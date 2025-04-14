Цього тижня заплановані зустрічі щодо військового контингенту партнерів в Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудеться зустріч з партнерами щодо військового контингенту в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.
"Сьогодні я провів Ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії – формування корпусної системи. Були відповідні доповіді. Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту – контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього – щодо контингенту", - зазначив Зеленський.
Також на Ставці було сплановано зовнішньополітичну роботу України.
"Ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та Сил оборони й заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди", - резюмував президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво! На кого він поставив!?
"Справедливий мир" і омріяні шашлики вже близенько.