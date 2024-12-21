Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш обурився прапорами УПА на переданих Україні БТРах: "Це провокація"
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив обурення щодо червоно-чорних прапорів УПА, які українські військові встановлюють на передані Варшавою бронетранспортери Rosomak.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Polsat із посиланням на допис польського міністра.
Напередодні телеканал WarNewsPL оприлюднив у соцмережі X запис, на якому видно два колісні бронетранспортери Rosomak, на яких розміщені прапори УПА.
Зазначимо, що ці бронетранспортери Україна отримала від Польщі після початку повномасштабного вторгнення.
За даними канцелярії польського президента, Польща відправила ЗСУ 100 таких машин.
Реакція Владислава Косіняк-Камиша
Очільник Міноборони Польщі Косіняк-Камиш відреагував на відео з прапорами УПА на польській техніці, назвавши їх "провокацією, якої не повинно бути".
"Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
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коментарі російською мовою .
Не роби ворогами російськомовних українців ,
це підло .
Багато з них захищають Україну від раші ,
багато допомогають ЗСУ як тільки можуть .
На пальцях розкладай у себе на кухні .
Різницю розумію краще за тебе .
Яке ти маєш право на звинувачення коментатора
на основі свого суб'єктивного погляду .
Можливо ,ти знавець українських страв ,але аж
ніяк не людської душі .
ласка поруч прапор Польщі
( ***** l )
"
Нацизм це форма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашизмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-9 [9], яка проявляє зневагу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F ліберальної демократії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC парламентаризму. Націонал-соціалізм включає в себе https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 диктатуруhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-:111-5 [5], крайній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC антисемітизм, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F слов'янофобіюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-10 [10], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC антикомунізм, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC науковий расизм, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B8%D1%85 перевагу білих, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC соціальний дарвінізм і використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 євгеніки.
2. Мені глибоко насрати на те, що роблять кацапи, навіть якщо вони їдять суп ложкою або носять штани.
3. Який дурень тобі сказав, що я десь ОТОТОЖНЮВАВ фашизм і нацизм ? Нацизм - це продовження фашизму, як християнство чи іслам - продовження іудейства, хоча між ними і є відмінності.
Слухай, якщо всі видатні філософи та історики кажуть, шо нацизм - це форма фашизму, то де почитати твої наукові статті про протилежне ?
2. Тоді носи на протест спідницю. Настільки пофіг, що як і вони називаєш все фашизмом, бо так простіше.
3. Я вже навів приклад де почитати, не довбись очима в монітор.
Слухай, я щось не зустрічав істориків які б казали, що на нацистів можна казати фашисти, бо одне продовження иншого. Може це тобі "видатні" кацаплячі історики таке сказали? А що там думають філософи мені взагалі до сраки, я сам неабиякий філософ після двох літрів пива.
Щодо свастики - так, у тому є щось магічне. Але основа була у мозгах і серцях німців.
ви господа обі*срані з єс вже визначитеся якось, де ваше, де ні.
гієна європи. Одна з найогидніших країн європи. І як зрадять Україну, то далі зрадять дотаційну нікчемну подляндію, яка в єс на х* нікому не вс*ралася.
- Тому заклик Путіна до денацифікації України слід підтримати всією душею, бо це в наших інтересах.
- Пане міністре, але що тут пояснювати? Україна робить все можливе, щоб знеохотити поляків, тому я вважаю, що настав час вжити реальних заходів, щоб відновити її смиренність і показати, яке місце вона посідає у світі.