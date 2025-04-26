Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши
Российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство Польши вечером 25 апреля.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ
"Вечером 25 апреля российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши в Балтийском море. За полетом вертолета наблюдали военные радиолокационные системы Вооруженных сил Польши и гражданские системы ВВС Польши", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные силы и средства противовоздушной обороны находились в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
"Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия проверяет готовность наших систем противовоздушной обороны", - отметили в оперативном штабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
там навіть пуляти не потрібно.... - якщо навіть після польоту не "промити" двигуни водноспиртовою сумішшю, то уже потім ніхто нікуди не полетить....
Відтак спочатку були ноти, викликали посла, і вже на третій чи четвертий раз бахнули.
А потім був 2022-й
Рибаків , правда, затримували за незаконний промисел...
Когда лаптеногие попрут на драндулетах, даю 100% шо тоже будут обеспокоенно спостерігать.
сувальський коридор, приготуватись.
"брати" поляки, вже починайте бігти за віслу!!!
заможні, купуйте недвігу в парагваї!
Бо інакше б вони огогого! Стронг показали б !! 💪
Наприклад надіслала 101ше попередження тощо.. ?
То звичайно що будуть залітати!!!
П.с. є у литовців такі побоювання що русня полізе з Кеніггсберської республіки (тимчасово захоплено московієй) але по Сувалкіному Корридори виключно литовскою стороною - не заходячи де-юре на Польшу.. тоді є алгоритм реагуванея??