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Новини
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Третина поляків готова залишити місце проживання у разі війни з РФ, 11% готові вступити до війська, - опитування

Польська армія

У випадку збройної агресії Росії проти Польщі лише 10,7% дорослого населення готові добровільно вступити до лав збройних сил. Близько третини поляків готові залишити місце проживання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією IBRiS на замовлення газети Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Втекти за кордон готові 18,5% поляків, ще 14,1% шукали б прихисток у безпечніших регіонах Польщі. Волонтерську діяльність, наприклад у шпиталях або благодійних організаціях, обрали б 25% опитаних, що трохи менше порівняно з 29% у 2023 році.

Зниження відзначається також у кількості охочих вступити до війська.

Лише 10,7% дорослого населення готові добровільно вступити до лав збройних сил (проти 15,7% торік). Натомість чверть респондентів (25%) зізналися, що не вживатимуть жодних заходів (у 2023 році цей показник становив 22%). Ще 6,7% не змогли визначитися зі своєю позицією.

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Основним резервом для мобілізації можуть стати особи віком 30–50 років. Однак серед цієї групи домінують настрої на еміграцію або волонтерську діяльність. Що стосується покоління народжених у 1997–2012 роках, кожен четвертий готовий долучитися до волонтерської допомоги, і стільки ж обрали б еміграцію. Лише 5% цієї вікової категорії погодилися б добровільно піти до війська.

Rzeczpospolita також звертає увагу на різницю між результатами цього опитування і даними дослідження Центру доктрини та підготовки Збройних сил у Бидгощі. Там, серед вибірки молоді 1997–2012 років народження з 25 навчальних закладів, майже 48% висловили готовність боронити країну зі зброєю в руках. На думку військових аналітиків, це свідчить про високий рівень патріотизму та громадянської свідомості молодого покоління.

Також читайте: Польща не відправлятиме миротворців, бо РФ подумає, що ми хочемо разом із ними поділити Україну, - Сікорський

Автор: 

війна (1404) опитування (1938) Польща (8512)


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Топ коментарі
+6
Насправді, це досить непоганий відсоток для країни з високим рівнем життя у 21 сторіччі
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29.04.2025 00:29
+5
Поляки скуповують житло в Іспанії через страх війни.
Ажіотаж з боку поляків пов'язаний не лише з бажанням переїхати в набагато тепліший регіон.
Багато з тих, хто вже придбав будинки або квартири в Іспанії, бояться, що російсько-українська війна зачепить і Польщу.
Для них нерухомість у курортних районах Іспанії - безпечне місце на випадок подальшої ескалації.
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29.04.2025 00:27
+2
Цього більш ніж достатньо для оборони Польщі. На більше людей у них немає ******** зброї, а воїн без ******** зброї - це м'ясо.
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29.04.2025 00:39
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Ох і брешете, панове.
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29.04.2025 00:25 Відповісти
10% захищатиме власний будинок, а країну дійсно лише пару відсотків.
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29.04.2025 01:34 Відповісти
Поляки скуповують житло в Іспанії через страх війни.
Ажіотаж з боку поляків пов'язаний не лише з бажанням переїхати в набагато тепліший регіон.
Багато з тих, хто вже придбав будинки або квартири в Іспанії, бояться, що російсько-українська війна зачепить і Польщу.
Для них нерухомість у курортних районах Іспанії - безпечне місце на випадок подальшої ескалації.
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29.04.2025 00:27 Відповісти
Виглядає як мотивувальне запрошення для москалів, ще в странах Балтії залишилось провести і оприлюднити результати
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29.04.2025 00:29 Відповісти
Дійсно: 4 000 000 добровольців - це ж так мало. Ще додати кадрову армію
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29.04.2025 00:51 Відповісти
все чоловіче населення Польщі складає трохи більше 18 млн., від немовлят до старих! приблизно 10,5 млн. віком від 15 до 55 років! армія 125 тис. + 35 тис. територіальна оборона.
звідки візьметься 4 млн. добровольців?
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29.04.2025 01:15 Відповісти
в кращому випадку десь 1,5 мільйони може й нашкребуть, та й то наврядчи...
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29.04.2025 01:17 Відповісти
А навіщо більше? Де вони ******* зброю візьмуть?
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29.04.2025 01:33 Відповісти
я десь писав що потрібно більше?
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29.04.2025 01:35 Відповісти
Насправді, це досить непоганий відсоток для країни з високим рівнем життя у 21 сторіччі
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29.04.2025 00:29 Відповісти
Цього більш ніж достатньо для оборони Польщі. На більше людей у них немає ******** зброї, а воїн без ******** зброї - це м'ясо.
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29.04.2025 00:39 Відповісти
Хай ті 11 відсотків вже вступають в українську армію, бо війна вже іде.
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29.04.2025 00:41 Відповісти
Так вони хочуть захищати власні будинки, а не якісь там країни. Воюватимуть в рамках НАТО ще на порядок менше людей.
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29.04.2025 01:29 Відповісти
Натомість чверть респондентів (25%) зізналися, що не вживатимуть жодних заходів Джерело: https://censor.net/ua/n3549319 - це польська "какаяразніца". В цих 25% схована і певна кількість майбутніх колаборантів.
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29.04.2025 00:43 Відповісти
Всі, хто зараз засуджуть поляків, згадайте, за що і для чого обрали ЗЄ у 2019.
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29.04.2025 00:49 Відповісти
Люди розуміють, що країну у якої є ЯЗ ти може перемогти лише за наявності її у тебе... у разі нападу РФ на Польщу США залишать НАТО лиш би не було третьої світової..., і шукатимуть тисячі виправдань у чому винна Польща, що на неї напала РФ...
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29.04.2025 00:54 Відповісти
Не має потреби залишати. Можливо дадуть якусь зброю, якщо поляки дійсно стоятимуть. Якщо ні то ні. Але щось мені підказує що 3 роки вони не живитимуть у окопах
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29.04.2025 01:09 Відповісти
Тепер будь хто може розробляти ядерну зброю тактичну чи стратегічну тому що найбільшими країнами світу повністю зруйноване міжнародне право у кого зброя той й є закон.Тому зараз відкрита карта на столі по я\з так як РФ та США самі невиконали договір СНО а ще знехтували будапештським меморандумом який наголошував на недоторканості визнаних кордонів України.
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29.04.2025 01:13 Відповісти
Яка ЯЗ? тут просто тактичні крилаті ракети багато хто зібрати не може, а ЯЗ це ядерна фізика, це не просто складно, а дуже складно. В США на це пішли десятки років і це при їх лярдах, а тут на дрони всі зирають хто може, коли ЯЗ це мільярди баксів інвестиції. Ну це є і можна почитати. Тільки у США загинуло десятки фізиків ядерників на тестах, це що відомо, а по факту скільки померли від променевої хвороби при розробці ЯЗ ніхто не скаже. Але навіть не люди, а треба бабло, заводи по збагаченню і т.д., чого просто нема.

