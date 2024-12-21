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Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш обурився прапорами УПА на переданих Україні БТРах: "Це провокація"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив обурення щодо червоно-чорних прапорів УПА, які українські військові встановлюють на передані Варшавою бронетранспортери Rosomak.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Polsat із посиланням на допис польського міністра.

Напередодні телеканал WarNewsPL оприлюднив у соцмережі X запис, на якому видно два колісні бронетранспортери Rosomak, на яких розміщені прапори УПА.

БТР Rosomak із прапорами УПА

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі хочуть прирівняти "пропаганду ОУН і УПА" до нацизму та комунізму

Зазначимо, що ці бронетранспортери Україна отримала від Польщі після початку повномасштабного вторгнення.

За даними канцелярії польського президента, Польща відправила ЗСУ 100 таких машин.

Реакція Владислава Косіняк-Камиша

Очільник Міноборони Польщі Косіняк-Камиш відреагував на відео з прапорами УПА на польській техніці, назвавши їх "провокацією, якої не повинно бути".

"Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 26 тис. українських солдатів пройшли підготовку в Польщі, - міністр оборони Косіняк-Камиш 

Косіняк-Камиш

Автор: 

Польща (8496) УПА (136) техніка (1826) БТР (279) Косіняк-Камиш Владислав (46)


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Топ коментарі
+49
Обурююсь, що ..бана польська курва замість подяки, що українці боронять її мирний сон, розкриває свою брудну пащеку на наші символи. Пнх, ..бана польська курва!
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21.12.2024 10:37
+47
Хтось покажіть цьому обуреному картину І.Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану". Чи вже тоді була УПА?
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21.12.2024 10:36
+34
Камиш - мудак, українофоб та польский шовініст. Досить часто його риторика збігається з риторикою кацапських пропагандонів.
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21.12.2024 10:43
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примітивний хамоватий пенсіонер в своєму репертуарі
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22.12.2024 01:37 Відповісти
Примітивний кацап, що заробляє на пиво з цигарками, прикидаючись "японським українцем"...
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22.12.2024 05:32 Відповісти
я іпу що у них в голові! а може пан хенерал піде повоює з руснею самостійно під любим прапором який сам забажає? ми обіцяємо не пузиритися з цього приводу.
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21.12.2024 11:57 Відповісти
Пора бы украинцам угомонить свой псевдо патриотизм, а начинать учиться думать, понимать, а не отвергать всё и всех, а тем более тех, кто нам первыми протянул руку помощи.

Культура общения это залог мирного сосуществования, начиная от интернета и заканчивая реальной жизнью.
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21.12.2024 12:00 Відповісти
Я потомственный украинец и я не приемлю, когда человек, женского пола, пишет такие комментарии, стыдно должно быть вам.
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21.12.2024 12:55 Відповісти
Мова і прізвище ваше нічого спільного з Україною не мають.
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21.12.2024 13:53 Відповісти
"Потомственный украинец"! А чого ти не в Україні та пишеш, більш як через тридцять років отримання Україною незалежності та визнання в ній державною мовою - УКРАЇНСЬКОЇ, іноземною мовою?
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21.12.2024 14:11 Відповісти
Приведи в правилах форуму заборону писати
коментарі російською мовою .

Не роби ворогами російськомовних українців ,
це підло .
Багато з них захищають Україну від раші ,
багато допомогають ЗСУ як тільки можуть .
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21.12.2024 17:07 Відповісти
Я саме цього не роблю.. Але я чітко рознізняю "російськодумаючих" від "російськомовних" ... РІЗНИЦЯ зрозуміла? Чи " "на пальцях розкласти"?
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21.12.2024 17:36 Відповісти
Не потрібно вдавати з себе великого розумника .
На пальцях розкладай у себе на кухні .
Різницю розумію краще за тебе .

Яке ти маєш право на звинувачення коментатора
на основі свого суб'єктивного погляду .

