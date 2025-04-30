Журналист Становский прервал интервью с кандидатом в президенты Польши Мацяком на 57 секунде, когда тот признал, что восхищается Путиным.. ВИДЕО

Известный польский журналист Кшиштоф Становский прекратил интервью с кандидатом в президенты Польши Мацеем Мацяком, который систематически распространяет российскую пропаганду и говорил, что восхищается Путиным.

Об этом сообщил журналист Евгений Приходько, передает Цензор.НЕТ.

"Ох, что только что произошло на одном из самых популярных YouTube-каналов Польши... Каждую неделю известный польский журналист Кшиштоф Становский (кандидат в президенты Польши) берет интервью у других кандидатов. Сегодня его гость - Мацей Мацяк. Тот самый кандидат, который систематически распространяет российскую пропаганду, а во время дебатов в понедельник сказал, что восхищается Путиным.

Первый вопрос Становского был такой, правильно ли он расслышал во время того эфира, что Мацяк действительно восхищается главой Кремля, на что сторонник "русского мира" ответил утвердительно. После этого Становский сказал, что эфир завершен, и вышел из студии. Этот разговор длился 57 секунд. Мацяк продолжил сидеть и начал монолог, но ему выключили микрофон. Вскоре кто-то смской сообщил кандидату (возможно, из Москвы или из Минска), что звука в трансляции нет и он покинул эфир. После чего работники начали дезинфицировать студию. Красиво", - написал Приходько.

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Трансляция на канале ютуб-канале пока продолжается, студия пуста.