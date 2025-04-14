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Новини Фото Вандалізм прапорів України
2 397 22

Вандали у Литві зламали чотири флагштоки з прапорами України. ФОТОрепортаж

У литовському місті Мажейкяй вандали повалили та зламали чотири флагштоки з українськими прапорами. Деякі були забруднені кров'ю.

Про це повідомляє Мажейкяйский муніципалітет, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався біля костелу Святого Франциска Ассізького.

Прапори України були встановлені поруч із прапорами Литви.

Прапори України повалили вандали у Литві
Прапори України повалили вандали у Литві

Флагштоки були відламані біля основи та повалені на землю. Деякі забруднені червоною фарбою або кров'ю.

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Як зазначили у муніципалітеті, місцевість навколо костелу має відеоспостереження. Поліція вже встановлює обставини події та особи тих, хто причетний до акту вандалізму.

У Литві передбачена адміністративна відповідальність за такі дії.

Прапори України повалили вандали у Литві
Прапори України повалили вандали у Литві
Прапори України повалили вандали у Литві
Прапори України повалили вандали у Литві
Прапори України повалили вандали у Литві
Прапори України повалили вандали у Литві
Прапори України повалили вандали у Литві
Прапори України повалили вандали у Литві

Автор: 

Литва (2397) прапор (482) вандалізм (426)


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Топ коментарі
+14
Не вандали, а диверсанти, один з яких отримав поранення.
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14.04.2025 16:56
+12
Руzкіє правосралиє нацисти не сплять!
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14.04.2025 16:55
+12
На фото кров, шкода що не відірвана голова.
Доказ того, що не перевелися ще кацапи в країнах Балтії.
Уряду Литви слід прискорити процес очищення.
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14.04.2025 16:59
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Руzкіє правосралиє нацисти не сплять!
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14.04.2025 16:55 Відповісти
Не вандали, а диверсанти, один з яких отримав поранення.
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14.04.2025 16:56 Відповісти
На фото кров, шкода що не відірвана голова.
Доказ того, що не перевелися ще кацапи в країнах Балтії.
Уряду Литви слід прискорити процес очищення.
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14.04.2025 16:59 Відповісти
В этом городе проживает очень много русских и многие восхищаются "русским миром ".
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14.04.2025 21:48 Відповісти
Рюзьгэ курви розповзлись по цілому світі.
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14.04.2025 16:58 Відповісти
кцп і ждуни
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14.04.2025 16:59 Відповісти
Прекрасно... Хороший речовий доказ. Думаю, кров на ДНК взяли вчасно...
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14.04.2025 17:00 Відповісти
Эта прастоё савпадениё, мала ли таких денека.
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14.04.2025 17:04 Відповісти
Це не вандали якісь, це місцеві рашисти або тупа молодь чи люмпени за обіцяні Кремлем гроші!!!
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14.04.2025 17:01 Відповісти
Мокш реально треба забором обнести+струм+замінувати+рівчак з піраніями..
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14.04.2025 17:01 Відповісти
🇪🇪 Естонія

Кількість: приблизно 296 000 осіб

Частка в населенні: близько 24%

Мовна ситуація: у Таллінні 38,5% населення - етнічні росіяни, а 46,7% вказали російську як рідну мову

🇱🇻 Латвія

Кількість: приблизно 437 000 осіб

Частка в населенні: близько 25%

Статус негромадян: у 2024 році в Латвії проживає понад 169 тисяч негромадян, з яких 111 тисяч вказали національність «російська»
🇱🇹 Литва

Кількість: приблизно 144 000 осіб

Частка в населенні: близько 5%

Розселення: здебільшого в містах, зокрема у Вільнюсі (менше 10% населення), Клайпеді (менше 20%), а також у місті Вісагінас, де росіяни становлять більшість

Загалом, у трьох країнах Балтії проживає близько 878 000 етнічних росіян.
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14.04.2025 17:03 Відповісти
штат корегувальників укомплектований на 100 відсотків. На звільнене по природним обставинам місце конкурс - чотири особи на одне місце.
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14.04.2025 17:27 Відповісти
Оте свинособаче лізе крізь і гадить мають таку територію викопні інші ресурси працюйте і живіть ні таке кримінально дебільне єство преться по всьому світу і там гадить
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14.04.2025 17:38 Відповісти
100% москальня
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14.04.2025 17:05 Відповісти
отправить на родину в Сибирь
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14.04.2025 17:06 Відповісти
Колорады, сцуки.
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14.04.2025 17:12 Відповісти
Самий привід знайти і відправити до бярьозак..але не здивуюсь що там є дтпломатичний іммунітет
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14.04.2025 17:22 Відповісти
Вже не хочуть кацапи на пляшках сидіти, флагшток для них падавай, а жовто-блакитний особливо збуджує.
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14.04.2025 17:28 Відповісти
Ось тому кацапів треба гнати зі всіх цивілізованих країн.
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14.04.2025 17:45 Відповісти
Не ванДАЛИ, а рашисти=неонацисти!!!!
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14.04.2025 17:54 Відповісти
кацапипдрси
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14.04.2025 18:17 Відповісти
КаZапські підари, хто ж іще?
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14.04.2025 18:39 Відповісти
 
 