Можливо ,ти знавець українських страв ,але аж
ніяк не людської душі .
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21.12.2024 18:13 Відповісти
надіюся - це лише "временнає памрачение рассудка"...
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21.12.2024 18:25 Відповісти
Саме цьому мене і вчили ... І саме цим я і займаюся.. "Маніпулюю людськими душами" ...Вашою, в тому числі... Ви того не розумієте - так і для вас це не важливо...
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21.12.2024 19:30 Відповісти
До речі. покажи мені. де я на своїй авторській темі. де ТИ. часом. ПИШЕШ. я забороняю користування російською? Ти ж там російською ПИШЕШ... і іНЕ "ПИРХАЄШ"...
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22.12.2024 00:16 Відповісти
Сколько пафоса и пустословия ,реальная жизнь бл..дь приедь в Харків чи Херсон и не обосрись !
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21.12.2024 12:36 Відповісти
Вас нельзя допускать к общению в интернете, вы только позорите Украину.
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21.12.2024 13:01 Відповісти
Це ти "позоришь Украину", називаючи себе українцем!!!
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21.12.2024 14:13 Відповісти
Йди за російським "корабльом", кацап. І не прикидайся Українцем
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21.12.2024 13:36 Відповісти
ви його і німеччині угомоняєте?? то приїдьте сюди, потомственный украинец, тоді і будемо розмовляти
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21.12.2024 22:01 Відповісти
Польський лапоть
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21.12.2024 12:14 Відповісти
Спеціально для нього прикріпіть будь
ласка поруч прапор Польщі
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21.12.2024 12:17 Відповісти
- розділяй та володарюй
( ***** l )
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21.12.2024 12:23 Відповісти
Звісно схоже на провокацію. Чому не державні прапори? Для поляків це болюче питання і чи варто це робити, якщо розраховувати на підтримку українців в майбутньому?
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21.12.2024 12:40 Відповісти
У 1974 році, на території Ізраілю, поблизу кібуца Маоз Хаім були знайдені залишки древньої синагоги. Ось фото мозаічного полу цієї сінагоги, яка була у місті Баал (про яке згадується у священному писанні).
"



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21.12.2024 13:23 Відповісти
До того як свастика стала символом фашиської Германії, це, виявляється, був символ щаст'я, процвітання і благоденства, при чому у декількох релігіях, та філософських навчань водночас...
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21.12.2024 13:28 Відповісти
Він і зараз таким є - в Індії та Непалі. А також серед прихильників буддизму в Азії...
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21.12.2024 14:17 Відповісти
Німеччина була нациська, так важко запам'ятати?
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21.12.2024 14:44 Відповісти
нацизм - це різновид фашизму, при якому до принципу згуртування нації за багатьма ознаками добавлене ще й згуртування за расовою приналежністю
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21.12.2024 16:55 Відповісти
Почитай, що таке нацизм, та що таке фашизм та почитай який був держустрій гітлерівської Німеччини, і лише тоді щось стверджуй.
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24.12.2024 16:38 Відповісти
А ти сам чого читати не хочеш ? Па палітічєскім саабраженіям ?

Нацизм це форма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашизмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-9 [9], яка проявляє зневагу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F ліберальної демократії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC парламентаризму. Націонал-соціалізм включає в себе https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 диктатуруhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-:111-5 [5], крайній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC антисемітизм, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F слов'янофобіюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-10 [10], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC антикомунізм, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC науковий расизм, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B8%D1%85 перевагу білих, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC соціальний дарвінізм і використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 євгеніки.
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24.12.2024 17:35 Відповісти
Не розумію хо-чий суржик і це по-перше, а по-друге: тільки кацапи все спрощуютьта називають фашизмом. Та по-третє: https://chas.news/past/yaka-riznitsya-mizh-natsizmom-ta-fashizmom-poyasnyuemo-na-faktah-z-istorii різниця між нацизмом та фашизмом - попри наявність багатьох спільних рис, фашизм та нацизм мають кардинальні відмінності, що не дозволяє їх ототожнювати.
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24.12.2024 20:56 Відповісти
1. Суржиком спілкувати не можуть виключно кацапи, бо суржик - це звичайне середовище для жителя України. Суржик неможливо вивчити десь в лінгвістичних кабінетах .

