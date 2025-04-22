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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 943 060 человек (+1130 за сутки), 10 683 танка, 26 689 артсистем, 22 296 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 943 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - отметили в Генштабе.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 943060 (+1130) человек,

танков - 10683 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 22296 (+19) ед,

артиллерийских систем - 26689 (+26) ед,

РСЗО - 1367 (+0) ед,

средства ППО - 1140 (+1) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33388 (+118),

крылатые ракеты - 3148 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 45458 (+134) ед,

специальная техника - 3859 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19238) Генштаб ВС (6280) ликвидация (3542) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+22
Минув 4080 день москальсько-української війни.
184! одиниці знищеної техніки та 1130 чумардосів за день.
Логістика файно, броня та арта присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 943 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
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22.04.2025 08:35
+8
Тупорила вата знову пішла на смерть....
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22.04.2025 08:02
+7
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22.04.2025 08:37
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Правила форума Совет форумчан
Тупорила вата знову пішла на смерть....
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22.04.2025 08:02 Ответить
Перемир'я по кацапськи, падли мухосранські.
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22.04.2025 08:33 Ответить
Учора перемир'я уже не було.
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22.04.2025 11:38 Ответить
Минув 4080 день москальсько-української війни.
184! одиниці знищеної техніки та 1130 чумардосів за день.
Логістика файно, броня та арта присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 943 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
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22.04.2025 08:35 Ответить
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22.04.2025 08:37 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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22.04.2025 09:00 Ответить
мотоцикли, квадроцикли, скутери , віслючки навіть не рахуються))
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22.04.2025 09:14 Ответить
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22.04.2025 08:42 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.04.2025 08:57 Ответить
 
 