Пошкодив прапори України на Алеї пам’яті загиблих Героїв у Дніпрі: поліція встановила чоловіка. ФОТОрепортаж
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчинив хуліганські дії на Алеї памʼяті полеглих українських захисників у Дніпрі.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що повідомлення про пошкодження меморіалу на вулиці Велика Діївська надійшло до правоохоронців 8 квітня близько 7:30. Зловмисник пошкодив встановлені прапори України, флагшток, викрав вази та вирвав квіти з місця вшанування пам’яті.
На місце події прибули поліціянти та встановили чоловіка, причетного до вчинення хуліганських дій. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.
Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо притягнення його до відповідальності.
Топ коментарі
+11 MrStepanovM
показати весь коментар22.04.2025 16:07
+10 Василь Васько #582549
показати весь коментар22.04.2025 16:10
+9 Серый Вовк
показати весь коментар22.04.2025 16:08
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по друге, є безліч потреб в ЗСУ де таким їбанатам находять чим займатись без зброї і не на ЛБЗ