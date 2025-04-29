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Треть поляков готова покинуть место жительства в случае войны с РФ, 11% готовы вступить в армию, - опрос

Польская армия

В случае вооруженной агрессии России против Польши только 10,7% взрослого населения готовы добровольно вступить в ряды вооруженных сил. Около трети поляков готовы покинуть место жительства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Сбежать за границу готовы 18,5% поляков, еще 14,1% искали бы убежище в более безопасных регионах Польши. Волонтерскую деятельность, например в госпиталях или благотворительных организациях, выбрали бы 25% опрошенных, что немного меньше по сравнению с 29% в 2023 году.

Снижение отмечается также в количестве желающих вступить в армию.

Только 10,7% взрослого населения готовы добровольно вступить в ряды вооруженных сил (против 15,7% в прошлом году). Зато четверть респондентов (25%) признались, что не будут принимать никаких мер (в 2023 году этот показатель составлял 22%). Еще 6,7% не смогли определиться со своей позицией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши

Основным резервом для мобилизации могут стать лица в возрасте 30-50 лет. Однако среди этой группы доминируют настроения на эмиграцию или волонтерскую деятельность. Что касается поколения рожденных в 1997-2012 годах, каждый четвертый готов присоединиться к волонтерской помощи, и столько же выбрали бы эмиграцию. Только 5% этой возрастной категории согласились бы добровольно пойти в армию.

Rzeczpospolita также обращает внимание на разницу между результатами этого опроса и данными исследования Центра доктрины и подготовки Вооруженных сил в Быдгоще. Там, среди выборки молодежи 1997-2012 годов рождения из 25 учебных заведений, почти 48% выразили готовность защищать страну с оружием в руках. По мнению военных аналитиков, это свидетельствует о высоком уровне патриотизма и гражданского сознания молодого поколения.

Также читайте: Польша не будет отправлять миротворцев, потому что РФ подумает, что мы хотим вместе с ними поделить Украину, - Сикорский

Автор: 

война (1378) опрос (2829) Польша (8419)


