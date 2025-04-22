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Новини Фото Вандалізм прапорів України
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Пошкодив прапори України на Алеї пам’яті загиблих Героїв у Дніпрі: поліція встановила чоловіка. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчинив хуліганські дії на Алеї памʼяті полеглих українських захисників у Дніпрі.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що повідомлення про пошкодження меморіалу на вулиці Велика Діївська надійшло до правоохоронців 8 квітня близько 7:30. Зловмисник пошкодив встановлені прапори України, флагшток, викрав вази та вирвав квіти з місця вшанування пам’яті.

На місце події прибули поліціянти та встановили чоловіка, причетного до вчинення хуліганських дій. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо притягнення його до відповідальності.

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Чоловік вчинив хуліганські дії на Алеї пам'яті у Дніпрі
Чоловік вчинив хуліганські дії на Алеї пам'яті у Дніпрі
Чоловік вчинив хуліганські дії на Алеї пам'яті у Дніпрі
Чоловік вчинив хуліганські дії на Алеї пам'яті у Дніпрі
Чоловік вчинив хуліганські дії на Алеї пам'яті у Дніпрі

Автор: 

Дніпро (3274) пам’ять (1187) вандалізм (427)


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Топ коментарі
+11
і що в нього бронь? чи він інвалід? може батько трьох неповнолітніх?
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22.04.2025 16:07
+10
поки будемо притягувати до відповідальності , а не пиз..ти , тоди будуть такі виродки
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22.04.2025 16:10
+9
Руки переломать утырку.
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22.04.2025 16:08
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і що в нього бронь? чи він інвалід? може батько трьох неповнолітніх?
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22.04.2025 16:07 Відповісти
А такого потрібно мобілізувавти? Щоб він в спину оборонцям України стріляв? Ні, таких потрібно знищувати, бо це такі самі вороги.
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22.04.2025 16:10 Відповісти
Навіщо ти так, призвати і на передок, хай іде в бій попереду, а бійців проінформувати що воно таке
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22.04.2025 16:22 Відповісти
по перше, ти навіть неуявляєш який непотріб мобілізують у нас, звісно їм зброю не дають
по друге, є безліч потреб в ЗСУ де таким їбанатам находять чим займатись без зброї і не на ЛБЗ
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22.04.2025 16:22 Відповісти
привезти на длінію і нехай чеше до своїх
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22.04.2025 17:14 Відповісти
Тобто?? Поставляємо ворогові солдат??? Що за маячня?
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22.04.2025 19:12 Відповісти
тю, так вони його грохнуть на полпуті
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22.04.2025 21:57 Відповісти
Руки переломать утырку.
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22.04.2025 16:08 Відповісти
поки будемо притягувати до відповідальності , а не пиз..ти , тоди будуть такі виродки
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22.04.2025 16:10 Відповісти
ним повинні зайнятися місцеві з проукраїнською позицією. щоб не уподоблятися кацапам - просто відвезди на кордон, нехай чимчикує на парашку
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22.04.2025 17:13 Відповісти
Цікаво, чому йому інкримінують ***********? Статья 338 ККУ - Наруга над державними символами
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22.04.2025 16:14 Відповісти
Поки немає якоїсь державної політики ,яка мала героїзувати і прославляти захисників та тих хто поліг захищаючи Україну ,ось тому вилазить всяка погань яка знищує військове майно ,здає ворогу військові обєкти ,допомагає знищувати логістику і ось виродок поглумився над загиблими захисниками ,на розмінування паскуду або розстріляти.
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22.04.2025 16:14 Відповісти
У нашій країні тільки простих людей хвилює доля наших воїнів, а ось слуги, вважають своїм боргом, наживатися на горі людей. Тому про виховання говорити не доводиться. Їм не до того, а ось поліції, суддям і так далі для звіту це просто манна небесна. І не хто не проти провести розслідування, головне нікому з сильних світу цього не шкодить
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22.04.2025 16:32 Відповісти
в крематорий ********.................................................................
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22.04.2025 16:39 Відповісти
Думаю,це знедолений ухилянт,деморалізований "страшною" бусифікацією,коли бездушні тцкашники пропонують йому захищати Батьківщину...
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22.04.2025 17:05 Відповісти
у світі тваринок: сюжет під назвою "консерва вскрилась"
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22.04.2025 17:11 Відповісти
 
 