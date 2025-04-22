За сутки на фронте 165 боестолкновений, наиболее активным враг был на Лиманском, Торецком, Новопавловском и Покровском направлениях, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак отражено на востоке Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Удары по Украине
Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 137 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 253 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2651 дрон-камикадзе и осуществили 5832 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Марьино, Краснополье, Высокое, Малая Рыбица, Миропольское, Проходы, Студенок, Угроиды Сумской области; Александрополь, Покровск, Новопавловка, Муравка, Новодаровка, Дачное Донецкой области; Малиновка, Зализнычное, Щербаки, Новояковлевка, Степногорск Запорожской области.
Боевые действия на востоке
На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Надия, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины.
На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Переездного противник дважды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часова Яра, Маркового и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Водяное Второе, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Тарасовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки, Березовки.
На Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Отрадного.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в направлении Степного и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.
На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 27 авиационных ударов, сбросил 45 управляемых бомб, осуществил 336 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и шесть артиллерийских систем противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 19 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 118 БпЛА оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники оккупантов.
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Противник штурмує лісосмуги на північ від селища Дружба (додана червона зона), у напрямку Дачного та в районі Сухої Балки у північному напрямку.
Борівський/Лиманський напрямок:
Йдуть бої в районі Новомихайлівки, у напрямку Рідкодуба, у центральній частині Нового (у червону зону перейшло дві вулиці), на південній околиці Нового у напрямку Липового та на північній околиці Торського (додана сіра зона в районі балки «Бакай»)."