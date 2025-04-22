Враг после "пасхального перемирия" почти на четверть увеличил применение артиллерии и дронов на юге, - Силы обороны
Враг увеличил количество обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков в районах Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Дачное.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Малиновке и Зализнычному.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Степного. Под авиаударами оказались Щербаки, Новояковлевка и Степногорск.
На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.
За вчера зафиксировано 416 вражеских обстрелов с использованием почти 2000 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 330 сбросов с БпЛА, с использованием более чем 500 боеприпасов.
Обстрелы прифронтовых территорий
От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Оккупационные войска нанесли авиационные удары по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 38 неуправляемые авиационные ракеты (НАР) и 6 управляемых авиабомб (КАБ).
Враг увеличил количество обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Вечером 21 апреля враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате падения обломков повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, были пожары.
Потери врага за сутки
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. Подразделениями ПВО уничтожено 27 БпЛА "Shahed-136".
За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 113 оккупантов;
- 9 артиллерийских систем и система ПВО;
- 40 единиц автомобильной и бронированной техники;
- 8 разведывательных БпЛА и 3 станции РЭБ;
- 2 лодки и 2 багги;
- 20 мотоциклов и 2 квадроцикла;
- 13 антенн БпЛА, антенна Starlink;
- 10 генераторов;
- 2 места хранения БП и место хранения ГСМ.
Также разрушено 54 укрытия.
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