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Новости Военный вертолет РФ залетел в Польшу
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Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши

Военный вертолет РФ залетел в Польшу

Российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство Польши вечером 25 апреля.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ

"Вечером 25 апреля российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши в Балтийском море. За полетом вертолета наблюдали военные радиолокационные системы Вооруженных сил Польши и гражданские системы ВВС Польши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные силы и средства противовоздушной обороны находились в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

"Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия проверяет готовность наших систем противовоздушной обороны", - отметили в оперативном штабе.

Также читайте: Польша поднимала в воздух истребители и приводила в состояние наивысшей готовности ПВО из-за массированной атаки РФ на Украину

Автор: 

Польша (8416) россия (95580) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+30
Ердоган в таких випадках діяв по-іншому....
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26.04.2025 13:54
+24
Ердоган довго не спостерігав. Рівно 12 секунд. Тому і має авторитет.
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26.04.2025 13:55
+21
От-от... Треба було перевірить на "бронебійність"...
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26.04.2025 13:52
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І щоооо?
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26.04.2025 13:50 Ответить
фермери насрали на кордоні ватерклозету і кухні в макдональдсах, як в осередку російського впливу..
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26.04.2025 15:53 Ответить
Спостерігали? - а завалити?
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26.04.2025 13:50 Ответить
От-от... Треба було перевірить на "бронебійність"...
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26.04.2025 13:52 Ответить
та яка там "бронебійність" на тих тихоходах?
там навіть пуляти не потрібно.... - якщо навіть після польоту не "промити" двигуни водноспиртовою сумішшю, то уже потім ніхто нікуди не полетить....
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26.04.2025 14:45 Ответить
Ти правила українського правопису знаєш? Прочитай, у яких випадках застосовуються "лапки"...
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26.04.2025 14:48 Ответить
я теж використав "..."
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26.04.2025 14:50 Ответить
Якщо ти слово "тихоходи" застосував у "іронічному" значенні - значить, вони швидко літають?..
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26.04.2025 14:54 Ответить
Тихоходи - це літальні апарати, які літають так "швидко", що якщо вони будуть робити навіть "мертві петлі" на бойовому курси - вони все рівно будуть вражені один-двома залпами ППО!
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26.04.2025 14:58 Ответить
бойова живучість я би написав без лапок....
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26.04.2025 14:54 Ответить
А завалить і спостерігати,як ****о обкакався,слабо?
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26.04.2025 13:51 Ответить
Треба було рольниками закидати його
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26.04.2025 13:51 Ответить
І чому безстрашні польські воїни не збили???
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26.04.2025 13:52 Ответить
Войско польське на роверах
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26.04.2025 13:55 Ответить
Сбити це рашистське говно полякам напевно релігія не дозволяє або у них немає того що було у резникова за 17 гривен.
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26.04.2025 13:52 Ответить
І шо, всрались?
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26.04.2025 13:53 Ответить
Ердоган в таких випадках діяв по-іншому....
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26.04.2025 13:54 Ответить
Дуда не Ердоган, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej не Türk Silahlı Kuvvetleri, стерплять вчергновий раз.
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26.04.2025 13:59 Ответить
Ердоган призидент вільної та незалежної країни а не член жалюгідного колгоспу під назвою Евросоюз
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26.04.2025 16:00 Ответить
Але не з першого разу - до того русня ще декілька разів порушувала турецький кордон.
Відтак спочатку були ноти, викликали посла, і вже на третій чи четвертий раз бахнули.
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26.04.2025 14:26 Ответить
так ці і посла не викликали.... і навіть не думали викликати...
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26.04.2025 14:29 Ответить
Нагадай скільки рашистських ракет через Польщу пролетіло чи гелікоптер єто другоє?
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26.04.2025 16:31 Ответить
Ердоган довго не спостерігав. Рівно 12 секунд. Тому і має авторитет.
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26.04.2025 13:55 Ответить
І шо? Воно ж не в перше та не останій раз, а військо польське стерпить і не таке.
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26.04.2025 13:55 Ответить
Так готові чи ні,?
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26.04.2025 13:56 Ответить
Спостерігали....краще б спитали у турків що тре робити в таких випадках.
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26.04.2025 13:56 Ответить
У Вас турки- герої...!? думаю, що Герої це ЗСУ !!!
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26.04.2025 14:01 Ответить
сили та засоби протиповітряної оборони перебували в постійній бойовій готовності, а мали би в Повній бойовій, що і перевірили )(уйлокассапи - не готові і можна спробувати Варшаву за три дні.
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26.04.2025 13:56 Ответить
ППО Польщі мужньо, а головне тихесенько, спостерігали.... !!! Цирк на дроті!!!
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26.04.2025 13:58 Ответить
Трамп на похованнях, не бере слухавку...
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26.04.2025 14:13 Ответить
