Второго тура выборов канцлера ФРГ сегодня не будет, - Bild

Сегодня, 6 мая 2025 года Бундестаг не будет проводить второй тур голосований за канцлера ФРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Согласно данным Bild, сегодня Бундестаг точно не будет проводить второй тур голосований. В частности эту информацию подтвердил и генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн.

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Как сообщалось, сегодня Мерц в первом туре выборов канцлера ФРГ не набрал необходимого количества голосов.