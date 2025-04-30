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Новости Видео Выборы президента в Польше
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Журналист Становский прервал интервью с кандидатом в президенты Польши Мацяком на 57 секунде, когда тот признал, что восхищается Путиным.. ВИДЕО

Известный польский журналист Кшиштоф Становский прекратил интервью с кандидатом в президенты Польши Мацеем Мацяком, который систематически распространяет российскую пропаганду и говорил, что восхищается Путиным.

Об этом сообщил журналист Евгений Приходько, передает Цензор.НЕТ.

"Ох, что только что произошло на одном из самых популярных YouTube-каналов Польши... Каждую неделю известный польский журналист Кшиштоф Становский (кандидат в президенты Польши) берет интервью у других кандидатов. Сегодня его гость - Мацей Мацяк. Тот самый кандидат, который систематически распространяет российскую пропаганду, а во время дебатов в понедельник сказал, что восхищается Путиным.

Первый вопрос Становского был такой, правильно ли он расслышал во время того эфира, что Мацяк действительно восхищается главой Кремля, на что сторонник "русского мира" ответил утвердительно. После этого Становский сказал, что эфир завершен, и вышел из студии. Этот разговор длился 57 секунд. Мацяк продолжил сидеть и начал монолог, но ему выключили микрофон. Вскоре кто-то смской сообщил кандидату (возможно, из Москвы или из Минска), что звука в трансляции нет и он покинул эфир. После чего работники начали дезинфицировать студию. Красиво", - написал Приходько.

Читайте: Антиукраинский кандидат в президенты Польши Менцен вышел на второе место в опросах

Трансляция на канале ютуб-канале пока продолжается, студия пуста.

Автор: 

выборы (24732) Польша (8424)


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Топ комментарии
+6
Пану Кшиштофу Становському величезний респект!
Руснявих поплічників треба гнати в хвіст і гриву звідусіль!
А в найближчому майбутньому їх будуть саджати як посіпак рашизму.
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30.04.2025 23:59
+5
Такі любителі путіна у країнах, що перші можуть бути ним захоплені, повинні одразу бути спроваджені до тюрми.
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30.04.2025 23:58
+2
Логічно. Одна справа там зізнався б, що він копроїл, трангендер і зоофіл. Всяке буває... Ну а таке - це повний зашквар
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30.04.2025 23:59
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Такі любителі путіна у країнах, що перші можуть бути ним захоплені, повинні одразу бути спроваджені до тюрми.
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30.04.2025 23:58 Ответить
я уявляю як з такими кандидатам в президенти, як це чмо мацяк ,який стане на коліна перед ху* лом, уявляють себе поляки ,на фоні розбомбленої Варшави чи Кракова ? ! такого мацяка за грати ,треба брати, службі беспеки ,ще в студії !!!
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01.05.2025 00:06 Ответить
Пану Кшиштофу Становському величезний респект!
Руснявих поплічників треба гнати в хвіст і гриву звідусіль!
А в найближчому майбутньому їх будуть саджати як посіпак рашизму.
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30.04.2025 23:59 Ответить
Або навпаки - незабаром там посіпаки рашизму будуть саджати всіх незгодних !
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01.05.2025 00:07 Ответить
Не дочекаєтесь - Україна переможе!
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01.05.2025 00:11 Ответить
Логічно. Одна справа там зізнався б, що він копроїл, трангендер і зоофіл. Всяке буває... Ну а таке - це повний зашквар
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30.04.2025 23:59 Ответить
от подивіться на Журналіста Становський ...Він як хлопець красунчик, і як Людина адекватний ,дуже ,дуже показово ,висловив свою позицію !!!❤️🇵🇱
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30.04.2025 23:59 Ответить
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30.04.2025 23:59 Ответить
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01.05.2025 00:09 Ответить
Xу@ло під Смоленськом вбив всю польську еліту,а вони і надалі в захоплені.
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01.05.2025 00:05 Ответить
Втік - отже програв ! Треба було змусити тікати зі студіїї ту промосковську лярву !
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01.05.2025 00:05 Ответить
Тут ще один є такий - Менцен, з підтримкою у 20 %
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01.05.2025 00:07 Ответить
Багато нелюдей по світу, але їх обєднує одне - захоплення Х7йлом - сином Сатани.
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01.05.2025 00:07 Ответить
Честь!
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01.05.2025 00:08 Ответить
Мразоти проплаченої і хворої срюським миром вистачає навіть в Польщі 😠
Журналісту Становському респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

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01.05.2025 00:11 Ответить
 
 