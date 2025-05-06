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Новости Фридрих Мерц канцлер Германии
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Второго тура выборов канцлера ФРГ сегодня не будет, - Bild

бундестаг

Сегодня, 6 мая 2025 года Бундестаг не будет проводить второй тур голосований за канцлера ФРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Согласно данным Bild, сегодня Бундестаг точно не будет проводить второй тур голосований. В частности эту информацию подтвердил и генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн.

Также читайте: В Германии ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение: 6 мая будут голосовать за назначение Мерца канцлером 6 мая

Как сообщалось, сегодня Мерц в первом туре выборов канцлера ФРГ не набрал необходимого количества голосов.

Автор: 

Германия (6982) Фридрих Мерц (71)


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Топ комментарии
+2
от, клята комсомолка анжєлка!
і тут мутить.....
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06.05.2025 12:41
+2
Кацапи вкидують шалені кошти у пропаганду та підкуп політиків у Європі.

А зелені паскуди крадуть на телеговномарафоні.

Відчуйте різницю....
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06.05.2025 12:44
+1
Погано. Їх в коаліції 328 депутатів Треба 316 голосів.
гебня буде за будь ціну чіплятись за цих 13 тушок щоб паралізувати парламент.
І це не про канцлера, а будь-яку рішення
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06.05.2025 13:02
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от, клята комсомолка анжєлка!
і тут мутить.....
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06.05.2025 12:41 Ответить
Кацапи вкидують шалені кошти у пропаганду та підкуп політиків у Європі.

А зелені паскуди крадуть на телеговномарафоні.

Відчуйте різницю....
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06.05.2025 12:44 Ответить
Оце у кацапчика пукан підірвало... Знатно.
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06.05.2025 13:28 Ответить
Гена - ты козёл. Кушай, тролик...
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06.05.2025 13:33 Ответить
Точно, Гена - ты не просто козёл, ты козлище...
Подкрепляйся, пока тебя не вытерли, как вонючую лужу.
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06.05.2025 13:39 Ответить
Будуть збиратися з силами і прикидати хто є ху
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06.05.2025 12:47 Ответить
В конце всех этих попыток президент назначит Мерца канцлером, судя по всему так и было задумано
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06.05.2025 12:55 Ответить
Э, нее.. Уже один раз было...в 33-м!
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06.05.2025 13:35 Ответить
Погано. Їх в коаліції 328 депутатів Треба 316 голосів.
гебня буде за будь ціну чіплятись за цих 13 тушок щоб паралізувати парламент.
І це не про канцлера, а будь-яку рішення
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06.05.2025 13:02 Ответить
фрау ШТАЗИ форэвэ !!!
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06.05.2025 13:20 Ответить
Ага! Скоро сдохнет, как и её штази!
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06.05.2025 13:33 Ответить
Ништяк! На второй тур соберутся, пошлют на...й гедеэровскую меркельштази и выберут Марта подавляющим большинством!
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06.05.2025 13:30 Ответить
 
 