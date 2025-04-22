Общие боевые потери РФ с начала войны - около 943 060 человек (+1130 за сутки), 10 683 танка, 26 689 артсистем, 22 296 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 943 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - отметили в Генштабе.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 943060 (+1130) человек,

танков - 10683 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 22296 (+19) ед,

артиллерийских систем - 26689 (+26) ед,

РСЗО - 1367 (+0) ед,

средства ППО - 1140 (+1) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33388 (+118),

крылатые ракеты - 3148 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 45458 (+134) ед,

специальная техника - 3859 (+0)

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