Журналіст Становський припинив інтерв’ю з кандидатом в президенти Польщі Мацяком на 57 секунді, той визнав, що захоплюється Путіним. ВIДЕО

Відомий польський журналіст Кшиштоф Становський припинив інтерв'ю з кандидатом в президенти Польщі Мацєєм Мацяком, який систематично поширює російську пропаганду та говорив, що захоплюється Путіним.

Про це повідомив журналіст Євген Приходько, передає Цензор.НЕТ.

"Ох, що щойно відбулося на одному з найпопулярніших YouTube-каналів Польщі... Щотижня відомий польський журналіст Кшиштоф Становський (кандидат у президенти Польщі) бере інтервʼю у інших кандидатів. Сьогодні його гість — Мацєй Мацяк. Той самий кандидат, який систематично поширює російську пропаганду, а під час дебатів у понеділок сказав, що захоплюється Путіним.

Перше питання Становського було таке, чи він правильно розчув під час того ефіру, що Мацяк дійсно захоплюється очільником Кремля, на що прихильник "руского міра" відповів ствердно. Після цього Становський сказав, що ефір завершено, і вийшов зі студії. Ця розмова тривала 57 секунд. Мацяк продовжив сидіти і почав монолог, але йому вимкнули мікрофон. Невдовзі хтось смскою повідомив кандидата (можливо, з Москви чи з Мінська), що звуку в трансляції немає і він покинув ефір. Після чого працівники почали дезінфікувати студію. Красиво", - написав Приходько.

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Трансляція на каналі ютуб-каналі наразі триває, студія порожня.