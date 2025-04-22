Враг после "пасхального перемирия" почти на четверть увеличил применение артиллерии и дронов на юге, - Силы обороны

Враг увеличил количество обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков в районах Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Дачное.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Малиновке и Зализнычному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Степного. Под авиаударами оказались Щербаки, Новояковлевка и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.

За вчера зафиксировано 416 вражеских обстрелов с использованием почти 2000 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 330 сбросов с БпЛА, с использованием более чем 500 боеприпасов.

Обстрелы прифронтовых территорий

От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Оккупационные войска нанесли авиационные удары по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 38 неуправляемые авиационные ракеты (НАР) и 6 управляемых авиабомб (КАБ).

Враг увеличил количество обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Вечером 21 апреля враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате падения обломков повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, были пожары.

Потери врага за сутки

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. Подразделениями ПВО уничтожено 27 БпЛА "Shahed-136".

За минувшие сутки вражеские потери составляют:

113 оккупантов;

9 артиллерийских систем и система ПВО;

40 единиц автомобильной и бронированной техники;

8 разведывательных БпЛА и 3 станции РЭБ;

2 лодки и 2 багги;

20 мотоциклов и 2 квадроцикла;

13 антенн БпЛА, антенна Starlink;

10 генераторов;

2 места хранения БП и место хранения ГСМ.

Также разрушено 54 укрытия.

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