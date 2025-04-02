Польща не відправлятиме миротворців, бо РФ подумає, що ми хочемо разом із ними поділити Україну, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорский назвав ще одну причину, чому Польща не відправлятиме війська до України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю RMF24.
"Російська пропаганда зараз нас звинувачує у тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом із ними поділити (Україну. - Ред.)… Це (введення польських миротворців в Україну. - Ред.) буде елементом мобілізації суспільства в самій Росії, і ми не хочемо дати російській пропаганді цього аргументу", - сказав міністр.
Також Сікорський відповів на питання, чи відсутність польських миротворців в Україні не ускладнить польському бізнесу участь у повоєнній відбудові України.
Глава МЗС заявив, що Польща "буде найбільшим бенефіціаром" у питаннях відбудови України з огляду на територіальну близькість, логістичні сполучення і те, що польські підприємці є більш рішучими. На його думку, якщо питання відбудови пов'язуватиметься з миротворцями, то це було би несправедливо, оскільки Польща надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до ВВП країни.
Польща відмовляється відправляти своїх солдатів для участі в миротворчій місії в Україні, але готова забезпечувати логістичну підтримку, заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%d0%9c%d0%b8+%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8+%d0%94%d0%95%d0%a9%d0%9e+%d0%a6%d0%86%d0%9a%d0%90%d0%92%d0%95+-+%d0%a3%d0%bc%d1%94%d1%80%d0%be%d0%b2+%d1%82%d0%b0+%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%b4%d1%96%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f+%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8+%d1%83+%d0%9c%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd%d1%96&mid=830084FF4F0F718D4F71830084FF4F0F718D4F71&mmscn=stvo&FORM=VIRE https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Ми+зняли+ДЕЩО+ЦІКАВЕ+-+Умєров+та+Резніков+діляться+секретами+у+Мюнхені&mid=830084FF4F0F718D4F71830084FF
НАБУ ОГОЛОСИЛО ПІДОЗРУ ФІГУРАНТАМ СПРАВИ ПРО «ЯЙЦЯ ПО 17 ГРН» - ДЖЕРЕЛА- ДТ
НАБУ ОПРИЛЮДНИЛО "ПРОСЛУШКУ" РОЗМОВ ФІГУРАНТІВ СПРАВИ ПРО "ЯЙЦЯ ПО 17 ГРИВЕНЬ" ДТ
А Умєров ,вже схований Єрмаком від розслідування в НАЗК та НАБУ в часи його керування ДЕРЖМАЙНОМ , два тижні затягував розслідування золотояйцевих , даючи їм ховати кінці у воду ...
це ж треба було свою трусоватість таким поетичний чином виправдовувати
Цього персонажа взагалі слухати не можна. Після його "пророцтв" щодо Майдану воно себе повністю дискредитувало:
https://www.pravda.com.ua/news/2014/02/21/7015576/
То у Сікорського така думка?
С кем, огласите весь список, пожалуйста
-------------------------------------------------------------------------------------
По вашей логике, если вы не пошлете свои войска в Украину, то россия подумает, что вы ей отдаете всю Украину