Украинские танкисты одним выстрелом определяют победителя в поединке с экипажем вражеского танка. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят поединок украинских танкистов с российским танком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупанты делают несколько выстрелов, а в ответ получают только один и российская бронемашина разлетается вдребезги. На видео можно разглядеть украинский боеприпас за мгновение до попадания в российский танк.

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