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Топ комментарии
+13
все чоловіче населення Польщі складає трохи більше 18 млн., від немовлят до старих! приблизно 10,5 млн. віком від 15 до 55 років! армія 125 тис. + 35 тис. територіальна оборона.
звідки візьметься 4 млн. добровольців?
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29.04.2025 01:15
+12
Поляки скуповують житло в Іспанії через страх війни.
Ажіотаж з боку поляків пов'язаний не лише з бажанням переїхати в набагато тепліший регіон.
Багато з тих, хто вже придбав будинки або квартири в Іспанії, бояться, що російсько-українська війна зачепить і Польщу.
Для них нерухомість у курортних районах Іспанії - безпечне місце на випадок подальшої ескалації.
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29.04.2025 00:27
+12
Насправді, це досить непоганий відсоток для країни з високим рівнем життя у 21 сторіччі
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29.04.2025 00:29
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Правила форума Совет форумчан
Ох і брешете, панове.
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29.04.2025 00:25 Ответить
10% захищатиме власний будинок, а країну дійсно лише пару відсотків.
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29.04.2025 01:34 Ответить
Не треба недооцінювати поляків!!! На захист стануть багать людей, так само як і в Україні
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29.04.2025 07:56 Ответить
90% вже сказали що не будуть захищати, а що буде, коли влада почне повертати трупи польських військових? Пару відсотків - це і є багато, а для більшої кількості військових просто немає ******** зброї.
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29.04.2025 08:58 Ответить
Поляки скуповують житло в Іспанії через страх війни.
Ажіотаж з боку поляків пов'язаний не лише з бажанням переїхати в набагато тепліший регіон.
Багато з тих, хто вже придбав будинки або квартири в Іспанії, бояться, що російсько-українська війна зачепить і Польщу.
Для них нерухомість у курортних районах Іспанії - безпечне місце на випадок подальшої ескалації.
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29.04.2025 00:27 Ответить
Цю ****** придумали москалі для таких як ти. Насправді 95% поляків, живуть від зарплати до зарплати
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29.04.2025 08:05 Ответить
Виглядає як мотивувальне запрошення для москалів, ще в странах Балтії залишилось провести і оприлюднити результати
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29.04.2025 00:29 Ответить
Дійсно: 4 000 000 добровольців - це ж так мало. Ще додати кадрову армію
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29.04.2025 00:51 Ответить
все чоловіче населення Польщі складає трохи більше 18 млн., від немовлят до старих! приблизно 10,5 млн. віком від 15 до 55 років! армія 125 тис. + 35 тис. територіальна оборона.
звідки візьметься 4 млн. добровольців?
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29.04.2025 01:15 Ответить
учитесь правильно считать,этот персонаж любитель менеджеров
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29.04.2025 04:19 Ответить
в кращому випадку десь 1,5 мільйони може й нашкребуть, та й то наврядчи...
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29.04.2025 01:17 Ответить
А навіщо більше? Де вони ******* зброю візьмуть?
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29.04.2025 01:33 Ответить
я десь писав що потрібно більше?
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29.04.2025 01:35 Ответить
Насправді, це досить непоганий відсоток для країни з високим рівнем життя у 21 сторіччі
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29.04.2025 00:29 Ответить
закрыть границы,отдать власть тцк,пусть звонят менеджерам они поделяться опытом бусификации и ,,добровольно,,-рабскокрепоснической мобилизации
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29.04.2025 04:22 Ответить
було би смішно, як би не було би сумно ...
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29.04.2025 04:39 Ответить
Жили не тужили десятилетиями, во многом за счёт Германии, а как жареный петух в жопу клюнет так сразу тикать? Не хотят воевать-- пусть копают окопы на передовой или разминируют поля. Не нравится, всегда можно двумя минами постучать друг об дружку как игрушечная обезьянка в бубен или цымбалы или как их там
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29.04.2025 07:13 Ответить
Це опитування, а не реальність. У реальності відсоток захисників буде значно меншим
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29.04.2025 07:34 Ответить
Цього більш ніж достатньо для оборони Польщі. На більше людей у них немає ******** зброї, а воїн без ******** зброї - це м'ясо.
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29.04.2025 00:39 Ответить
Небольшой ядерный взрыв в космосе и самые современные образцы оружия будут мушкет и пика. Все сводится к пехоте, называйте это как хотите. Победит пехота или будет глобальная ядерная война.
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29.04.2025 07:17 Ответить
Хай ті 11 відсотків вже вступають в українську армію, бо війна вже іде.
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29.04.2025 00:41 Ответить
Так вони хочуть захищати власні будинки, а не якісь там країни. Воюватимуть в рамках НАТО ще на порядок менше людей.
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29.04.2025 01:29 Ответить
А скільки відсотків українців готові захищати Польщу?
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29.04.2025 07:09 Ответить
Натомість чверть респондентів (25%) зізналися, що не вживатимуть жодних заходів Джерело: https://censor.net/ua/n3549319 - це польська "какаяразніца". В цих 25% схована і певна кількість майбутніх колаборантів.
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29.04.2025 00:43 Ответить
Не всі готові вбивати та допомагати вбивати, зокрема через релігійні переконання. Тим більше якщо противник не хоче безпосередньо їх вбити.
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29.04.2025 03:10 Ответить
коли життя різко зміниться разом з втратою близької людини, чи своєї оселі і звичнного життя, то релігійні переконання засовуються далеко взад. А часто не хочуть захищати свою домівку і ті хто до релігії взагалі не має ніякого відношення.
А противник, який не хоче вбити - це вам на рінг або октагон, а росіянин буде приходити з метою, щоб вас вбити за гроші, ну і попутно пограбувати.
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29.04.2025 03:30 Ответить
..пропонуєш тцкакашників винищувати і підлоціянтів? говори прямо, ми зрозуміємо...
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29.04.2025 04:42 Ответить
це твоя маячня у твоїй голові, а я тут на фоумі не лікар. Справляйся сам.
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29.04.2025 04:45 Ответить
Всі, хто зараз засуджуть поляків, згадайте, за що і для чого обрали ЗЄ у 2019.
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29.04.2025 00:49 Ответить
Люди розуміють, що країну у якої є ЯЗ ти може перемогти лише за наявності її у тебе... у разі нападу РФ на Польщу США залишать НАТО лиш би не було третьої світової..., і шукатимуть тисячі виправдань у чому винна Польща, що на неї напала РФ...
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29.04.2025 00:54 Ответить
Не має потреби залишати. Можливо дадуть якусь зброю, якщо поляки дійсно стоятимуть. Якщо ні то ні. Але щось мені підказує що 3 роки вони не живитимуть у окопах
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29.04.2025 01:09 Ответить
Тепер будь хто може розробляти ядерну зброю тактичну чи стратегічну тому що найбільшими країнами світу повністю зруйноване міжнародне право у кого зброя той й є закон.Тому зараз відкрита карта на столі по я\з так як РФ та США самі невиконали договір СНО а ще знехтували будапештським меморандумом який наголошував на недоторканості визнаних кордонів України.
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29.04.2025 01:13 Ответить
Яка ЯЗ? тут просто тактичні крилаті ракети багато хто зібрати не може, а ЯЗ це ядерна фізика, це не просто складно, а дуже складно. В США на це пішли десятки років і це при їх лярдах, а тут на дрони всі зирають хто може, коли ЯЗ це мільярди баксів інвестиції. Ну це є і можна почитати. Тільки у США загинуло десятки фізиків ядерників на тестах, це що відомо, а по факту скільки померли від променевої хвороби при розробці ЯЗ ніхто не скаже. Але навіть не люди, а треба бабло, заводи по збагаченню і т.д., чого просто нема.