А що їм робити? Перше порушення, без видимої загрози. Є протокол, як діяти.
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26.04.2025 15:52 Ответить
А ракета яка на десятки км залетіла за їх територію? Як вони майстерно вигадали ,що вона була з бетонною боєголовкою 🤣🤣🤣🤣 Клоуни вони і є клоуни.
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26.04.2025 16:08 Ответить
Поляки не турки!
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26.04.2025 14:03 Ответить
Поляки спостерігали а кацапи з них реготали.
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26.04.2025 14:06 Ответить
Варто в Олімпійські ігри внести змагання в спогляданні через бінокль - поляки наступні 100 років будуть чемпіонами.
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26.04.2025 14:07 Ответить
ляхи обосрались и сказали, что это был не геликоптер , а стая филинов !!!)))
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26.04.2025 14:10 Ответить
Перевірку не пройшли!
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26.04.2025 14:11 Ответить
росія перевіряла готовність польської ПВО. Виявилось, що не готове
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26.04.2025 14:11 Ответить
Добре, що не збили, а то була б "ескалація". Але вона все одно колись буде.
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26.04.2025 14:14 Ответить
А чого не заКуярили?
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26.04.2025 14:15 Ответить
Ну що Дуда, хто б там пистів про поступки теріторіями?? гвинторог, то він вже над рузьгє зємльой літав, чи ні???, якщо ні, то чому не збили?,? Якщо не Україна, ви Польщу без оглядки зільєте, вояки куєви!,(
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26.04.2025 14:16 Ответить
у 2019-му літом я відпочивав біля Бердянську на узберіжжі, так рашінські військові пароходи, без номерів, сірого кольору ходили понад самим берегом, де глубочинь дозволяла
А потім був 2022-й
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26.04.2025 14:20 Ответить
там в тому морі максимальна глибина до 7 метрів - Ви ще напишіть , що бачили підводні човни....
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26.04.2025 14:24 Ответить
ПЛ не было,а всякая маломерная шушваль присутствовала.Отдыхая на косе наблюдал не раз.
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26.04.2025 14:30 Ответить
в нас там не було демаркації - хто хотів той туди і ходив...
Рибаків , правда, затримували за незаконний промисел...
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26.04.2025 14:35 Ответить
У 2019 році Азовське море було спільним, по ньому не проходив кордон між країнами. Тому будь-який корабель міг плавати, де хотів.
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26.04.2025 15:57 Ответить
Не знаю відстані але Новоозавськ було захоплено ще в 2014.
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26.04.2025 16:33 Ответить
И апять обосцаная НАТа обеспокоенно спостерігала .
Когда лаптеногие попрут на драндулетах, даю 100% шо тоже будут обеспокоенно спостерігать.
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26.04.2025 14:23 Ответить
Да, но уже будут обеспокоенно спостеригать оглядываясь и держа камуфл штанци чтоб при беге не упали
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26.04.2025 14:37 Ответить
перевірили. ППО непрацює
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26.04.2025 14:23 Ответить
ну, що ж....
сувальський коридор, приготуватись.
"брати" поляки, вже починайте бігти за віслу!!!
заможні, купуйте недвігу в парагваї!
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26.04.2025 14:26 Ответить
Не обязательно "проверка". Вертолет мог кого-то высадить (на территории ЕС) или наоборот подобрать....
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26.04.2025 14:34 Ответить
Розкидати радіомаяки... або амуніцію для дрг
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26.04.2025 16:28 Ответить
Сцикуни ! Тільки могили можуть паплюжити !
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26.04.2025 14:45 Ответить
Куколди
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26.04.2025 14:49 Ответить
Погана погода не дозволила підняти Ф-16
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26.04.2025 14:55 Ответить
Там рольникі їхали полем. Мабуть устав забороняє лякати баранців та мирні трактори....
Бо інакше б вони огогого! Стронг показали б !! 💪
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26.04.2025 16:27 Ответить
А чому цей вертихвост (геликоптер), ще жив. Він повінен бути вже в труні майже через 5 секунд, після цього маневру. И раша зковтнула би це, як за рідне. У неї принціп - не маєте зубів, то я іду до вас.
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26.04.2025 14:56 Ответить
Дивились як в Маскі шоу на запльований монітор, можливо навіть обісравшись
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26.04.2025 15:31 Ответить
Просто поляки не встигли зібрати засідання керівництва НАТО, щоб прийняти рішення про застосування 5-тої статті, а кацапи вже встигли втікти.
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26.04.2025 16:19 Ответить
А коли в нато в найвпливовішої сторони і.о. прєдсєдатєля тепер Краснов.... і він вже не раз казав своє Фе щодо 5ї статі того нато
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26.04.2025 16:25 Ответить
Ну про Краснова то дуже велика секретна таємниця, а взагали то призвіще його Штірліц, синок радістки Кет.
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26.04.2025 16:35 Ответить
А хіба Жеч Рольнікова Посполита зробила якісь дії превентивні????
Наприклад надіслала 101ше попередження тощо.. ?
То звичайно що будуть залітати!!!
П.с. є у литовців такі побоювання що русня полізе з Кеніггсберської республіки (тимчасово захоплено московієй) але по Сувалкіному Корридори виключно литовскою стороною - не заходячи де-юре на Польшу.. тоді є алгоритм реагуванея??
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26.04.2025 16:24 Ответить
у них уже и ракета падала кацапская а они молчали.сейчас вертолёт.....кацапы постоянно проверяют на слабо польшу и я вижу что они ссыт ответить оборзевшим ********* по военному!
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26.04.2025 16:35 Ответить
Українського зерна немає-То можна,курва.
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26.04.2025 16:44 Ответить
 
 