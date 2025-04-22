Пошкодив прапори України на Алеї пам’яті загиблих Героїв у Дніпрі: поліція встановила чоловіка. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчинив хуліганські дії на Алеї памʼяті полеглих українських захисників у Дніпрі.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що повідомлення про пошкодження меморіалу на вулиці Велика Діївська надійшло до правоохоронців 8 квітня близько 7:30. Зловмисник пошкодив встановлені прапори України, флагшток, викрав вази та вирвав квіти з місця вшанування пам’яті.

На місце події прибули поліціянти та встановили чоловіка, причетного до вчинення хуліганських дій. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо притягнення його до відповідальності.

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