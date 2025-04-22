Повредил флаги Украины на Аллее памяти погибших Героев в Днепре: полиция установила мужчину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители установили личность мужчины, который совершил хулиганские действия на Аллее памяти павших украинских защитников в Днепре.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сообщение о повреждении мемориала на улице Большая Деевская поступило в милицию 8 апреля около 7:30. Злоумышленник повредил установленные флаги Украины, флагшток, похитил вазы и вырвал цветы с места почтения памяти.

На место происшествия прибыли полицейские и установили мужчину, причастного к совершению хулиганских действий. Им оказался 43-летний местный житель.

Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении его к ответственности.

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