У Німеччині ХДС/ХСС та соціал-демократи підписали коаліційну угоду: 6 травня голосуватимуть за призначення Мерца канцлером
У понеділок, 5 травня, лідери блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали коаліційну угоду. 144-сторінковий документ визначає програму діяльності нового уряду ФРН.
Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очікується, що у вівторок, 6 травня, нова коаліція у Бундестазі голосуватиме за призначення лідера ХДС Фрідріха Мерца новим федеральним канцлером. Для цього йому необхідна підтримка щонайменше 316 депутатів Бундестагу з 630.
Коаліційні партії мають загалом 328 депутатів у нижній палаті парламенту ФРН.
У разі успішного призначення Мерца канцлером, 6 травня також має бути затверджений і новий склад уряду Німеччини.
Нагадаємо, що 28 квітня ймовірний майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц назвав кандидатів від своєї партії на пости міністрів майбутнього уряду ФРН.
У понеділок, 5 травня, Соціал-демократична партія Німеччини, яка сформує новий уряд з партією Християнсько-демократичний союз, у понеділок оголосила своїх міністрів.
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необхідна підтримка щонайменше 316 депутатів Бундестагу з 630. Коаліційні партії мають загалом 328 депутатів
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