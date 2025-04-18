Усиление давления на РФ и укрепление безопасности Украины: Сибига провел разговоры с Браже и Сикорским

В пятницу, 18 апреля, глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные разговоры с латвийской и польским коллегами Байбой Браже и Радославом Сикорским.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с польским коллегой Сибига говорил о "синхронизации дальнейших усилий после дипломатических переговоров, состоявшихся вчера в Париже, направленных на приближение справедливого и прочного мира".

"Мы также сосредоточились на укреплении безопасности Украины как неотъемлемой части европейской и трансатлантической безопасности. Я благодарен Польше за непоколебимую поддержку Украины и нашего народа", - заявил Сибига.

Во время разговора с латвийской коллегой Браже украинский министр обсудил последние дипломатические усилия. Дипломаты также обменялись мнениями относительно следующих шагов для прекращения войны России и восстановления справедливого мира.

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"Мы также договорились о дальнейшей совместной работе с целью усиления давления на Россию и привлечения ее к ответственности за все ее преступления. Я благодарен Латвии за ее решительную поддержку и преданность продолжению сотрудничества для укрепления нашей общей безопасности", - заявил глава МИД.

Напомним, что 18 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с высокой представительницей ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас.

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