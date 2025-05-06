УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13112 відвідувачів онлайн
Новини Обмеження термінів перебування на посаді мера
2 095 28

Законопроєкт про обмеження каденцій мерів порушує Конституцію, - Асоціація міст України. ВIДЕО

Про негативні наслідки для усіх мешканців громад у разі просування законопроєкту, який обмежує кількість термінів перебування на посаді мера, а також про міжнародні дослідження щодо таких обмежень розповів виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМУ.

"Поки законопроєкт не зареєстрований. Ми сподіваємося, що після такого маштабного обговорення і негативної реакції в суспільстві, він не буде взагалі зареєстрований.

Це стосується кожного з нас, не тільки безпосередньо міських голів, тому що це пряме порушення декількох статей Конституції, саме головне "обирати і бути обраним". І такі обмеження торкнуться абсолютно всіх муніципалітетів, в даному випадку, якщо ми говоримо про міста.

Ми в Асоціації міст провели аналіз і майже 400 громад, які є містами, там голови будуть обмежені в своїх повноваженнях. Якщо ми говоримо про обласні центри, то це за виключенням трьох громад (Харкова, Чернівців і Луцька) - всі обласні центри. Тому говорити, що це стосується тільки Києва, а інших не стосується, неправильно. Тому що в розрізі міських голів стосується більше 83% тих голів, які зараз перебувають на посадах. Також це обмеження прав громадян обирати та бути обраними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада тисне на самоврядування, намагаючись зачистити політичне поле в очікуванні виборів, - Кличко

В Польщі проводили дослідження, в них є така структура - Найвища контрольна палата. Основний аргумент впровадження будь-яких обмежень, коли це обговорюється, це нівеляція корупційних правопорушень. Тобто просувається теза, що якщо обмежити терміни обрання голів громад , то знизиться рівень корупції. Так ось, ця польська структура довела, що відсутня будь-яка кореляція і навіть навпаки, корупційні виклики зростають, якщо впроваджуються такі обмеження. Тому що відсутня стратегія розвитку.

В жовтні 2013 року аналогічний законопроєкт був зареєстрований в парламенті. Він теж пропонував, давайте обмежимо строки сільских, селищних, міських голів. Трохи по іншому пропонувалося, ніж зараз. Тоді пропонувалось з настурної каденції це робити. А те що зараз обговорюється - взагалі порушує Конституцію - вводиться обмеження заднім числом", - зазначив Слобожан.

Автор: 

вибори (6703) місцеве самоврядування (321) мер (506) Слобожан Олександр (4) Асоціація міст України (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Нічого сидіти в теплих кріслах до спочину . Два роки і перевибори ще на 2 і підсрачник . А то вже мохом обростають .
показати весь коментар
06.05.2025 17:51
+9
Хто ж міг такий законопроект придумати, як не наші слуги
показати весь коментар
06.05.2025 17:35
+8
Банді хуцпатих плювати на Конституцію України.
показати весь коментар
06.05.2025 17:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто ж міг такий законопроект придумати, як не наші слуги
показати весь коментар
06.05.2025 17:35 Відповісти
Став мером і гречку "гуманітарну" перед виборами можна знайти ...
І так до смерті у владі можна сидіти!
показати весь коментар
06.05.2025 17:36 Відповісти
Асосціацію Обласних рад захопила Єрмачина під себе а от з містами- блдосуки не встигли
показати весь коментар
06.05.2025 17:38 Відповісти
тилові пацюки заметушились - очевидно що вибори наближаються
показати весь коментар
06.05.2025 17:40 Відповісти
Ви про кого?
показати весь коментар
06.05.2025 18:28 Відповісти
Банді хуцпатих плювати на Конституцію України.
показати весь коментар
06.05.2025 17:40 Відповісти
Нічого сидіти в теплих кріслах до спочину . Два роки і перевибори ще на 2 і підсрачник . А то вже мохом обростають .
показати весь коментар
06.05.2025 17:51 Відповісти
Потрібен ще один законопроект "Про обмеження строків перебування на усіх держпосадах, включно з виборними людей що хоч один день були членом партій Слуга Народу, ОПЗЖ, Партія регіонів, а також членів їх сімей". І передбачити в ньому повну заборону такого призначення/обрання.
Скажете це заборонено Конституцією? Вибачте, в тій чи іншій формі, ці партії самі порушували її, або заявляли що "вона на паузі", і тим самим де факто самі відмовились від усіх форм конституційного захисту своїх прав.
показати весь коментар
06.05.2025 17:52 Відповісти
Якщо "посадив"попередника,то на два строки можна.Якщо не посадив,значить хреново працюєш,одного й достатньо.
показати весь коментар
06.05.2025 17:53 Відповісти
Тобто, наступник Залужного має його посадити. А за що? Чи, какаяРазніца? Ввести санкції на упередження, похрін на Закон, зате наріту шоу.
показати весь коментар
06.05.2025 18:26 Відповісти
Все правильно. Нічого по 30 років сидіти
показати весь коментар
06.05.2025 17:57 Відповісти
Черговий жабогадюкінг
показати весь коментар
06.05.2025 18:00 Відповісти
Часи В. Ф. Януковича настали!
Конституція - на паузі, зелений "цар" що хоче, те й робить, такий собі владика всія України знайшовся!
показати весь коментар
06.05.2025 18:03 Відповісти
как буд-то узурпатора власти это остановит
показати весь коментар
06.05.2025 18:07 Відповісти
"А те що зараз обговорюється - взагалі порушує Конституцію - вводиться обмеження заднім числом", - зазначив Слобожан."

