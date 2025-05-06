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Новости Ограничение сроков пребывания в должности мэра
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Законопроект об ограничении сроков полномочий мэров нарушает Конституцию, - Ассоциация городов Украины. ВИДЕО

О негативных последствиях для всех жителей громад в случае продвижения законопроекта, который ограничивает количество сроков пребывания в должности мэра, а также о международных исследованиях по таким ограничениям рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АГУ.

"Пока законопроект не зарегистрирован. Мы надеемся, что после такого масштабного обсуждения и негативной реакции в обществе, он не будет вообще зарегистрирован.

Это касается каждого из нас, не только непосредственно городских голов, потому что это прямое нарушение нескольких статей Конституции, самое главное "избирать и быть избранным". И такие ограничения коснутся абсолютно всех муниципалитетов, в данном случае, если мы говорим о городах.

Мы в Ассоциации городов провели анализ и почти 400 громад, которые являются городами, там главы будут ограничены в своих полномочиях. Если мы говорим об областных центрах, то это за исключением трех громад (Харькова, Черновцов и Луцка) - все областные центры. Поэтому говорить, что это касается только Киева, а других не касается, неправильно. Потому что в разрезе городских голов касается более 83% тех голов, которые сейчас находятся на должностях. Также это ограничение прав граждан избирать и быть избранными.

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В Польше проводили исследования, у них есть такая структура - Высшая контрольная палата. Основной аргумент внедрения любых ограничений, когда это обсуждается, это нивелирование коррупционных правонарушений. То есть продвигается тезис, что если ограничить сроки избрания глав общин, то снизится уровень коррупции. Так вот, эта польская структура доказала, что отсутствует какая-либо корреляция и даже наоборот, коррупционные вызовы растут, если внедряются такие ограничения. Потому что отсутствует стратегия развития.

В октябре 2013 года аналогичный законопроект был зарегистрирован в парламенте. Он тоже предлагал, давайте ограничим сроки сельских, поселковых, городских голов. Немного по другому предлагалось, чем сейчас. Тогда предлагалось со следующей каденции это делать. А то что сейчас обсуждается - вообще нарушает Конституцию - вводится ограничение задним числом", - отметил Слобожан.

Автор: 

выборы (24740) местное самоуправление (258) мэр (1648) Слобожан Александр (3) Ассоциация городов Украины (16)


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Топ комментарии
+9
Нічого сидіти в теплих кріслах до спочину . Два роки і перевибори ще на 2 і підсрачник . А то вже мохом обростають .
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06.05.2025 17:51
+8
Хто ж міг такий законопроект придумати, як не наші слуги
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06.05.2025 17:35
+8
Банді хуцпатих плювати на Конституцію України.
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06.05.2025 17:40
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Правила форума Совет форумчан
Хто ж міг такий законопроект придумати, як не наші слуги
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06.05.2025 17:35 Ответить
Став мером і гречку "гуманітарну" перед виборами можна знайти ...
І так до смерті у владі можна сидіти!
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06.05.2025 17:36 Ответить
Асосціацію Обласних рад захопила Єрмачина під себе а от з містами- блдосуки не встигли
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06.05.2025 17:38 Ответить
тилові пацюки заметушились - очевидно що вибори наближаються
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06.05.2025 17:40 Ответить
Ви про кого?
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06.05.2025 18:28 Ответить
Банді хуцпатих плювати на Конституцію України.
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06.05.2025 17:40 Ответить
Нічого сидіти в теплих кріслах до спочину . Два роки і перевибори ще на 2 і підсрачник . А то вже мохом обростають .
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06.05.2025 17:51 Ответить
Потрібен ще один законопроект "Про обмеження строків перебування на усіх держпосадах, включно з виборними людей що хоч один день були членом партій Слуга Народу, ОПЗЖ, Партія регіонів, а також членів їх сімей". І передбачити в ньому повну заборону такого призначення/обрання.
Скажете це заборонено Конституцією? Вибачте, в тій чи іншій формі, ці партії самі порушували її, або заявляли що "вона на паузі", і тим самим де факто самі відмовились від усіх форм конституційного захисту своїх прав.
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06.05.2025 17:52 Ответить
Якщо "посадив"попередника,то на два строки можна.Якщо не посадив,значить хреново працюєш,одного й достатньо.
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06.05.2025 17:53 Ответить
Тобто, наступник Залужного має його посадити. А за що? Чи, какаяРазніца? Ввести санкції на упередження, похрін на Закон, зате наріту шоу.
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06.05.2025 18:26 Ответить
Все правильно. Нічого по 30 років сидіти
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06.05.2025 17:57 Ответить
Черговий жабогадюкінг
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06.05.2025 18:00 Ответить
Часи В. Ф. Януковича настали!
Конституція - на паузі, зелений "цар" що хоче, те й робить, такий собі владика всія України знайшовся!
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06.05.2025 18:03 Ответить
как буд-то узурпатора власти это остановит
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06.05.2025 18:07 Ответить
"А те що зараз обговорюється - взагалі порушує Конституцію - вводиться обмеження заднім числом", - зазначив Слобожан."

