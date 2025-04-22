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Новости Фото Вандализм флагов Украины
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Повредил флаги Украины на Аллее памяти погибших Героев в Днепре: полиция установила мужчину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители установили личность мужчины, который совершил хулиганские действия на Аллее памяти павших украинских защитников в Днепре.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сообщение о повреждении мемориала на улице Большая Деевская поступило в милицию 8 апреля около 7:30. Злоумышленник повредил установленные флаги Украины, флагшток, похитил вазы и вырвал цветы с места почтения памяти.

На место происшествия прибыли полицейские и установили мужчину, причастного к совершению хулиганских действий. Им оказался 43-летний местный житель.

Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении его к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вандалы в Литве сломали четыре флагштока с флагами Украины. ФОТОрепортаж

Мужчина совершил хулиганские действия на Аллее памяти'яті у Дніпрі
Мужчина совершил хулиганские действия на Аллее памяти'яті у Дніпрі
Мужчина совершил хулиганские действия на Аллее памяти'яті у Дніпрі
Мужчина совершил хулиганские действия на Аллее памяти'яті у Дніпрі
Мужчина совершил хулиганские действия на Аллее памяти'яті у Дніпрі

Автор: 

Днепр (4418) память (1495) вандализм (601)


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Топ комментарии
+11
і що в нього бронь? чи він інвалід? може батько трьох неповнолітніх?
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22.04.2025 16:07
+10
поки будемо притягувати до відповідальності , а не пиз..ти , тоди будуть такі виродки
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22.04.2025 16:10
+9
Руки переломать утырку.
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22.04.2025 16:08
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і що в нього бронь? чи він інвалід? може батько трьох неповнолітніх?
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22.04.2025 16:07 Ответить
А такого потрібно мобілізувавти? Щоб він в спину оборонцям України стріляв? Ні, таких потрібно знищувати, бо це такі самі вороги.
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22.04.2025 16:10 Ответить
Навіщо ти так, призвати і на передок, хай іде в бій попереду, а бійців проінформувати що воно таке
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22.04.2025 16:22 Ответить
по перше, ти навіть неуявляєш який непотріб мобілізують у нас, звісно їм зброю не дають
по друге, є безліч потреб в ЗСУ де таким їбанатам находять чим займатись без зброї і не на ЛБЗ
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22.04.2025 16:22 Ответить
привезти на длінію і нехай чеше до своїх
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22.04.2025 17:14 Ответить
Тобто?? Поставляємо ворогові солдат??? Що за маячня?
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22.04.2025 19:12 Ответить
тю, так вони його грохнуть на полпуті
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22.04.2025 21:57 Ответить
Руки переломать утырку.
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22.04.2025 16:08 Ответить
поки будемо притягувати до відповідальності , а не пиз..ти , тоди будуть такі виродки
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22.04.2025 16:10 Ответить
ним повинні зайнятися місцеві з проукраїнською позицією. щоб не уподоблятися кацапам - просто відвезди на кордон, нехай чимчикує на парашку
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22.04.2025 17:13 Ответить
Цікаво, чому йому інкримінують ***********? Статья 338 ККУ - Наруга над державними символами
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22.04.2025 16:14 Ответить
Поки немає якоїсь державної політики ,яка мала героїзувати і прославляти захисників та тих хто поліг захищаючи Україну ,ось тому вилазить всяка погань яка знищує військове майно ,здає ворогу військові обєкти ,допомагає знищувати логістику і ось виродок поглумився над загиблими захисниками ,на розмінування паскуду або розстріляти.
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22.04.2025 16:14 Ответить
У нашій країні тільки простих людей хвилює доля наших воїнів, а ось слуги, вважають своїм боргом, наживатися на горі людей. Тому про виховання говорити не доводиться. Їм не до того, а ось поліції, суддям і так далі для звіту це просто манна небесна. І не хто не проти провести розслідування, головне нікому з сильних світу цього не шкодить
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22.04.2025 16:32 Ответить
в крематорий ********.................................................................
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22.04.2025 16:39 Ответить
Думаю,це знедолений ухилянт,деморалізований "страшною" бусифікацією,коли бездушні тцкашники пропонують йому захищати Батьківщину...
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22.04.2025 17:05 Ответить
у світі тваринок: сюжет під назвою "консерва вскрилась"
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22.04.2025 17:11 Ответить
 
 