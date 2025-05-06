Законопроєкт про обмеження каденцій мерів порушує Конституцію, - Асоціація міст України. ВIДЕО

Про негативні наслідки для усіх мешканців громад у разі просування законопроєкту, який обмежує кількість термінів перебування на посаді мера, а також про міжнародні дослідження щодо таких обмежень розповів виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМУ.

"Поки законопроєкт не зареєстрований. Ми сподіваємося, що після такого маштабного обговорення і негативної реакції в суспільстві, він не буде взагалі зареєстрований.

Це стосується кожного з нас, не тільки безпосередньо міських голів, тому що це пряме порушення декількох статей Конституції, саме головне "обирати і бути обраним". І такі обмеження торкнуться абсолютно всіх муніципалітетів, в даному випадку, якщо ми говоримо про міста.

Ми в Асоціації міст провели аналіз і майже 400 громад, які є містами, там голови будуть обмежені в своїх повноваженнях. Якщо ми говоримо про обласні центри, то це за виключенням трьох громад (Харкова, Чернівців і Луцька) - всі обласні центри. Тому говорити, що це стосується тільки Києва, а інших не стосується, неправильно. Тому що в розрізі міських голів стосується більше 83% тих голів, які зараз перебувають на посадах. Також це обмеження прав громадян обирати та бути обраними.

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В Польщі проводили дослідження, в них є така структура - Найвища контрольна палата. Основний аргумент впровадження будь-яких обмежень, коли це обговорюється, це нівеляція корупційних правопорушень. Тобто просувається теза, що якщо обмежити терміни обрання голів громад , то знизиться рівень корупції. Так ось, ця польська структура довела, що відсутня будь-яка кореляція і навіть навпаки, корупційні виклики зростають, якщо впроваджуються такі обмеження. Тому що відсутня стратегія розвитку.

В жовтні 2013 року аналогічний законопроєкт був зареєстрований в парламенті. Він теж пропонував, давайте обмежимо строки сільских, селищних, міських голів. Трохи по іншому пропонувалося, ніж зараз. Тоді пропонувалось з настурної каденції це робити. А те що зараз обговорюється - взагалі порушує Конституцію - вводиться обмеження заднім числом", - зазначив Слобожан.