Дивний дядько цей Слобожан . Хіба в Україні ще є Конституція?

Те що раніше було Конституцією наразі згвалтовано вздож і поперек колишнім Гарантом , а нині Військовим Диктатором та Узурпатором Влади ! І почав гвалтувати Конституцію Зеленський одразу після присязі на ній - я , каже , розпускаю Верховну Раду , хоча це робити заборонялось Конституцієй за півроку до чергових виборів , а лишалося всього 5 місяців. Віттоді пішло-поїхало.
показати весь коментар
06.05.2025 18:10 Відповісти
Є в містах України,зокрема у Львові мери що обираються вже декілька каденцій підряд.І будуть обиратись,поки живі виборці,що пам"ятають минулих мерів.Перед Садовим були Шніцер,Куйбіда і Буняк.Шніцер був вусатий патріот.Більше про нього нічого сказати.Куйбіда з бідної родини репресованих,але як увійшов в смак то продав половину комунального майна Львова,особливо чомусь любив продавати дитсадки.Буняк вважав що красти має право лише він,тому за півроку до кінця каденціі депутати його зняли і швидко надолужили згаяне.Буняк,правда,відновився через суд,але поки він біг в Ратушу депутати швидко зібрались і знов його зняли...Садовий,при тому що такий самий як ті зрозумів одну просту річ - піаритись треба на конкретних справах.Він і робить...Вже забули що значить вода по годинам,нові дороги,нові трамвайні маршрути,сміттєзавод...І тому в минулі вибори не виставляючи жодного свого банеру спокійно дивився як пси задирають ноги на білборди свого основного конкурента і ексзама Синютки.на якого потратили мільйони.Як казав один отаман будеш солодким - розлижуть,будеш гіркім - розплюють...То яким треба бути?Розумним...
показати весь коментар
06.05.2025 18:10 Відповісти
Мало того - Садовий - ще й майже бідний бомж - якби не його талановита дружина мільйонерка - то мабуть вже милостиню просив би )))
А те ,що в нього прізвисько " доля " - то мабуть тому ,що обділений долею ,а не тому ,що мусить мати якийсь свій гешефт з кожного ласого шматка....
показати весь коментар
06.05.2025 18:32 Відповісти
зачекайте!
так, а шо не так?
чи з кабінету мера вперед ногами?
ладно у великих містах. типу, якась демократія.
ви, бачили що коїться в невеликих містах? яка, в сраку демократія? там деспотизм в повний зріст!!!
два строки і у тюрму!
оно, зе!лідар вже на другий необраний рік йде і срати хотів на конституцію!!!
показати весь коментар
06.05.2025 18:12 Відповісти
"це пряме порушення декількох статей Конституції, саме головне "обирати і бути обраним".

А як так, що обмеження бути обраним на посаду Президента у 2 строки не є порушенням, а на посаду Мера - є? Поясніть, будь ласка поток свідомості цього Слобожана, хто зрозумів його логіку....
показати весь коментар
06.05.2025 18:22 Відповісти
Політиків ,як і підгузки потрібно періодично міняти по одній і тій самій причині...
показати весь коментар
06.05.2025 18:27 Відповісти
Гєпу всі памʼятаєте? Ото ж бо…
показати весь коментар
06.05.2025 18:29 Відповісти
садовий у Львові 19-тий рік засів. Знаєте які результати ? Ні не картинка, яку він рекламує, а забудованих 16 територій промислових підприємств і заводів. в.т.ч "візитка " ЛАЗ...
показати весь коментар
06.05.2025 18:55 Відповісти
знову Слобожан появився., ще недавно "лобіював" залишити реверсну дотацію громадам, це був повний абсурд, адже за рахунок реверсної дотації живуть інші громади, ох напевно свою долю отримав за таке " лобіювання", законопроект про обмеження термінів на посаді голів на часі, він правильний і його потрібно прийняти, зміна влади на місцевому рівні потрібна, а так звана "асоціація" слобожана, це ручна асоціація для мерів міст, роблять , що хочуть, " асоціація" вже підтримала так звану "децентралізацію" за негодою)))), місцеве самоврядування внаслідок такої "децентралізації відкинуто на десятки років назад, владу узурпували голови разом з старостами які вони ж призначають, Слобожан пора зняти рожеві окуляри, чи знову на службі "вічних" мерів)), країні потрібен розвиток,а Слобожан за узурпацію влади
показати весь коментар
06.05.2025 18:56 Відповісти
Правильно і нема порушення, вибирати і обмеження на 2 строки, у президента такі обмеження і це нормально. Садовий 19 років Львовом крутить, вже мохом обріс, а мер Бучі скільки років там висиджує також і т.д. Два строки і допобачення, а то влаштували деякі капапстан локальний з виборами одного постійно, і ставлять в опоненти підготовлених не відомих, а не рівних собі, підтасовка рівня лукашенка, аж смішно.
показати весь коментар
06.05.2025 19:17 Відповісти
Зелені гниди бояться програти вибори. Бо тоді прийдеться відповідати за всі злочини, скоєні цією зеленою пліснявою...
показати весь коментар
06.05.2025 19:24 Відповісти
більше двох разів обиратися на державні місця не варто дозволяти нікому.Це пряма дорога до корупційного корита ...
показати весь коментар
06.05.2025 19:39 Відповісти
 
 