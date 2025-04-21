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Новости Видео Уничтожение российской техники
18 054 56

Украинские танкисты одним выстрелом определяют победителя в поединке с экипажем вражеского танка. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят поединок украинских танкистов с российским танком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупанты делают несколько выстрелов, а в ответ получают только один и российская бронемашина разлетается вдребезги. На видео можно разглядеть украинский боеприпас за мгновение до попадания в российский танк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наши воины залетели БпЛА в ангар и поразили современный танк оккупантов Т-80БВМ на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) танк (2256) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+41
ЗСУ найкращі!
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21.04.2025 23:46
+35
ох нічого собі , українці такі нахабно професійні !!!❤️ Слава ЗСУ !!!
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21.04.2025 23:46
+28
Сам служив у танкових а уявить таке неміг екіпаж супер молодці подяка за мужність і гарну роботу
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21.04.2025 23:49
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Чао, бамбіно, соррі!
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21.04.2025 23:45 Ответить
ох нічого собі , українці такі нахабно професійні !!!❤️ Слава ЗСУ !!!
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21.04.2025 23:46 Ответить
ЗСУ найкращі!
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21.04.2025 23:46 Ответить
танкістів можна записувати в 500ті.
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21.04.2025 23:47 Ответить
у 650-ті. Це ті, які випарувались.
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22.04.2025 00:09 Ответить
Сам служив у танкових а уявить таке неміг екіпаж супер молодці подяка за мужність і гарну роботу
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21.04.2025 23:49 Ответить
і 4 кацчючмека навіть не зрозуміли "что же єто такоє? за что?"
різниця між танкістами і обезянами...
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21.04.2025 23:50 Ответить
На жаль у кацапських танках екіпаж лише 3 рашиста.
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22.04.2025 01:29 Ответить
три феєрично забаранених казла теж зовсім непогано.
козел за козлом, баран за бараном...
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22.04.2025 01:32 Ответить
не танкіст - піхота-расходняк в далекому минулому...
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22.04.2025 01:37 Ответить
кацапи не строїли танки під 182см ...
під малькiв бурятів...
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22.04.2025 07:49 Ответить
Епічний їбанурен , як сказав би шановний Мадяр ))
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22.04.2025 00:02 Ответить
Їхали московіти, аж до меркельші, на Берлін, за немкамі…. Їх туди послав, лякати «трєтьєй мірафой» НАТО, обмилок прутін-******!
А воно, он, як неловко вийшло! Мирні хлібороби України, усе поставили на місце! Московитам, передали благодатний вогонь!
Слава Україні!
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22.04.2025 00:05 Ответить
патамушта агнєтушітєль нагатовє нада била дєржать.
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22.04.2025 00:06 Ответить
Огнєтушітєль дорого , догпай возили вмістом вогнегасника
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22.04.2025 00:18 Ответить
Holy Shit!!!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1k4by1f/ukrainian_drone_strike_company_black_swan_of_the/

Дуже гарно розчленували кацапчика!
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22.04.2025 01:21 Ответить
дякую, бачив. Завжди дивлюсь DroneCombat під чайок із смаколиками.
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22.04.2025 01:42 Ответить
Так вы, батенька, гурман.
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22.04.2025 12:11 Ответить
Детонация боезапаса в барабане автомата заряжания страшная сила.
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22.04.2025 00:13 Ответить
Ехали обстреливать наземные цели, много фугасов взяли. Ну им повезло - не мучались, даже не успели понять.
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22.04.2025 00:17 Ответить
Не знаю, як щодо "фугасів" - там вибух укупорок з порохом... Оте полум"я - горіння бездимного пороху... Це був "первинний" вибух. Якщо й "гунули осколочно-фугасні - то вже як "вторинна детонація... Там же екіпаж з усіх боків "обкладений" укупорками пороховими, як "додатковою бронею"... Щоб довго не мучилися, не тільки при заряджанні, але й при попаданні...
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22.04.2025 06:45 Ответить
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22.04.2025 00:21 Ответить
Кацапи швиденько підписали угоду і вже на концерті кобзона сидятьв першому ряду
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22.04.2025 00:39 Ответить
Ну от для чого таке робити? Кацапи так і не зрозуміли, що сталося.
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22.04.2025 00:53 Ответить
Який прекрасний ролік ! Господь в Пасхальні празники веде руку українського танкіста.
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22.04.2025 01:15 Ответить
Феєрично!
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22.04.2025 01:17 Ответить
72-йка проти 80- тки?
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22.04.2025 02:02 Ответить
В українців 64-ка була
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22.04.2025 02:47 Ответить
Руззкий экипаж отделлался лёгкой смертью 😂
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22.04.2025 03:55 Ответить
Редкие кадры для этого года,сейчас танки почти не вступают в бои между собой.
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22.04.2025 06:20 Ответить
Прям як в тому анекдоті:
"Помітивши порушника, сержант Петренко зробив попереджувальний постріл в голову"
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22.04.2025 07:10 Ответить
Прикольно би було, якби абрамс або лео так т-90 так забаранили.
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22.04.2025 07:20 Ответить
Оце справжній танковий біатлон.
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22.04.2025 07:37 Ответить
Черговим українським супергероям-респект...
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22.04.2025 07:43 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ
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22.04.2025 08:12 Ответить
Все в порядке. Люди не пострадали.
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22.04.2025 08:59 Ответить
Московити по нашому панцернику ,ймовірно, не стріляли. Але менше з тим, ітц зее проблемз.
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22.04.2025 09:53 Ответить
Цей...гм... відеозапис не дає достеменної відповіді, чи був він там, чи ні . Зокрема, зрозумілим є, що гармати були справні, і що детонація порохових зарядів має саме такий вигляд.
Та й новина ця не для Вас ,очевидно.
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22.04.2025 11:39 Ответить
"Как только наш танк выезжает на позицию, сразу - всё..." (в. путин)
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22.04.2025 09:55 Ответить
ОГО!!! Вражає!!! Наші хлопці найкращі!!!
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22.04.2025 10:13 Ответить
шах і мат 😍
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22.04.2025 12:58 Ответить
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22.04.2025 15:38 Ответить
Чудовий постріл на 6,5 мільйона долярів
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22.04.2025 17:54 Ответить
не тільки. Ще і естет, тому без расчєловєчіванія просто кушать не можу.
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22.04.2025 18:58 Ответить
... тому що наша сила завжди вгорі буде
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22.04.2025 22:15 Ответить
 
 