що 2 москалі рахуються скупченням ?
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19.04.2025 16:17 Відповісти
Котики наші!
Геть, нечисть, з українських Олешок!
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19.04.2025 16:55 Відповісти
Чи було там дійсно скупчення кацапів? Про те нам не відомо, але ******* знатно! Вподобайка 100%.
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19.04.2025 20:09 Відповісти
 
 