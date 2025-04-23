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Новости Фото Антиукраинские заявления в Польше Вандализм на кладбище Львов
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В Польше на братской могиле воинов УПА появилась памятная доска, где их назвали "террористами". ФОТО

В Польше на горе Монастырь неизвестные заменили мемориальную доску на братской могиле воинов Украинской повстанческой армии, где их назвали ответственными за террор и убийства. Министерства культуры государств совместно осудили акт вандализма.

Об этом пишет издание Zlubaczowa, передает Цензор.НЕТ.

Памятник в честь бойцов УПА расположен на холме в селе Монастырь Подкарпатского воеводства. Мемориал чтит память воинов УПА, погибших в бою с подразделениями НКВД в ночь на 3 марта 1945 года.

Он был установлен в 1990-х годах по инициативе украинской общины.

"Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не отплати им за ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Прощение не означает забвение, но исцеление боли", - говорится в тексте на новой мемориальной доске.

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В Польше неизвестные установили на братской могиле воинов УПА табличку с провокационной надписью

Кроме таблички, на кресте поменяли украинский тризуб на христианский символ.

Пока неизвестно, кто именно установил новую табличку. Вероятно, это произошло незаконно, поэтому делом уже занимаются польские правоохранители.

Отметим, что памятник неоднократно подвергался повреждениям.

Так, в 2015 году неизвестные разбили табличку с именами бойцов УПА, а крест на могиле покрасили в польские национальные цвета и заменили украинскую символику на польскую.

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В Польше неизвестные установили на братской могиле воинов УПА табличку с провокационной надписью

В 2020 году памятник снова повредили вандалы: тогда уже поврежденную мемориальную доску полностью разбили, а ее обломки сбросили в яму. Через некоторое время установили новую, двуязычную мемориальную доску, без имен воинов УПА.

В Польше неизвестные установили на братской могиле воинов УПА табличку с провокационной надписью

Издание отметило, что этот случай может в очередной раз вызвать напряженность в польско-украинских отношениях.

Реакция министерств

В совместном заявлении министры культуры Украины и Польши осудили акт вандализма, совершенный против одного из украинских мест памяти в Польше.

"Это сознательная провокация, которая служит, среди прочего, интересам страны-агрессора - России, и имеет целью повредить конструктивному диалогу, который продолжается в последние месяцы между двумя странами", - говорится в заявлении.

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Министры подтвердили, что продолжают работать над укреплением стратегического партнерства и решением проблемных вопросов путем диалога и взаимопонимания.

В совместном заявлении отмечается, что все акты вандализма в отношении мест памяти и захоронений расследуются соответствующими службами.

Автор: 

Польша (8412) провокация (1461) УПА (630) мемориальная доска (218) вандализм (602)


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Топ комментарии
+24
Як жеж болотяних чортів крутить лише від одного прізвища Бандера!
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23.04.2025 17:32
+12
Не дарма людина прожила своє життя!
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23.04.2025 17:37
+10
Слава героям УПА!
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23.04.2025 18:08
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Як жеж болотяних чортів крутить лише від одного прізвища Бандера!
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23.04.2025 17:32 Ответить
Не дарма людина прожила своє життя!
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23.04.2025 17:37 Ответить
Це все брудна робота клятих кацапів і тих нелюдів ,
які їм симпатизують 😡
Але нехай бісяться ці чорти ,
бо для Украінців Степан Бандера
був і є Героєм нашоі краіни 🙁
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23.04.2025 18:20 Ответить
Мабуть свиноруси або прох*йловські ляхі...шо ті шо ті один х*р
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23.04.2025 17:33 Ответить
Знайти тих , хто це зробив - елементарно .
Полякам просто треба дати вибір - або їх знайде , і покарає , польська влада , або - їх просто наздожене карма і покарає значно суворіше !
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23.04.2025 17:34 Ответить
карма це не варіант, а ***** для тих хто в неї вірить
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23.04.2025 17:43 Ответить
Навмисно ж написав карма курсивом - мається на увазі різні неприємні випадки , типу як з Дугіною , Татарським , та іншими курвами , які випадково трапляються з ними на їхній території
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23.04.2025 17:50 Ответить
Слава героям УПА!
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23.04.2025 18:08 Ответить
Навіки Слава!
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23.04.2025 18:11 Ответить
Це ще довбой@би кончені. Зі своїми видуманими "трагедіями" сторічної давнини.
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23.04.2025 18:10 Ответить
Поляки винні українцям за 3 з лишнім роки мирного життя.
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23.04.2025 18:10 Ответить
Кацапська робота. Навіть якщо руками куплених поляків чи украІнцов.
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23.04.2025 18:11 Ответить
Українець памʼятай!
наш союзник це - Норвегія, Швеція, Німеччина, Велика Британія, Країни Балтії.
Тож ці мови наполегливо рекомендую вивчати .
з усіма іншими ми воювали віками і воюєм донині
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23.04.2025 18:41 Ответить
а ми їх пустимо на волинь, дозволивши ексгумацію, еге ж?
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23.04.2025 18:42 Ответить
Историю нужно принимать такой, какой она была, а жить сегодня нужно настоящим.
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23.04.2025 18:50 Ответить
Заїбали вже ці клоуни. Коли рашка на них нападе, подивимось якої будуть співати. Завжди в більшості, до нас ставились зверхньо
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23.04.2025 19:20 Ответить
 
 