ЯЗ для України, це як подарувати чоловіку на мінімалці наприклад Ламборгіні, без права продажу, яка просто обанкротить його, де тільки заправити не вистачить грошей, не кажучи про просте ТО під сотню грн, а тим паче ремонт ремонти в декілька сот тисяч грн за один раз.

Починати треба з в рази простішого: балістика і крилаті ракети, а ЯЗ то може колись, якщо буде багато лишніх грошей, але ж розкрадуть на тендерах.
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29.04.2025 01:26 Ответить
Це тому,що №1 від кого це залежить не працює на державу . Хто закінчив фізфак той знає як зробити. це вже застарілі технології але дієві. Дорого?Відносно...Цє єдине, що спинить агресора, в іншому випадку рф зробить з України свою колонію. Ми побачили,що інші країни які мають я\з відмовилися надавати гарантії. А коли рф анексувала Крим ми чули тільки занепокоєння і прохання не застосовувати зборою,згадайте як все було.
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29.04.2025 01:37 Ответить
Яка маячня. Зараз школярі вдома ядерні реактори збирають за допомогою Чата Джіпіті. І країни бомжів та злиднів без жодного хайтеку типу Пакистану і КНДР цю зброю вже мають.
А Україна яка її мала разом з носіями типу не зможе 🤡
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29.04.2025 02:33 Ответить
За 4 роки була створена 1-а бомба,ресурсів потрачено багато- це правда
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29.04.2025 06:29 Ответить
Афганістан свого часу переміг совок, а нещодавно і США. Ну і Вʼєтнам не забуваємо.
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29.04.2025 05:00 Ответить
Nu primerno tak i u nas . Toka nam ieshcho vnutri ruskie zhduni . 🤷‍♂️😠
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29.04.2025 01:08 Ответить
Але сказати - одне, а ось реально вступити до армії - інше. Тобто менше реальний відсоток [готових на фронт], думаю.
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29.04.2025 01:16 Ответить
Так, 10% - це ті, що захищатимуть власний будинок, а країну - тільки пару відсотків. І це в кожній розвинутій країні.
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29.04.2025 01:31 Ответить
Ні, 10% це ті хто каже що будуть захищати. Коли перша 120 мм міна прилетить в 5 км від них, залишиться 3-4% максимум, потім ще менше.
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29.04.2025 03:42 Ответить
10,7% дорослого населення. Тобто чолов. та жінки.
При цьому чоловіче населення Польщі складає більше 18.1 млн., це приблизно 9 млн. чолов. віком від 18 до 50 років.
5.3 % від 9 млн це 450 тисяч, але за станом здоров'я не всі можуть служити. Плюс СЗЧ буде (бо як реальна війна, то СЗЧ масово проявляєтья).
Тобто фактично це 300 тис., 2/3 з них в логістиці, 100 тис на фронті.
Цього замало.
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29.04.2025 01:38 Ответить
Тобто ви вважаєте що жінки не повинні бути ні на фронті, ні в логістиці? Ви проти правової рівності між гендерами чи як?
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29.04.2025 03:47 Ответить
та бо то не мужчини, а самосексисти якісь!!
п.с. і не гендерами, а статями. гендерність то про психхворих, повістка така толерастно-лгбтешна
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29.04.2025 04:46 Ответить
Добре, статями. Питання лишається без відповіді тем не менш.
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29.04.2025 06:55 Ответить
По книгах 10% це нормально. А загалі по військовій книзі воїн це один їз 100. Так само один із 100 інженер, лікар, будівельник і т.д.

