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Новости Боевые действия на юге
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Россия перебросила технику из Крыма на юг Украины: ожидается активизация штурмов, - Силы обороны

сводка Генштаба

Пользуясь так называемым "пасхальным перемирием", российские войска перебросили из Крыма в Запорожскую область технику и личный состав. Силы обороны Украины фиксируют признаки подготовки к активизации штурмов по всей линии фронта на юге.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг активно действует на Гуляйпольском, Новопавловском и Ореховском направлениях, особенно вблизи населенных пунктов Привольное, Свободное поле, Малые Щербаки, Степное и Лепково. За последние сутки на Новопавловском направлении зафиксировано 17 штурмовых атак.

Также противник наращивает силы и на Приднепровском направлении - в районе Олешков.

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"По данным нашей разведки враг собирает, осуществляет перегруппировку и переброску определенного количества сил и средств и из Крыма, и из России, для того, чтобы продолжать штурмовые действия", - отмечает Волошин.

Волошин уточнил, что сейчас ресурса противника недостаточно для масштабного наступления, но достаточно для локальных штурмовых действий небольшими группами пехоты при поддержке техники.

"По данным нашей разведки особое место занимают такие легкомоторные средства, как мотоциклы, багги, квадроциклы, которые враг активно начал в последнее время применять в ведении штурмовых действий. Этими средствами можно быстро перемещаться по полю, они имеют высокую маневренность, и их достаточно трудно поражать или уничтожать и огневыми средствами, и дронами, FPV-дронами. Поэтому враг достаточно активно начал их применять", - заявил спикер.

По словам спикера, ежедневно украинские силы уничтожают до 20 мотоциклов и 5-7 единиц другой легкой техники.

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До міра готуються.
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23.04.2025 11:38 Ответить
У ЗЄ є ракети але він нам їх не покаже.

І скоро. Дуже скоро. ЗЄ розбомбить кримський мість впотайку від санітарів.

І от тоді вже точно кава у Ялті.

А покищо переможно, незламно, потужно віддаваймо ресурси та території. Бо ЗЄ геніально накерував та навоював.
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23.04.2025 11:57 Ответить
у найпотужнішого лідера є більш дієва зброя - це щоденні потужні відоси що наближають мир і завершення війни
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23.04.2025 12:10 Ответить
Яку техніку ?! А ну видаліть це негайно ! Тупе бидло, в яке перетворилося більшість населення України, точно знає, що у кацапів з техніки залишились тільки віслюки !
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23.04.2025 12:13 Ответить
💯
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23.04.2025 12:20 Ответить
а ще цікаво як саме перемир'я посприяло цьому факту? Хіба Чонгар та Перекоп під нашим вогневим контролем знаходяться? Блювати хочеться від цих марафонських закидонів
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23.04.2025 12:31 Ответить
Кацапія вільно перекидає свої сили по наших територіях. Удари по логістичних вузлах та шляхах під Табу?
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23.04.2025 12:36 Ответить
ну а чого іншого ви чекали, якщо міст не знищений?
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23.04.2025 13:21 Ответить
 
 