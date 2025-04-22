Во время пасхального перемирия противник осуществлял ротационные мероприятия на всех участках фронта, - спикер УДА "Південь" Братчук

Враг использовал пасхальное перемирие для подготовки наступления, проводил ротационные мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Что касается интенсивности боевых действий во время так называемого пасхального перемирия, то в это время враг проводил ротационные мероприятия на всех участках фронта. Кое-где пытался осуществлять разминирование, а также убирать уничтоженную Силами обороны технику, чтобы расчистить себе пространство для возможных наступательных действий", - отметил Братчук.

Представитель Украинской добровольческой армии также добавил, что следует понимать, что командиры, которые подготовились к действиям врага, также не сидели, сложа руки. Соответствующие работы, в частности - по инженерному оборудованию позиций, были проведены.

"Накопление штурмовых групп со стороны врага также происходило, в частности, на юге с целью атаковать наши острова. Здесь ситуация осталась без изменений - враг пытается выйти на правый берег, но его действия вполне предсказуемы. Мы четко понимаем, что делает враг, и ответ будет адекватным", - резюмировал Братчук.

Напомним, враг увеличил количество обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

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