Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш обурився прапорами УПА на переданих Україні БТРах: "Це провокація"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив обурення щодо червоно-чорних прапорів УПА, які українські військові встановлюють на передані Варшавою бронетранспортери Rosomak.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Polsat із посиланням на допис польського міністра.

Напередодні телеканал WarNewsPL оприлюднив у соцмережі X запис, на якому видно два колісні бронетранспортери Rosomak, на яких розміщені прапори УПА.

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Зазначимо, що ці бронетранспортери Україна отримала від Польщі після початку повномасштабного вторгнення.

За даними канцелярії польського президента, Польща відправила ЗСУ 100 таких машин.

Реакція Владислава Косіняк-Камиша

Очільник Міноборони Польщі Косіняк-Камиш відреагував на відео з прапорами УПА на польській техніці, назвавши їх "провокацією, якої не повинно бути".

"Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання", - написав він.

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