2. Мені глибоко насрати на те, що роблять кацапи, навіть якщо вони їдять суп ложкою або носять штани.

3. Який дурень тобі сказав, що я десь ОТОТОЖНЮВАВ фашизм і нацизм ? Нацизм - це продовження фашизму, як християнство чи іслам - продовження іудейства, хоча між ними і є відмінності.

Слухай, якщо всі видатні філософи та історики кажуть, шо нацизм - це форма фашизму, то де почитати твої наукові статті про протилежне ?
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24.12.2024 22:09 Відповісти
1. Суржик - середовище довбограїв які не здатні вивчити рідну мову та говорять мішаниною різних мов, тому тут нічим пишатись. Чим тупіший індивідуум тим дикіший суржик.
2. Тоді носи на протест спідницю. Настільки пофіг, що як і вони називаєш все фашизмом, бо так простіше.
3. Я вже навів приклад де почитати, не довбись очима в монітор.
Слухай, я щось не зустрічав істориків які б казали, що на нацистів можна казати фашисти, бо одне продовження иншого. Може це тобі "видатні" кацаплячі історики таке сказали? А що там думають філософи мені взагалі до сраки, я сам неабиякий філософ після двох літрів пива.
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25.12.2024 10:45 Відповісти
Фашизм - то форма державного правління, адміністрування, керування, грунтована на примусі і нетерпимості до спротиву, несприйнятті іншого. Нацизм (націонал-соціалізм) то глибинна невмируща ідеологія на виживання і процвітання Нації. Поєднання А.Гітлером фашистської форми правління, грунтованій на глибинній ідеології націонал-соціалізму зробило Третій Райх найблискучішою Імперією всіх часів і віків, а Вермахт найефективнішою Армією. Суперечки тут якою була Німеччина - фашистською чи нацистською, то ознака невігластва. Фашизм німецький не протримався би без глибинного переконання німців у своїй правоті і непереможності. Згадайте яким нікчемним виявився італійський фашизм ("голий", без ідеологічного підгрунтя) Водночас, німецький націонал - соціалізм ("голий") не вистояв би без опори на сильну державу і Армію.
Щодо свастики - так, у тому є щось магічне. Але основа була у мозгах і серцях німців.
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21.12.2024 17:55 Відповісти
Навіглас - якраз ти, бо все звалив в одну купу. Почитай, що таке нацизм, та що таке фашизм та прочитай який був держустрій гітлерівської Німеччини і не пиши дурниць.
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24.12.2024 16:40 Відповісти
Чуєш, спєнзєль, єслі ти прочитав якусь бурду сина Бориса Бурди (медика за фахом і афериста за покликом), то це не дає тобі права кидатись, як бєшена собака, на академічну історію і філософію )))
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24.12.2024 22:26 Відповісти
Абориген ненавчаємий, вивчи людську мову і не пиши мені прутню прочитану тобою на паркані за гаражами. Нацизм, фашизм та комунізм це одна з форм диктатури, якщо вже на те пішло, як християнство та буддизм одна з форм релігії - але це все різне і не важливо хто там з кого витік, тому коли кажуть, що в Німеччині був нацизм, отже там був нацизм, а не фашизм і пофіг хто від кого пішов. Так зрозуміло?
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25.12.2024 10:33 Відповісти
в українській мові немає слова "ненавчаємий" )))
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25.12.2024 12:19 Відповісти
В розмовній є.
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25.12.2024 13:33 Відповісти
тобто на суржику )))
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25.12.2024 17:48 Відповісти
Якщо для тебе розмовна та суржик тотожні, то про що можна говорити з таким дебілом.
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25.12.2024 20:40 Відповісти
Цей малюнок називається "меандр"... А якщо тебе тягне на "свастики" - то найситарішій - більше п"яти років. "Мізінська культура" (здається, Новгородщина. .. Росія...).
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21.12.2024 14:16 Відповісти
Прапор Івано-Франківської області

