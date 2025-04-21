Украинские танкисты одним выстрелом определяют победителя в поединке с экипажем вражеского танка. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят поединок украинских танкистов с российским танком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупанты делают несколько выстрелов, а в ответ получают только один и российская бронемашина разлетается вдребезги. На видео можно разглядеть украинский боеприпас за мгновение до попадания в российский танк.
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+41 Александр Иванов #442761
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+35 Luiza
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різниця між танкістами і обезянами...
козел за козлом, баран за бараном...
під малькiв бурятів...
А воно, он, як неловко вийшло! Мирні хлібороби України, усе поставили на місце! Московитам, передали благодатний вогонь!
Слава Україні!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1k4by1f/ukrainian_drone_strike_company_black_swan_of_the/
Дуже гарно розчленували кацапчика!
"Помітивши порушника, сержант Петренко зробив попереджувальний постріл в голову"
Та й новина ця не для Вас ,очевидно.