Цього тижня заплановані зустрічі щодо військового контингенту партнерів в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудеться зустріч з партнерами щодо військового контингенту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.

"Сьогодні я провів Ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії – формування корпусної системи. Були відповідні доповіді. Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту – контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього – щодо контингенту", - зазначив Зеленський.

Також на Ставці було сплановано зовнішньополітичну роботу України.

"Ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та Сил оборони й заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди", - резюмував президент.

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