ЯЗ для України, це як подарувати чоловіку на мінімалці наприклад Ламборгіні, без права продажу, яка просто обанкротить його, де тільки заправити не вистачить грошей, не кажучи про просте ТО під сотню грн, а тим паче ремонт ремонти в декілька сот тисяч грн за один раз.

Починати треба з в рази простішого: балістика і крилаті ракети, а ЯЗ то може колись, якщо буде багато лишніх грошей, але ж розкрадуть на тендерах.
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29.04.2025 01:26 Відповісти
Це тому,що №1 від кого це залежить не працює на державу . Хто закінчив фізфак той знає як зробити. це вже застарілі технології але дієві. Дорого?Відносно...Цє єдине, що спинить агресора, в іншому випадку рф зробить з України свою колонію. Ми побачили,що інші країни які мають я\з відмовилися надавати гарантії. А коли рф анексувала Крим ми чули тільки занепокоєння і прохання не застосовувати зборою,згадайте як все було.
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29.04.2025 01:37 Відповісти
Nu primerno tak i u nas . Toka nam ieshcho vnutri ruskie zhduni . 🤷‍♂️😠
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29.04.2025 01:08 Відповісти
Але сказати - одне, а ось реально вступити до армії - інше. Тобто менше реальний відсоток [готових на фронт], думаю.
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29.04.2025 01:16 Відповісти
Так, 10% - це ті, що захищатимуть власний будинок, а країну - тільки пару відсотків. І це в кожній розвинутій країні.
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29.04.2025 01:31 Відповісти
10,7% дорослого населення. Тобто чолов. та жінки.
При цьому чоловіче населення Польщі складає більше 18.1 млн., це приблизно 9 млн. чолов. віком від 18 до 50 років.
5.3 % від 9 млн це 450 тисяч, але за станом здоров'я не всі можуть служити. Плюс СЗЧ буде (бо як реальна війна, то СЗЧ масово проявляєтья).
Тобто фактично це 300 тис., 2/3 з них в логістиці, 100 тис на фронті.
Цього замало.
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29.04.2025 01:38 Відповісти
По книгах 10% це нормально. А загалі по військовій книзі воїн це один їз 100. Так само один із 100 інженер, лікар, будівельник і т.д.

Мурахи навіть розуміють економіку, вони спочатку розвивають економіку, а потім виводять ВОЇНІВ, яких годує вся колонія, а у воїнів одна робота - ЗАХИСТ колонії, при цьому воїни забирають не малу частину ресурсів за свою роботу і це нормально. Мурахи ...
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29.04.2025 01:19 Відповісти
 
 