Польща не відправлятиме миротворців, бо РФ подумає, що ми хочемо разом із ними поділити Україну, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорский назвав ще одну причину, чому Польща не відправлятиме війська до України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю RMF24.

"Російська пропаганда зараз нас звинувачує у тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом із ними поділити (Україну. - Ред.)… Це (введення польських миротворців в Україну. - Ред.) буде елементом мобілізації суспільства в самій Росії, і ми не хочемо дати російській пропаганді цього аргументу", - сказав міністр.

Також Сікорський відповів на питання, чи відсутність польських миротворців в Україні не ускладнить польському бізнесу участь у повоєнній відбудові України.

Глава МЗС заявив, що Польща "буде найбільшим бенефіціаром" у питаннях відбудови України з огляду на територіальну близькість, логістичні сполучення і те, що польські підприємці є більш рішучими. На його думку, якщо питання відбудови пов'язуватиметься з миротворцями, то це було би несправедливо, оскільки Польща надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до ВВП країни.

Польща відмовляється відправляти своїх солдатів для участі в миротворчій місії в Україні, але готова забезпечувати логістичну підтримку, заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула.

Також читайте: Трамп потроху усвідомлює, який з Путіна партнер, - Сікорський