Вандали у Литві зламали чотири флагштоки з прапорами України. ФОТОрепортаж
У литовському місті Мажейкяй вандали повалили та зламали чотири флагштоки з українськими прапорами. Деякі були забруднені кров'ю.
Про це повідомляє Мажейкяйский муніципалітет, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інцидент стався біля костелу Святого Франциска Ассізького.
Прапори України були встановлені поруч із прапорами Литви.
Флагштоки були відламані біля основи та повалені на землю. Деякі забруднені червоною фарбою або кров'ю.
Як зазначили у муніципалітеті, місцевість навколо костелу має відеоспостереження. Поліція вже встановлює обставини події та особи тих, хто причетний до акту вандалізму.
У Литві передбачена адміністративна відповідальність за такі дії.
Топ коментарі
+14 Деніс Войцеховський
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+12 Николай Николаевич #334532
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+12 Ярослав Кийко
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Доказ того, що не перевелися ще кацапи в країнах Балтії.
Уряду Литви слід прискорити процес очищення.
• Кількість: приблизно 296 000 осіб
• Частка в населенні: близько 24%
• Мовна ситуація: у Таллінні 38,5% населення - етнічні росіяни, а 46,7% вказали російську як рідну мову
🇱🇻 Латвія
• Кількість: приблизно 437 000 осіб
• Частка в населенні: близько 25%
• Статус негромадян: у 2024 році в Латвії проживає понад 169 тисяч негромадян, з яких 111 тисяч вказали національність «російська»
🇱🇹 Литва
• Кількість: приблизно 144 000 осіб
• Частка в населенні: близько 5%
• Розселення: здебільшого в містах, зокрема у Вільнюсі (менше 10% населення), Клайпеді (менше 20%), а також у місті Вісагінас, де росіяни становлять більшість
Загалом, у трьох країнах Балтії проживає близько 878 000 етнічних росіян.