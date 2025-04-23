В Польше на братской могиле воинов УПА появилась памятная доска, где их назвали "террористами". ФОТО

В Польше на горе Монастырь неизвестные заменили мемориальную доску на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии, где их назвали ответственными за террор и убийства. Министерства культуры государств совместно осудили акт вандализма.

Об этом пишет издание Zlubaczowa, передает Цензор.НЕТ.

Памятник в честь бойцов УПА расположен на холме в селе Монастырь Подкарпатского воеводства. Мемориал чтит память воинов УПА, погибших в бою с подразделениями НКВД в ночь на 3 марта 1945 года.

Он был установлен в 1990-х годах по инициативе украинской общины.

"Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не отплати им за ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Прощение не означает забвение, но исцеление боли", - говорится в тексте на новой мемориальной доске.

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Кроме таблички, на кресте поменяли украинский тризуб на христианский символ.

Пока неизвестно, кто именно установил новую табличку. Вероятно, это произошло незаконно, поэтому делом уже занимаются польские правоохранители.

Отметим, что памятник неоднократно подвергался повреждениям.

Так, в 2015 году неизвестные разбили табличку с именами бойцов УПА, а крест на могиле покрасили в польские национальные цвета и заменили украинскую символику на польскую.

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В 2020 году памятник снова повредили вандалы: тогда уже поврежденную мемориальную доску полностью разбили, а ее обломки сбросили в яму. Через некоторое время установили новую, двуязычную мемориальную доску, без имен воинов УПА.

Издание отметило, что этот случай может в очередной раз вызвать напряженность в польско-украинских отношениях.

Реакция министерств

В совместном заявлении министры культуры Украины и Польши осудили акт вандализма, совершенный против одного из украинских мест памяти в Польше.

"Это сознательная провокация, которая служит, среди прочего, интересам страны-агрессора - России, и имеет целью повредить конструктивному диалогу, который продолжается в последние месяцы между двумя странами", - говорится в заявлении.

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Министры подтвердили, что продолжают работать над укреплением стратегического партнерства и решением проблемных вопросов путем диалога и взаимопонимания.

В совместном заявлении отмечается, что все акты вандализма в отношении мест памяти и захоронений расследуются соответствующими службами.