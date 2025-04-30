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Новини Відео Вибори президента в Польщі
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Журналіст Становський припинив інтерв’ю з кандидатом в президенти Польщі Мацяком на 57 секунді, той визнав, що захоплюється Путіним. ВIДЕО

Відомий польський журналіст Кшиштоф Становський припинив інтерв'ю з кандидатом в президенти Польщі Мацєєм Мацяком, який систематично поширює російську пропаганду та говорив, що захоплюється Путіним.

Про це повідомив журналіст Євген Приходько, передає Цензор.НЕТ.

"Ох, що щойно відбулося на одному з найпопулярніших YouTube-каналів Польщі... Щотижня відомий польський журналіст Кшиштоф Становський (кандидат у президенти Польщі) бере інтервʼю у інших кандидатів. Сьогодні його гість — Мацєй Мацяк. Той самий кандидат, який систематично поширює російську пропаганду, а під час дебатів у понеділок сказав, що захоплюється Путіним.

Перше питання Становського було таке, чи він правильно розчув під час того ефіру, що Мацяк дійсно захоплюється очільником Кремля, на що прихильник "руского міра" відповів ствердно. Після цього Становський сказав, що ефір завершено, і вийшов зі студії. Ця розмова тривала 57 секунд. Мацяк продовжив сидіти і почав монолог, але йому вимкнули мікрофон. Невдовзі хтось смскою повідомив кандидата (можливо, з Москви чи з Мінська), що звуку в трансляції немає і він покинув ефір. Після чого працівники почали дезінфікувати студію. Красиво", - написав Приходько.

Читайте: Антиукраїнський кандидат у президенти Польщі Менцен вийшов на друге місце в опитуваннях

Трансляція на каналі ютуб-каналі наразі триває, студія порожня.

Автор: 

вибори (6693) Польща (8520)


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Топ коментарі
+10
Пану Кшиштофу Становському величезний респект!
Руснявих поплічників треба гнати в хвіст і гриву звідусіль!
А в найближчому майбутньому їх будуть саджати як посіпак рашизму.
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30.04.2025 23:59
+9
Такі любителі путіна у країнах, що перші можуть бути ним захоплені, повинні одразу бути спроваджені до тюрми.
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30.04.2025 23:58
+8
от подивіться на Журналіста Становський ...Він як хлопець красунчик, і як Людина адекватний ,дуже ,дуже показово ,висловив свою позицію !!!❤️🇵🇱
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30.04.2025 23:59
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Такі любителі путіна у країнах, що перші можуть бути ним захоплені, повинні одразу бути спроваджені до тюрми.
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30.04.2025 23:58 Відповісти
я уявляю як з такими кандидатам в президенти, як це чмо мацяк ,який стане на коліна перед ху* лом, уявляють себе поляки ,на фоні розбомбленої Варшави чи Кракова ? ! такого мацяка за грати ,треба брати, службі беспеки ,ще в студії !!!
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01.05.2025 00:06 Відповісти
Пану Кшиштофу Становському величезний респект!
Руснявих поплічників треба гнати в хвіст і гриву звідусіль!
А в найближчому майбутньому їх будуть саджати як посіпак рашизму.
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30.04.2025 23:59 Відповісти
Або навпаки - незабаром там посіпаки рашизму будуть саджати всіх незгодних !
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01.05.2025 00:07 Відповісти
Не дочекаєтесь - Україна переможе!
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01.05.2025 00:11 Відповісти
В якій бригаді воюєте ? .....
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01.05.2025 00:20 Відповісти
Це ти з окопа запитуєш?
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01.05.2025 00:28 Відповісти
Логічно. Одна справа там зізнався б, що він копроїл, трангендер і зоофіл. Всяке буває... Ну а таке - це повний зашквар
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30.04.2025 23:59 Відповісти
от подивіться на Журналіста Становський ...Він як хлопець красунчик, і як Людина адекватний ,дуже ,дуже показово ,висловив свою позицію !!!❤️🇵🇱
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30.04.2025 23:59 Відповісти
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30.04.2025 23:59 Відповісти
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01.05.2025 00:09 Відповісти
Xу@ло під Смоленськом вбив всю польську еліту,а вони і надалі в захоплені.
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01.05.2025 00:05 Відповісти
Втік - отже програв ! Треба було змусити тікати зі студіїї ту промосковську лярву !
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01.05.2025 00:05 Відповісти
Тут ще один є такий - Менцен, з підтримкою у 20 %
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01.05.2025 00:07 Відповісти
Багато нелюдей по світу, але їх обєднує одне - захоплення Х7йлом - сином Сатани.
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01.05.2025 00:07 Відповісти
Честь!
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01.05.2025 00:08 Відповісти
Мразоти проплаченої і хворої срюським миром вистачає навіть в Польщі 😠
Журналісту Становському респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

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01.05.2025 00:11 Відповісти
гарний приклад поводження з падлом. досить бути толерантними до покидьків. ввічливість не завжди культура, а інколи і банальна слабкість і страх
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01.05.2025 00:20 Відповісти
Страх - це тікати з поля бою зі студії залишивши її противнику !
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01.05.2025 00:21 Відповісти
ні, так роблять тільки люди які себе цінують і поважають.
от і тут вийшов залишивши ватника на одинці з його лайном, не бажаючи бруднитись об нього.
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01.05.2025 00:29 Відповісти
Як мінісум таких треба фізично пистити.
Краще було би позбавити виборчих прав, а той громадянства.
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01.05.2025 00:34 Відповісти
 
 