Дивний дядько цей Слобожан . Хіба в Україні ще є Конституція?

Те що раніше було Конституцією наразі згвалтовано вздож і поперек колишнім Гарантом , а нині Військовим Диктатором та Узурпатором Влади ! І почав гвалтувати Конституцію Зеленський одразу після присязі на ній - я , каже , розпускаю Верховну Раду , хоча це робити заборонялось Конституцієй за півроку до чергових виборів , а лишалося всього 5 місяців. Віттоді пішло-поїхало.
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06.05.2025 18:10 Ответить
Є в містах України,зокрема у Львові мери що обираються вже декілька каденцій підряд.І будуть обиратись,поки живі виборці,що пам"ятають минулих мерів.Перед Садовим були Шніцер,Куйбіда і Буняк.Шніцер був вусатий патріот.Більше про нього нічого сказати.Куйбіда з бідної родини репресованих,але як увійшов в смак то продав половину комунального майна Львова,особливо чомусь любив продавати дитсадки.Буняк вважав що красти має право лише він,тому за півроку до кінця каденціі депутати його зняли і швидко надолужили згаяне.Буняк,правда,відновився через суд,але поки він біг в Ратушу депутати швидко зібрались і знов його зняли...Садовий,при тому що такий самий як ті зрозумів одну просту річ - піаритись треба на конкретних справах.Він і робить...Вже забули що значить вода по годинам,нові дороги,нові трамвайні маршрути,сміттєзавод...І тому в минулі вибори не виставляючи жодного свого банеру спокійно дивився як пси задирають ноги на білборди свого основного конкурента і ексзама Синютки.на якого потратили мільйони.Як казав один отаман будеш солодким - розлижуть,будеш гіркім - розплюють...То яким треба бути?Розумним...
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06.05.2025 18:10 Ответить
Мало того - Садовий - ще й майже бідний бомж - якби не його талановита дружина мільйонерка - то мабуть вже милостиню просив би )))
А те ,що в нього прізвисько " доля " - то мабуть тому ,що обділений долею ,а не тому ,що мусить мати якийсь свій гешефт з кожного ласого шматка....
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06.05.2025 18:32 Ответить
зачекайте!
так, а шо не так?
чи з кабінету мера вперед ногами?
ладно у великих містах. типу, якась демократія.
ви, бачили що коїться в невеликих містах? яка, в сраку демократія? там деспотизм в повний зріст!!!
два строки і у тюрму!
оно, зе!лідар вже на другий необраний рік йде і срати хотів на конституцію!!!
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06.05.2025 18:12 Ответить
"це пряме порушення декількох статей Конституції, саме головне "обирати і бути обраним".

А як так, що обмеження бути обраним на посаду Президента у 2 строки не є порушенням, а на посаду Мера - є? Поясніть, будь ласка поток свідомості цього Слобожана, хто зрозумів його логіку....
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06.05.2025 18:22 Ответить
Політиків ,як і підгузки потрібно періодично міняти по одній і тій самій причині...
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06.05.2025 18:27 Ответить
Гєпу всі памʼятаєте? Ото ж бо…
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06.05.2025 18:29 Ответить
садовий у Львові 19-тий рік засів. Знаєте які результати ? Ні не картинка, яку він рекламує, а забудованих 16 територій промислових підприємств і заводів. в.т.ч "візитка " ЛАЗ...
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06.05.2025 18:55 Ответить
знову Слобожан появився., ще недавно "лобіював" залишити реверсну дотацію громадам, це був повний абсурд, адже за рахунок реверсної дотації живуть інші громади, ох напевно свою долю отримав за таке " лобіювання", законопроект про обмеження термінів на посаді голів на часі, він правильний і його потрібно прийняти, зміна влади на місцевому рівні потрібна, а так звана "асоціація" слобожана, це ручна асоціація для мерів міст, роблять , що хочуть, " асоціація" вже підтримала так звану "децентралізацію" за негодою)))), місцеве самоврядування внаслідок такої "децентралізації відкинуто на десятки років назад, владу узурпували голови разом з старостами які вони ж призначають, Слобожан пора зняти рожеві окуляри, чи знову на службі "вічних" мерів)), країні потрібен розвиток,а Слобожан за узурпацію влади
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06.05.2025 18:56 Ответить
Правильно і нема порушення, вибирати і обмеження на 2 строки, у президента такі обмеження і це нормально. Садовий 19 років Львовом крутить, вже мохом обріс, а мер Бучі скільки років там висиджує також і т.д. Два строки і допобачення, а то влаштували деякі капапстан локальний з виборами одного постійно, і ставлять в опоненти підготовлених не відомих, а не рівних собі, підтасовка рівня лукашенка, аж смішно.
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06.05.2025 19:17 Ответить
Зелені гниди бояться програти вибори. Бо тоді прийдеться відповідати за всі злочини, скоєні цією зеленою пліснявою...
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06.05.2025 19:24 Ответить
 
 