Третина поляків готова залишити місце проживання у разі війни з РФ, 11% готові вступити до війська, - опитування
У випадку збройної агресії Росії проти Польщі лише 10,7% дорослого населення готові добровільно вступити до лав збройних сил. Близько третини поляків готові залишити місце проживання.
Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією IBRiS на замовлення газети Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Втекти за кордон готові 18,5% поляків, ще 14,1% шукали б прихисток у безпечніших регіонах Польщі. Волонтерську діяльність, наприклад у шпиталях або благодійних організаціях, обрали б 25% опитаних, що трохи менше порівняно з 29% у 2023 році.
Зниження відзначається також у кількості охочих вступити до війська.
Лише 10,7% дорослого населення готові добровільно вступити до лав збройних сил (проти 15,7% торік). Натомість чверть респондентів (25%) зізналися, що не вживатимуть жодних заходів (у 2023 році цей показник становив 22%). Ще 6,7% не змогли визначитися зі своєю позицією.
Основним резервом для мобілізації можуть стати особи віком 30–50 років. Однак серед цієї групи домінують настрої на еміграцію або волонтерську діяльність. Що стосується покоління народжених у 1997–2012 роках, кожен четвертий готовий долучитися до волонтерської допомоги, і стільки ж обрали б еміграцію. Лише 5% цієї вікової категорії погодилися б добровільно піти до війська.
Rzeczpospolita також звертає увагу на різницю між результатами цього опитування і даними дослідження Центру доктрини та підготовки Збройних сил у Бидгощі. Там, серед вибірки молоді 1997–2012 років народження з 25 навчальних закладів, майже 48% висловили готовність боронити країну зі зброєю в руках. На думку військових аналітиків, це свідчить про високий рівень патріотизму та громадянської свідомості молодого покоління.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ажіотаж з боку поляків пов'язаний не лише з бажанням переїхати в набагато тепліший регіон.
Багато з тих, хто вже придбав будинки або квартири в Іспанії, бояться, що російсько-українська війна зачепить і Польщу.
Для них нерухомість у курортних районах Іспанії - безпечне місце на випадок подальшої ескалації.
звідки візьметься 4 млн. добровольців?
ЯЗ для України, це як подарувати чоловіку на мінімалці наприклад Ламборгіні, без права продажу, яка просто обанкротить його, де тільки заправити не вистачить грошей, не кажучи про просте ТО під сотню грн, а тим паче ремонт ремонти в декілька сот тисяч грн за один раз.
Починати треба з в рази простішого: балістика і крилаті ракети, а ЯЗ то може колись, якщо буде багато лишніх грошей, але ж розкрадуть на тендерах.
При цьому чоловіче населення Польщі складає більше 18.1 млн., це приблизно 9 млн. чолов. віком від 18 до 50 років.
5.3 % від 9 млн це 450 тисяч, але за станом здоров'я не всі можуть служити. Плюс СЗЧ буде (бо як реальна війна, то СЗЧ масово проявляєтья).
Тобто фактично це 300 тис., 2/3 з них в логістиці, 100 тис на фронті.
Цього замало.
Мурахи навіть розуміють економіку, вони спочатку розвивають економіку, а потім виводять ВОЇНІВ, яких годує вся колонія, а у воїнів одна робота - ЗАХИСТ колонії, при цьому воїни забирають не малу частину ресурсів за свою роботу і це нормально. Мурахи ...