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21.12.2024 13:45 Відповісти
Ну дійсно, що за херня, потрібно було встановити польські прапори
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21.12.2024 13:56 Відповісти
Хай вилупок Косіняк запасеться памперсами і під акомпанемент балалайки спробує зняти наш прапор у нас вдома.
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21.12.2024 14:18 Відповісти
Та і в загалі ,чого вереск здійняли ? БТРи в Україні ?! то все, значить наші !до чого тут незгода польського міністра ,яка на них символика ? Міністр Камиш ...тобі більше нема чим зайнятися ?!!!
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21.12.2024 14:32 Відповісти
нема спокою їбанутим...
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21.12.2024 15:06 Відповісти
Та ти ******** на всю голову, це справа України, до чого тут твої почуття??? Займайся своєю роботою і не лізь в справи України!!! Ображений довбойоб!!!
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21.12.2024 15:26 Відповісти
Польські машини в Польщі. Це вже наші машини і прикривають вони в тому числі обісрані польські дупи.
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21.12.2024 16:29 Відповісти
Правильно прапор УПА, і тобі добре відповіли, це вже українська техніка, тому розумнику не *****!!! Два роки тому на танки які передавала Польща також ставили і сьогодні ставлять ці прапори, щось ні хто з поляків не виступав, а цього заїло!!!
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21.12.2024 18:32 Відповісти
як казав його друг орбан, газ на території України- то вже наш газ. Или ето ругое???
ви господа обі*срані з єс вже визначитеся якось, де ваше, де ні.
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21.12.2024 21:44 Відповісти
Сьогодні в Польщі є купа дурнів, що підтримують уряд Німеччини. Реальні поляки їх називають зрадниками нації. Німецький канцлер Шольц навіть кричав на президента Польщі, коли він вимагав, щоб Німеччина відмовитись від України 280 мільярдів. Російські депозити. Не очікуйте, що цей польський уряд підтримає Україну, як це було зроблено раніше PIS. Це не повернеться, і незабаром весь Європейський Союз зрадить Україну. Після 13 грудня 2023 року в Польщі відбулася купа зрадників, для яких Німеччина є найважливішою справою. Це результат того, що зробив Зеłєньський до польського президента в ООН. Ви самі викопали нещастя, відвернувшись від Польщі в 2023 році. ображає польський уряд Матеуша Моравецької та правої політики фракції. Європейський Союз сказав світові, що польський уряд поганий, і ви повинні підтримувати той, який зараз є. Незабаром Європа зрадить Україну, і Польща сьогодні керує бандитами, і зрадники не зможуть нічого з цим зробити. Українці - Ви не підтримали попередній польський уряд на дипломатичній арені світу. Тож не дивуйтеся тому, що ви зустрічаєте.
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21.12.2024 17:48 Відповісти
це ми той уряд мали підтримати, що нам влаштовував блокаду? що наше зерно розсипав? що почав терміновво кістки викопувати???

гієна європи. Одна з найогидніших країн європи. І як зрадять Україну, то далі зрадять дотаційну нікчемну подляндію, яка в єс на х* нікому не вс*ралася.
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21.12.2024 21:48 Відповісти
Зайшоа на твіттер цього "пана" - він просто насичений антиукраїнськими коментарями, ось два з них (переклад з польської):

- Тому заклик Путіна до денацифікації України слід підтримати всією душею, бо це в наших інтересах.

- Пане міністре, але що тут пояснювати? Україна робить все можливе, щоб знеохотити поляків, тому я вважаю, що настав час вжити реальних заходів, щоб відновити її смиренність і показати, яке місце вона посідає у світі.
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21.12.2024 22:28 Відповісти
Пихатий і зарозумілий бзденек. Його захищають, а воно у позу обіженки стає🤣🤣🤣🤡🇵🇱🤡
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22.12.2024 09:48 Відповісти
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