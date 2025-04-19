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Наші війська ударили високоточною авіабомбою по місцю скупчення росіян на окупованій Херсонщині. ВIДЕО
На Херсонщині, в тимчасово окупованих Олешках, було завдано високоточного удару по місцю скупчення російських військових.
Для атаки застосували авіаційну керовану бомбу, яка точно влучила в ціль. Попередньо, втрати противника значні — ліквідовано живу силу та техніку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+36 Дмитро Слісарчук
показати весь коментар19.04.2025 15:15
+34 Trevo Trow
показати весь коментар19.04.2025 15:16
+30 igor koval #550777
показати весь коментар19.04.2025 15:21
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Ти полєтіш к родному дому!
Побільше таких хмаринок! Слава ЗСУ!
..і головне, що ті двоє встигли на презентацію
Амінь...
p.s. Доречі, "Амінь" - нічошна така собі назва, для якогось дрона чи ракети українського виробництва...
Геть, нечисть, з українських Олешок!