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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Польща не відправлятиме миротворців, бо РФ подумає, що ми хочемо разом із ними поділити Україну, - Сікорський

Чому Польща не хоче відправляти миротворців до України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорский назвав ще одну причину, чому Польща не відправлятиме війська до України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю RMF24.

"Російська пропаганда зараз нас звинувачує у тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом із ними поділити (Україну. - Ред.)… Це (введення польських миротворців в Україну. - Ред.) буде елементом мобілізації суспільства в самій Росії, і ми не хочемо дати російській пропаганді цього аргументу", - сказав міністр.

Також Сікорський відповів на питання, чи відсутність польських миротворців в Україні не ускладнить польському бізнесу участь у повоєнній відбудові України.

Глава МЗС заявив, що Польща "буде найбільшим бенефіціаром" у питаннях відбудови України з огляду на територіальну близькість, логістичні сполучення і те, що польські підприємці є більш рішучими. На його думку, якщо питання відбудови пов'язуватиметься з миротворцями, то це було би несправедливо, оскільки Польща надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до ВВП країни.

Польща відмовляється відправляти своїх солдатів для участі в миротворчій місії в Україні, але готова забезпечувати логістичну підтримку, заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула.

Також читайте: Трамп потроху усвідомлює, який з Путіна партнер, - Сікорський

Автор: 

миротворці (832) Польща (8491) Сікорський Радослав (247)


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Топ коментарі
+18
поляки хитросракі як завжди
це ж треба було свою трусоватість таким поетичний чином виправдовувати
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02.04.2025 16:19
+13
Так собі відмазка.
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02.04.2025 16:34
+10
То хаи думає - це ж не так?
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02.04.2025 16:18
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То хаи думає - це ж не так?
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02.04.2025 16:18 Відповісти
Так собі відмазка.
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02.04.2025 16:34 Відповісти
Мюнхен - конференція -лютий 2025 р Резніков та Умєров шушкаються - Резніков аж зопрів від напруги

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%d0%9c%d0%b8+%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8+%d0%94%d0%95%d0%a9%d0%9e+%d0%a6%d0%86%d0%9a%d0%90%d0%92%d0%95+-+%d0%a3%d0%bc%d1%94%d1%80%d0%be%d0%b2+%d1%82%d0%b0+%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%b4%d1%96%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f+%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8+%d1%83+%d0%9c%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd%d1%96&mid=830084FF4F0F718D4F71830084FF4F0F718D4F71&mmscn=stvo&FORM=VIRE https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Ми+зняли+ДЕЩО+ЦІКАВЕ+-+Умєров+та+Резніков+діляться+секретами+у+Мюнхені&mid=830084FF4F0F718D4F71830084FF
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02.04.2025 16:37 Відповісти
НЕХОЧЕЕ ПОГОВОРИТИ ПРО ЦЕ?

НАБУ ОГОЛОСИЛО ПІДОЗРУ ФІГУРАНТАМ СПРАВИ ПРО «ЯЙЦЯ ПО 17 ГРН» - ДЖЕРЕЛА- ДТ

НАБУ ОПРИЛЮДНИЛО "ПРОСЛУШКУ" РОЗМОВ ФІГУРАНТІВ СПРАВИ ПРО "ЯЙЦЯ ПО 17 ГРИВЕНЬ" ДТ

А Умєров ,вже схований Єрмаком від розслідування в НАЗК та НАБУ в часи його керування ДЕРЖМАЙНОМ , два тижні затягував розслідування золотояйцевих , даючи їм ховати кінці у воду ...
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02.04.2025 16:48 Відповісти
поляки хитросракі як завжди
це ж треба було свою трусоватість таким поетичний чином виправдовувати
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02.04.2025 16:19 Відповісти
Польща сама межує з кацапією і бєлорашкой. Це їхнє діло-відправляти миротворців чи не відправляти...
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02.04.2025 16:32 Відповісти
Геній.

Цього персонажа взагалі слухати не можна. Після його "пророцтв" щодо Майдану воно себе повністю дискредитувало:

https://www.pravda.com.ua/news/2014/02/21/7015576/
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02.04.2025 16:20 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
То у Сікорського така думка?
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02.04.2025 16:20 Відповісти
Перечитал несколько раз эти слова поляка---да не заходит мне. И это министр ИД. Это совсем чушь.
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02.04.2025 18:50 Відповісти
Ох і відмазка. Це шось нове креативне
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02.04.2025 16:21 Відповісти
Хитрожопые отмазки
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02.04.2025 16:21 Відповісти
Сікорський просто взяв і виклав свій психо-гештальт за Фройдом.
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02.04.2025 16:21 Відповісти
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02.04.2025 16:22 Відповісти
Берить скільки вам надо. Будемо в Евросоюзі - аби русні не досталось.
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02.04.2025 16:25 Відповісти
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02.04.2025 16:26 Відповісти
Відколи Сікорський почав хвилюватись, що ж це подумає )(уйло?
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02.04.2025 16:26 Відповісти
Наверное )(уйло закинул ему на семки и пивасик
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02.04.2025 16:29 Відповісти
Хароша відмазка...
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02.04.2025 16:27 Відповісти
Т.е. Сикорский признает, что россия с кем-то хочет поделить Украину?
С кем, огласите весь список, пожалуйста
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02.04.2025 16:27 Відповісти
Дурачок Сікорський, росія завжди знайде причину у чомусь звинуватити. Навіть якби ти ціле життя просидів під спідницею у Енн Епплбом.
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02.04.2025 16:30 Відповісти
Не но то 12 балів, так завуалювати своє небажання вміти треба...а то ще вусатий сусід утирок знайде дійсно карту поділу України, але вже на трох
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02.04.2025 16:30 Відповісти
Їх можна з одного боку зрозуміти...не хочуть воювати за українські землі...то будуть воювати з рашистами на своїй.
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02.04.2025 16:31 Відповісти
Поправлю. Не за українські землі, а за Польшу. Тільки на території України. Інакше за Польшу на Польші.
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02.04.2025 16:34 Відповісти
Круто. Аплодую стоя генію.А ось українці у разі окупації нашої країни Кацапстаном у Польшу зайдуть. У складі їхніх військ. І добряче згадають таких ,,розумних,, поляків. Бо самий ненависний ворог це колишній друг який зрадив.
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02.04.2025 16:32 Відповісти
новий вольф мессінг, потомок ванги. тільки польський ))) мну 100 лет назад учілка, яка ще й класною керулёю, в школі була якось сказала "я бачу шо в тебе думки антирадянські!". на шо я в алаверди сказав "ви вмієте бачити думки?" )) родітєлёв в школу визивала )))
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02.04.2025 16:42 Відповісти
Це ж треба таким хитровикрученим лицеміром бути.
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02.04.2025 16:43 Відповісти
На конкурсі відмазок ця зірве гран прі.
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02.04.2025 16:52 Відповісти
бо РФ подумає, що ми хочемо разом із ними поділити Україну
-------------------------------------------------------------------------------------
По вашей логике, если вы не пошлете свои войска в Украину, то россия подумает, что вы ей отдаете всю Украину
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02.04.2025 17:32 Відповісти
У вас москалі вбили всю верхівку країни, а ви все "а що ж про це подумають росіяне"... Ну як так?
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02.04.2025 18:21 Відповісти
Іноді краще жувати.
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02.04.2025 18:26 Відповісти
Вона оно как!!!! Єкскрімєнт, батька!
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02.04.2025 23:28 Відповісти
 
 