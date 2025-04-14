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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Цього тижня заплановані зустрічі щодо військового контингенту партнерів в Україні, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудеться зустріч з партнерами щодо військового контингенту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.

"Сьогодні я провів Ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії – формування корпусної системи. Були відповідні доповіді. Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту – контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього – щодо контингенту", - зазначив Зеленський.

Також на Ставці було сплановано зовнішньополітичну роботу України.

"Ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та Сил оборони й заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди", - резюмував президент.

Читайте: Трамп про Зеленського: "Коли починаєш війну, то маєш знати, що зможеш перемогти"

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) миротворці (832) звернення (603)


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Топ коментарі
+3
Черговий сезон потужних безпекових угод
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14.04.2025 20:46
+2
Потужність заяв зашкалює.
"Справедливий мир" і омріяні шашлики вже близенько.
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14.04.2025 20:44
+2
Цього тижня запланована пустопорожня зустріч щодо військового контингенту в Україні.
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14.04.2025 20:52
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Провів ставку ....
Цікаво! На кого він поставив!?
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14.04.2025 20:44 Відповісти
Потужність заяв зашкалює.
"Справедливий мир" і омріяні шашлики вже близенько.
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14.04.2025 20:44 Відповісти
Черговий сезон потужних безпекових угод
показати весь коментар
14.04.2025 20:46 Відповісти
Цього тижня запланована пустопорожня зустріч щодо військового контингенту в Україні.
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14.04.2025 20:52 Відповісти
чудо горохове, воно думає , що хтось з ним рахується...
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14.04.2025 20:59 Відповісти
А шо там безпекові угоди?
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14.04.2025 21:04 Відповісти
Вже не потрібні, Лідор має лазерний пізтолєт
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14.04.2025 21:17 Відповісти
каЦАПІВ вже поставив до відома?
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14.04.2025 21:08 Відповісти
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14.04.2025 22:08 Відповісти
одни встречи и выступления, не нужны ни какие встречи, 21 век - любые вопросы решаются без встреч по любому каналу связи. Всё что делается публично(встречи выступления и т д) это просто позерство - медийка..
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14.04.2025 22:43 Відповісти
зЕ просрал95
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15.04.2025 05:23 Відповісти
 
 