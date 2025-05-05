РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11186 посетителей онлайн
Новости Новое правительство Германии
664 4

В Германии ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение: 6 мая будут голосовать за назначение Мерца канцлером

В ФРГ консерваторы и социал-демократы заключили коалиционное соглашение

В понедельник, 5 мая, лидеры блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение. 144-страничный документ определяет программу деятельности нового правительства ФРГ.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что во вторник, 6 мая, новая коалиция в Бундестаге будет голосовать за назначение лидера ХДС Фридриха Мерца новым федеральным канцлером. Для этого ему необходима поддержка не менее 316 депутатов Бундестага из 630.

Коалиционные партии имеют в целом 328 депутатов в нижней палате парламента ФРГ.

В случае успешного назначения Мерца канцлером, 6 мая также должен быть утвержден и новый состав правительства Германии.

Читайте также: Мерц объявил министров от ХДС в новом правительстве ФРГ: МИД возглавит Вадефуль, который за разрешение Украине бить по территории РФ немецким оружием

Напомним, что 28 апреля вероятный будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал кандидатов от своей партии на посты министров будущего правительства ФРГ.

В понедельник, 5 мая, Социал-демократическая партия Германии, которая сформирует новое правительство с партией Христианско-демократический союз, в понедельник объявила своих министров.

Читайте также: Писториус остается на посту министра обороны Германии

Автор: 

Германия (6982) Фридрих Мерц (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От і добре. Під×уйловики пролітають зі стерхами на×уй.
показать весь комментарий
05.05.2025 17:32 Ответить
Голосування попереду, а запас депутатів невеликий.
необхідна підтримка щонайменше 316 депутатів Бундестагу з 630. Коаліційні партії мають загалом 328 депутатів
Можна влаштувати комусь швидку настю, а комусь - ДТП.
показать весь комментарий
05.05.2025 17:55 Ответить
Нарешті! Давно пора було це узгодити!
показать весь комментарий
05.05.2025 17:33 Ответить
Звернув увагу на вік майбутніх міністрів та освіту, як же це дисонує із криво-рагулем підОПним та зграєю гельмінтів котрими воно себе оточує...
показать весь комментарий
05.05.2025 17:45 Ответить
 
 