Мурахи навіть розуміють економіку, вони спочатку розвивають економіку, а потім виводять ВОЇНІВ, яких годує вся колонія, а у воїнів одна робота - ЗАХИСТ колонії, при цьому воїни забирають не малу частину ресурсів за свою роботу і це нормально. Мурахи ...
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29.04.2025 01:19 Ответить
наші мурахуї, дававші присягу, виловлюють замість себе робочих, ломаючи економіку, і долі мурах..
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29.04.2025 04:47 Ответить
Як це хтось ще зізнався чесно. Бо мені попадались тіки "ta ja będę bronić kraj do ostatniej chwili życia o co ty gadasz!!!"
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29.04.2025 02:14 Ответить
Як гоноровито і пихато поляки засуджують українських біженців та ухилянтів. А самі чомусь не рвуться захищати країну! З початку блокад на українських кордонах я рекомендую українським біженцям виїздити з Польщі далі на Захід. Зверніть увагу що це опитування мирного часу...
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29.04.2025 02:27 Ответить
Тіко полска! Але якшо Руске єдзом пердолать агнешек то ну его на х*й лепе спердаляме до хішпаньоли курва!
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29.04.2025 02:28 Ответить
там пару лет назад приняли закон, что не явился по повестке на войну - тюрьма.
так что их тцк выловит и в Испании.

за океан надо плыть.
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29.04.2025 04:22 Ответить
в них теж повістки цивільним, і виключно мужчинам??
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29.04.2025 04:49 Ответить
не бреши, тільки для резервістів, які прямо зараз гроші отримують і весь час після підписання договору гроші отримували, за те що вони резервісти.
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29.04.2025 07:25 Ответить
Наврядчи там озброєння 74 року. В них(військових) мінімальна від 8 тис злотих.
Роблять різні заходи - типу для охочих громадян відпуску провести в таборі компенсація 6тис.
Може ще додумаються спростити закон про цивільну зброю. Щоб це розвивала стрілецьку галузь.
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29.04.2025 06:47 Ответить
Стухла Речь Посполита,раньше опросники показывали 30-15%.
Пусть отдельный опрос сделают среди геройских фермеров-пограничников и как они будут блокировать танковые колонны орков.
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29.04.2025 06:48 Ответить
ніде і ніколи не було 30% і навіть 20 не було
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29.04.2025 07:26 Ответить
Є закономірність:вночі люди пишуть нормальні коментарі. Зранку якісь кретини починають робочий день пишуть всіляку херню. Помітив.😃
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29.04.2025 06:59 Ответить
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29.04.2025 07:39 Ответить
До речі є ще один чинник, який суттєво може зменшити цей показних охочих -це кількість біженців в польщі з України мужскої статі. Звісно, що ті поляки і не розуміють все жахіття війни зі смертями на фронті чи під уламками будинків, але бачили і чули про ці смерті-найбільш кричущі висвітлювали на ТБ, тому є вже певна модель поведінки-щоб не було з 5ими лиха треба бігти у німетчину, фрпнцію тощо і жити як живут тепер українці в їх країні, практично вже усі владнали свої проблеми і живут мирне життя..ця модель тепер у мозоку кожного поляка, тому 10 % -це примара, скоріше зброю добровільно 1-2 % візьмут, якщо візьмут
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29.04.2025 07:43 Ответить
А ви ще хочете щоб вони захищали Україну. От вам і НАТО
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29.04.2025 07:48 Ответить
Поляки думають що курорти Іспанії вже будуть недосяжними для *****. Якщо Москва зважиться на війну проти Європи, а таке можливо при ******** умиротворчій позиції Заходу, то вона не зупиниться на Польші чи Германії. Це буде тим походом, який пропонував ще Жуков - скинути ,,капіталістів,, в Атлантичний океан. Бо чекати іншого шансу вже ніколи для Росії. Жириновський ноги мив також вокеані. Поки був живий то в подумках. Зараз його подєльнікі мають шанс це перетворити в реальність. А чому б ні? Світ вже обісрався. Замість того щоб дати обісратись Москві. Ще на її перших агресивних кроках.
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29.04.2025 07:55 Ответить
Если верить этим цифрам, то картина у поляков печальная, война в Украине ничему их не научила,

а времени на обучение у них уже нет, самое грустное, что такая картина будет практически во всех

странах Европы и не только.

Человечество опустилось до желания иметь всё, не делая для этого ничего, это глухой тупик.
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29.04.2025 08:58 Ответить
 
 