Треть поляков готова покинуть место жительства в случае войны с РФ, 11% готовы вступить в армию, - опрос
В случае вооруженной агрессии России против Польши только 10,7% взрослого населения готовы добровольно вступить в ряды вооруженных сил. Около трети поляков готовы покинуть место жительства.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Сбежать за границу готовы 18,5% поляков, еще 14,1% искали бы убежище в более безопасных регионах Польши. Волонтерскую деятельность, например в госпиталях или благотворительных организациях, выбрали бы 25% опрошенных, что немного меньше по сравнению с 29% в 2023 году.
Снижение отмечается также в количестве желающих вступить в армию.
Только 10,7% взрослого населения готовы добровольно вступить в ряды вооруженных сил (против 15,7% в прошлом году). Зато четверть респондентов (25%) признались, что не будут принимать никаких мер (в 2023 году этот показатель составлял 22%). Еще 6,7% не смогли определиться со своей позицией.
Основным резервом для мобилизации могут стать лица в возрасте 30-50 лет. Однако среди этой группы доминируют настроения на эмиграцию или волонтерскую деятельность. Что касается поколения рожденных в 1997-2012 годах, каждый четвертый готов присоединиться к волонтерской помощи, и столько же выбрали бы эмиграцию. Только 5% этой возрастной категории согласились бы добровольно пойти в армию.
Rzeczpospolita также обращает внимание на разницу между результатами этого опроса и данными исследования Центра доктрины и подготовки Вооруженных сил в Быдгоще. Там, среди выборки молодежи 1997-2012 годов рождения из 25 учебных заведений, почти 48% выразили готовность защищать страну с оружием в руках. По мнению военных аналитиков, это свидетельствует о высоком уровне патриотизма и гражданского сознания молодого поколения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ажіотаж з боку поляків пов'язаний не лише з бажанням переїхати в набагато тепліший регіон.
Багато з тих, хто вже придбав будинки або квартири в Іспанії, бояться, що російсько-українська війна зачепить і Польщу.
Для них нерухомість у курортних районах Іспанії - безпечне місце на випадок подальшої ескалації.
звідки візьметься 4 млн. добровольців?
А противник, який не хоче вбити - це вам на рінг або октагон, а росіянин буде приходити з метою, щоб вас вбити за гроші, ну і попутно пограбувати.
ЯЗ для України, це як подарувати чоловіку на мінімалці наприклад Ламборгіні, без права продажу, яка просто обанкротить його, де тільки заправити не вистачить грошей, не кажучи про просте ТО під сотню грн, а тим паче ремонт ремонти в декілька сот тисяч грн за один раз.
Починати треба з в рази простішого: балістика і крилаті ракети, а ЯЗ то може колись, якщо буде багато лишніх грошей, але ж розкрадуть на тендерах.
А Україна яка її мала разом з носіями типу не зможе 🤡
При цьому чоловіче населення Польщі складає більше 18.1 млн., це приблизно 9 млн. чолов. віком від 18 до 50 років.
5.3 % від 9 млн це 450 тисяч, але за станом здоров'я не всі можуть служити. Плюс СЗЧ буде (бо як реальна війна, то СЗЧ масово проявляєтья).
Тобто фактично це 300 тис., 2/3 з них в логістиці, 100 тис на фронті.
Цього замало.
п.с. і не гендерами, а статями. гендерність то про психхворих, повістка така толерастно-лгбтешна
Мурахи навіть розуміють економіку, вони спочатку розвивають економіку, а потім виводять ВОЇНІВ, яких годує вся колонія, а у воїнів одна робота - ЗАХИСТ колонії, при цьому воїни забирають не малу частину ресурсів за свою роботу і це нормально. Мурахи ...
так что их тцк выловит и в Испании.
за океан надо плыть.
Роблять різні заходи - типу для охочих громадян відпуску провести в таборі компенсація 6тис.
Може ще додумаються спростити закон про цивільну зброю. Щоб це розвивала стрілецьку галузь.
Пусть отдельный опрос сделают среди геройских фермеров-пограничников и как они будут блокировать танковые колонны орков.
а времени на обучение у них уже нет, самое грустное, что такая картина будет практически во всех
странах Европы и не только.
Человечество опустилось до желания иметь всё, не делая для этого ничего, это глухой тупик.