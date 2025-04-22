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Новости Боевые действия на юге
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Враг после "пасхального перемирия" почти на четверть увеличил применение артиллерии и дронов на юге, - Силы обороны

Боевые действия на юге

Враг увеличил количество обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков в районах Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Дачное.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Малиновке и Зализнычному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Степного. Под авиаударами оказались Щербаки, Новояковлевка и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.

За вчера зафиксировано 416 вражеских обстрелов с использованием почти 2000 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 330 сбросов с БпЛА, с использованием более чем 500 боеприпасов.

Обстрелы прифронтовых территорий

От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Оккупационные войска нанесли авиационные удары по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 38 неуправляемые авиационные ракеты (НАР) и 6 управляемых авиабомб (КАБ).

Враг увеличил количество обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Вечером 21 апреля враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате падения обломков повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, были пожары.

Потери врага за сутки

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. Подразделениями ПВО уничтожено 27 БпЛА "Shahed-136".

За минувшие сутки вражеские потери составляют:

  • 113 оккупантов;
  • 9 артиллерийских систем и система ПВО;
  • 40 единиц автомобильной и бронированной техники;
  • 8 разведывательных БпЛА и 3 станции РЭБ;
  • 2 лодки и 2 багги;
  • 20 мотоциклов и 2 квадроцикла;
  • 13 антенн БпЛА, антенна Starlink;
  • 10 генераторов;
  • 2 места хранения БП и место хранения ГСМ.

Также разрушено 54 укрытия.

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Автор: 

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ну а нащо ще цей ворог буде використовувати те перемир'я? звичайно, на накопичення сил, на перегрупування, на зведення якихось нових позицій, може переправ..., тупо знов та знов вестись на ці "перемир'я" від рашки...
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22.04.2025 09:21 Ответить
може дороги якись прокласти з суджі на сумщіну?
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22.04.2025 09:24 Ответить
 
 