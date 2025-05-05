В Германии ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение: 6 мая будут голосовать за назначение Мерца канцлером

В понедельник, 5 мая, лидеры блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение. 144-страничный документ определяет программу деятельности нового правительства ФРГ.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что во вторник, 6 мая, новая коалиция в Бундестаге будет голосовать за назначение лидера ХДС Фридриха Мерца новым федеральным канцлером. Для этого ему необходима поддержка не менее 316 депутатов Бундестага из 630.

Коалиционные партии имеют в целом 328 депутатов в нижней палате парламента ФРГ.

В случае успешного назначения Мерца канцлером, 6 мая также должен быть утвержден и новый состав правительства Германии.

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Напомним, что 28 апреля вероятный будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал кандидатов от своей партии на посты министров будущего правительства ФРГ.

В понедельник, 5 мая, Социал-демократическая партия Германии, которая сформирует новое правительство с партией Христианско-демократический союз, в понедельник объявила своих министров.

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