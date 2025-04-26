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Новини Військовий гелікоптер РФ у повітряному просторі Польщі
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Військовий гелікоптер РФ порушив повітряний простір Польщі

Військовий гелікоптер РФ залетів до Польщі

Російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір Польщі ввечері 25 квітня.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає Цензор.НЕТ

"Увечері 25 квітня російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі в Балтійському морі. За польотом гелікоптера спостерігали військові радіолокаційні системи Збройних сил Польщі та цивільні системи ВПС Польщі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чергові сили та засоби протиповітряної оборони перебували в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

"Характер інциденту свідчить про те, що Росія перевіряє готовність наших систем протиповітряної оборони", - зауважили в оперативному штабі.

Також читайте: Польща піднімала в повітря винищувачі та приводила в стан найвищої готовності ППО через масовану атаку РФ на Україну

Автор: 

Польща (8507) росія (65238) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+16
Ердоган в таких випадках діяв по-іншому....
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26.04.2025 13:54
+11
От-от... Треба було перевірить на "бронебійність"...
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26.04.2025 13:52
+11
Ердоган довго не спостерігав. Рівно 12 секунд. Тому і має авторитет.
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26.04.2025 13:55
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І щоооо?
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26.04.2025 13:50 Відповісти
Спостерігали? - а завалити?
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26.04.2025 13:50 Відповісти
От-от... Треба було перевірить на "бронебійність"...
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26.04.2025 13:52 Відповісти
та яка там "бронебійність" на тих тихоходах?
там навіть пуляти не потрібно.... - якщо навіть після польоту не "промити" двигуни водноспиртовою сумішшю, то уже потім ніхто нікуди не полетить....
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26.04.2025 14:45 Відповісти
Ти правила українського правопису знаєш? Прочитай, у яких випадках застосовуються "лапки"...
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26.04.2025 14:48 Відповісти
я теж використав "..."
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26.04.2025 14:50 Відповісти
Якщо ти слово "тихоходи" застосував у "іронічному" значенні - значить, вони швидко літають?..
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26.04.2025 14:54 Відповісти
бойова живучість я би написав без лапок....
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26.04.2025 14:54 Відповісти
А завалить і спостерігати,як ****о обкакався,слабо?
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26.04.2025 13:51 Відповісти
Треба було рольниками закидати його
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26.04.2025 13:51 Відповісти
І чому безстрашні польські воїни не збили???
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26.04.2025 13:52 Відповісти
Войско польське на роверах
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26.04.2025 13:55 Відповісти
Сбити це рашистське говно полякам напевно релігія не дозволяє або у них немає того що було у резникова за 17 гривен.
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26.04.2025 13:52 Відповісти
І шо, всрались?
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26.04.2025 13:53 Відповісти
Ердоган в таких випадках діяв по-іншому....
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26.04.2025 13:54 Відповісти
Дуда не Ердоган, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej не Türk Silahlı Kuvvetleri, стерплять вчергновий раз.
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26.04.2025 13:59 Відповісти
Але не з першого разу - до того русня ще декілька разів порушувала турецький кордон.
Відтак спочатку були ноти, викликали посла, і вже на третій чи четвертий раз бахнули.
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26.04.2025 14:26 Відповісти
так ці і посла не викликали.... і навіть не думали викликати...
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26.04.2025 14:29 Відповісти
Ердоган довго не спостерігав. Рівно 12 секунд. Тому і має авторитет.
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26.04.2025 13:55 Відповісти
І шо? Воно ж не в перше та не останій раз, а військо польське стерпить і не таке.
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26.04.2025 13:55 Відповісти
Так готові чи ні,?
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26.04.2025 13:56 Відповісти
Спостерігали....краще б спитали у турків що тре робити в таких випадках.
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26.04.2025 13:56 Відповісти
У Вас турки- герої...!? думаю, що Герої це ЗСУ !!!
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26.04.2025 14:01 Відповісти
сили та засоби протиповітряної оборони перебували в постійній бойовій готовності, а мали би в Повній бойовій, що і перевірили )(уйлокассапи - не готові і можна спробувати Варшаву за три дні.
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26.04.2025 13:56 Відповісти
ППО Польщі мужньо, а головне тихесенько, спостерігали.... !!! Цирк на дроті!!!
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26.04.2025 13:58 Відповісти
Трамп на похованнях, не бере слухавку...
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26.04.2025 14:13 Відповісти
Поляки не турки!
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26.04.2025 14:03 Відповісти
Поляки спостерігали а кацапи з них реготали.
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26.04.2025 14:06 Відповісти
Варто в Олімпійські ігри внести змагання в спогляданні через бінокль - поляки наступні 100 років будуть чемпіонами.
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26.04.2025 14:07 Відповісти
ляхи обосрались и сказали, что это был не геликоптер , а стая филинов !!!)))
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26.04.2025 14:10 Відповісти
Перевірку не пройшли!
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26.04.2025 14:11 Відповісти
росія перевіряла готовність польської ПВО. Виявилось, що не готове
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26.04.2025 14:11 Відповісти
Добре, що не збили, а то була б "ескалація". Але вона все одно колись буде.
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26.04.2025 14:14 Відповісти
А чого не заКуярили?
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26.04.2025 14:15 Відповісти
Ну що Дуда, хто б там пистів про поступки теріторіями?? гвинторог, то він вже над рузьгє зємльой літав, чи ні???, якщо ні, то чому не збили?,? Якщо не Україна, ви Польщу без оглядки зільєте, вояки куєви!,(
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26.04.2025 14:16 Відповісти
у 2019-му літом я відпочивав біля Бердянську на узберіжжі, так рашінські військові пароходи, без номерів, сірого кольору ходили понад самим берегом, де глубочинь дозволяла
А потім був 2022-й
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26.04.2025 14:20 Відповісти
там в тому морі максимальна глибина до 7 метрів - Ви ще напишіть , що бачили підводні човни....
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26.04.2025 14:24 Відповісти
ПЛ не было,а всякая маломерная шушваль присутствовала.Отдыхая на косе наблюдал не раз.
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26.04.2025 14:30 Відповісти
в нас там не було демаркації - хто хотів той туди і ходив...
Рибаків , правда, затримували за незаконний промисел...
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26.04.2025 14:35 Відповісти
И апять обосцаная НАТа обеспокоенно спостерігала .
Когда лаптеногие попрут на драндулетах, даю 100% шо тоже будут обеспокоенно спостерігать.
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26.04.2025 14:23 Відповісти
Да, но уже будут обеспокоенно спостеригать оглядываясь и держа камуфл штанци чтоб при беге не упали
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26.04.2025 14:37 Відповісти
перевірили. ППО непрацює
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26.04.2025 14:23 Відповісти
ну, що ж....
сувальський коридор, приготуватись.
"брати" поляки, вже починайте бігти за віслу!!!
заможні, купуйте недвігу в парагваї!
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26.04.2025 14:26 Відповісти
Не обязательно "проверка". Вертолет мог кого-то высадить (на территории ЕС) или наоборот подобрать....
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26.04.2025 14:34 Відповісти
Сцикуни ! Тільки могили можуть паплюжити !
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26.04.2025 14:45 Відповісти
Куколди
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26.04.2025 14:49 Відповісти
Погана погода не дозволила підняти Ф-16
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26.04.2025 14:55 Відповісти
А чому цей вертихвост (геликоптер), ще жив. Він повінен бути вже в труні майже через 5 секунд, після цього маневру. И раша зковтнула би це, як за рідне. У неї принціп - не маєте зубів, то я іду до вас.
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26.04.2025 14:56 Відповісти
 
 