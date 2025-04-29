Треть поляков готова покинуть место жительства в случае войны с РФ, 11% готовы вступить в армию, - опрос

В случае вооруженной агрессии России против Польши только 10,7% взрослого населения готовы добровольно вступить в ряды вооруженных сил. Около трети поляков готовы покинуть место жительства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Сбежать за границу готовы 18,5% поляков, еще 14,1% искали бы убежище в более безопасных регионах Польши. Волонтерскую деятельность, например в госпиталях или благотворительных организациях, выбрали бы 25% опрошенных, что немного меньше по сравнению с 29% в 2023 году.

Снижение отмечается также в количестве желающих вступить в армию.

Только 10,7% взрослого населения готовы добровольно вступить в ряды вооруженных сил (против 15,7% в прошлом году). Зато четверть респондентов (25%) признались, что не будут принимать никаких мер (в 2023 году этот показатель составлял 22%). Еще 6,7% не смогли определиться со своей позицией.

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Основным резервом для мобилизации могут стать лица в возрасте 30-50 лет. Однако среди этой группы доминируют настроения на эмиграцию или волонтерскую деятельность. Что касается поколения рожденных в 1997-2012 годах, каждый четвертый готов присоединиться к волонтерской помощи, и столько же выбрали бы эмиграцию. Только 5% этой возрастной категории согласились бы добровольно пойти в армию.

Rzeczpospolita также обращает внимание на разницу между результатами этого опроса и данными исследования Центра доктрины и подготовки Вооруженных сил в Быдгоще. Там, среди выборки молодежи 1997-2012 годов рождения из 25 учебных заведений, почти 48% выразили готовность защищать страну с оружием в руках. По мнению военных аналитиков, это свидетельствует о высоком уровне патриотизма и гражданского сознания молодого поколения.

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