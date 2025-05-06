Законопроект об ограничении сроков полномочий мэров нарушает Конституцию, - Ассоциация городов Украины. ВИДЕО

О негативных последствиях для всех жителей громад в случае продвижения законопроекта, который ограничивает количество сроков пребывания в должности мэра, а также о международных исследованиях по таким ограничениям рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АГУ.

"Пока законопроект не зарегистрирован. Мы надеемся, что после такого масштабного обсуждения и негативной реакции в обществе, он не будет вообще зарегистрирован.

Это касается каждого из нас, не только непосредственно городских голов, потому что это прямое нарушение нескольких статей Конституции, самое главное "избирать и быть избранным". И такие ограничения коснутся абсолютно всех муниципалитетов, в данном случае, если мы говорим о городах.

Мы в Ассоциации городов провели анализ и почти 400 громад, которые являются городами, там главы будут ограничены в своих полномочиях. Если мы говорим об областных центрах, то это за исключением трех громад (Харькова, Черновцов и Луцка) - все областные центры. Поэтому говорить, что это касается только Киева, а других не касается, неправильно. Потому что в разрезе городских голов касается более 83% тех голов, которые сейчас находятся на должностях. Также это ограничение прав граждан избирать и быть избранными.

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В Польше проводили исследования, у них есть такая структура - Высшая контрольная палата. Основной аргумент внедрения любых ограничений, когда это обсуждается, это нивелирование коррупционных правонарушений. То есть продвигается тезис, что если ограничить сроки избрания глав общин, то снизится уровень коррупции. Так вот, эта польская структура доказала, что отсутствует какая-либо корреляция и даже наоборот, коррупционные вызовы растут, если внедряются такие ограничения. Потому что отсутствует стратегия развития.

В октябре 2013 года аналогичный законопроект был зарегистрирован в парламенте. Он тоже предлагал, давайте ограничим сроки сельских, поселковых, городских голов. Немного по другому предлагалось, чем сейчас. Тогда предлагалось со следующей каденции это делать. А то что сейчас обсуждается - вообще нарушает Конституцию - вводится ограничение задним числом", - отметил Слобожан.