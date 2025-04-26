Військовий гелікоптер РФ порушив повітряний простір Польщі
Російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір Польщі ввечері 25 квітня.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає Цензор.НЕТ
"Увечері 25 квітня російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі в Балтійському морі. За польотом гелікоптера спостерігали військові радіолокаційні системи Збройних сил Польщі та цивільні системи ВПС Польщі", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чергові сили та засоби протиповітряної оборони перебували в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.
"Характер інциденту свідчить про те, що Росія перевіряє готовність наших систем протиповітряної оборони", - зауважили в оперативному штабі.
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там навіть пуляти не потрібно.... - якщо навіть після польоту не "промити" двигуни водноспиртовою сумішшю, то уже потім ніхто нікуди не полетить....
Відтак спочатку були ноти, викликали посла, і вже на третій чи четвертий раз бахнули.
А потім був 2022-й
Рибаків , правда, затримували за незаконний промисел...
Когда лаптеногие попрут на драндулетах, даю 100% шо тоже будут обеспокоенно спостерігать.
сувальський коридор, приготуватись.
"брати" поляки, вже починайте бігти за віслу!!!
заможні, купуйте недвігу в парагваї!