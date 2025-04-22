РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14288 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Лиманском направлении
427 1

За сутки на фронте 165 боестолкновений, наиболее активным враг был на Лиманском, Торецком, Новопавловском и Покровском направлениях, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак отражено на востоке Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Удары по Украине

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 137 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 253 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2651 дрон-камикадзе и осуществили 5832 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Марьино, Краснополье, Высокое, Малая Рыбица, Миропольское, Проходы, Студенок, Угроиды Сумской области; Александрополь, Покровск, Новопавловка, Муравка, Новодаровка, Дачное Донецкой области; Малиновка, Зализнычное, Щербаки, Новояковлевка, Степногорск Запорожской области.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Загрызово.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Надия, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Переездного противник дважды атаковал позиции наших войск.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часова Яра, Маркового и Ступочек.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Водяное Второе, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Тарасовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки, Березовки.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Отрадного.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в направлении Степного и Новоданиловки.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 27 авиационных ударов, сбросил 45 управляемых бомб, осуществил 336 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и шесть артиллерийских систем противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 19 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 118 БпЛА оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Одессу ударными БпЛА: пострадали 3 человека, вспыхнули пожары, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ВС (6280) боевые действия (4053) война в Украине (3864)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ "Костянтинівський напрямок:
Противник штурмує лісосмуги на північ від селища Дружба (додана червона зона), у напрямку Дачного та в районі Сухої Балки у північному напрямку.

Борівський/Лиманський напрямок:
Йдуть бої в районі Новомихайлівки, у напрямку Рідкодуба, у центральній частині Нового (у червону зону перейшло дві вулиці), на південній околиці Нового у напрямку Липового та на північній околиці Торського (додана сіра зона в районі балки «Бакай»)."
показать весь комментарий
22.04.2025 08:21 Ответить
 
 