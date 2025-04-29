Третина поляків готова залишити місце проживання у разі війни з РФ, 11% готові вступити до війська, - опитування

У випадку збройної агресії Росії проти Польщі лише 10,7% дорослого населення готові добровільно вступити до лав збройних сил. Близько третини поляків готові залишити місце проживання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією IBRiS на замовлення газети Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Втекти за кордон готові 18,5% поляків, ще 14,1% шукали б прихисток у безпечніших регіонах Польщі. Волонтерську діяльність, наприклад у шпиталях або благодійних організаціях, обрали б 25% опитаних, що трохи менше порівняно з 29% у 2023 році.

Зниження відзначається також у кількості охочих вступити до війська.

Лише 10,7% дорослого населення готові добровільно вступити до лав збройних сил (проти 15,7% торік). Натомість чверть респондентів (25%) зізналися, що не вживатимуть жодних заходів (у 2023 році цей показник становив 22%). Ще 6,7% не змогли визначитися зі своєю позицією.

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Основним резервом для мобілізації можуть стати особи віком 30–50 років. Однак серед цієї групи домінують настрої на еміграцію або волонтерську діяльність. Що стосується покоління народжених у 1997–2012 роках, кожен четвертий готовий долучитися до волонтерської допомоги, і стільки ж обрали б еміграцію. Лише 5% цієї вікової категорії погодилися б добровільно піти до війська.

Rzeczpospolita також звертає увагу на різницю між результатами цього опитування і даними дослідження Центру доктрини та підготовки Збройних сил у Бидгощі. Там, серед вибірки молоді 1997–2012 років народження з 25 навчальних закладів, майже 48% висловили готовність боронити країну зі зброєю в руках. На думку військових аналітиків, це свідчить про високий рівень патріотизму та громадянської свідомості молодого покоління.

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