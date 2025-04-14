Вандали у Литві зламали чотири флагштоки з прапорами України. ФОТОрепортаж

У литовському місті Мажейкяй вандали повалили та зламали чотири флагштоки з українськими прапорами. Деякі були забруднені кров'ю.

Про це повідомляє Мажейкяйский муніципалітет, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався біля костелу Святого Франциска Ассізького.

Прапори України були встановлені поруч із прапорами Литви.





Флагштоки були відламані біля основи та повалені на землю. Деякі забруднені червоною фарбою або кров'ю.

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Як зазначили у муніципалітеті, місцевість навколо костелу має відеоспостереження. Поліція вже встановлює обставини події та особи тих, хто причетний до акту вандалізму.

У Литві передбачена адміністративна відповідальність за такі дії.















