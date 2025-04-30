У Польщі повідомили про масштабну кібератаку на систему держреєстрів

У Польщі зафіксували масштабну кібератаку на державну систему державних реєстрів.

Про це стало відомо RMF FM, передає "Європейська правда".

За даними журналістів, кібератаку вдалося успішно відбили, проте наразі можуть виникати проблеми зі сплатою податків, використанням додатка mObywatel та реєстрацією автомобілів.

Зазначається, що це була так звана DDoS-атака, яка полягає в тому, що велика кількість комп'ютерів кіберзлочинців намагалася встановити з’єднання з державними системами, заблокувавши їхню роботу.

Наразі невідомо, звідки діяли хакери. Розслідуванням займається кіберполіція та Агентство внутрішньої безпеки.

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Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. Служба безпеки України також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступними стали 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Окрім того, бізнес стикався з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації – не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.