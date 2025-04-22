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Новини Бойові дії на півдні Перимир’я до Великодня
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Під час великоднього перемир’я противник здійснював ротаційні заходи на всіх ділянках фронту, - речник УДА "Південь" Братчук

Ситуація на півдні України

Ворог використовував великоднє перемир'я для підготовки наступу, проводив ротаційні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Що стосується інтенсивності бойових дій під час так званого великоднього перемир'я, то в цей час ворог проводив ротаційні заходи на всіх ділянках фронту. Подекуди намагався здійснювати розмінування, а також прибирати знищену Силами оборони техніку, щоб розчистити собі простір для можливих наступальних дій", - зауважив Братчук.

Речник Української добровольчої армії також додав, що слід розуміти, що командири, які підготувалися до дій ворога, також не сиділи, склавши руки. Відповідні роботи, зокрема з інженерного обладнання позицій, були проведені.

"Накопичення штурмових груп з боку ворога також відбувалося, зокрема, на півдні з метою атакувати наші острови. Тут ситуація залишилася без змін - ворог намагається вийти на правий берег, але його дії є цілком передбачуваними. Ми чітко розуміємо, що робить ворог, і відповідь буде адекватною", - резюмував Братчук.

Нагадаємо, ворог збільшив кількість обстрілів з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

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бойові дії (3808) війна в Україні (3899)


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Ротации не помогут ватной биомассе, в рот будут брать как всегда...
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22.04.2025 09:42 Відповісти
вони їх і так постійно здійснюють бо є чим замінити, біомасси вдосталь
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22.04.2025 09:51 Відповісти
"Речник Української добровольчої армії також додав, що слід розуміти, що командири, які підготувалися до дій ворога, також не сиділи, склавши руки. Відповідні роботи, зокрема з інженерного обладнання позицій, були проведені".
Тобто,самі також підготовлювались належним чином.
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22.04.2025 10:17 Відповісти
 
 