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Новини Новий уряд Німеччини
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У Німеччині ХДС/ХСС та соціал-демократи підписали коаліційну угоду: 6 травня голосуватимуть за призначення Мерца канцлером

У ФРН консерватори та соціал-демократи уклали коаліційну угоду

У понеділок, 5 травня, лідери блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали коаліційну угоду. 144-сторінковий документ визначає програму діяльності нового уряду ФРН.

Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очікується, що у вівторок, 6 травня, нова коаліція у Бундестазі голосуватиме за призначення лідера ХДС Фрідріха Мерца новим федеральним канцлером. Для цього йому необхідна підтримка щонайменше 316 депутатів Бундестагу з 630.

Коаліційні партії мають загалом 328 депутатів у нижній палаті парламенту ФРН.

У разі успішного призначення  Мерца канцлером, 6 травня також має бути затверджений і новий склад уряду Німеччини.

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Нагадаємо, що 28 квітня ймовірний майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц назвав кандидатів від своєї партії на пости міністрів майбутнього уряду ФРН.

У понеділок, 5 травня, Соціал-демократична партія Німеччини, яка сформує новий уряд з партією Християнсько-демократичний союз, у понеділок оголосила своїх міністрів.

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Автор: 

Німеччина (7381) Мерц Фрідріх (72)


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От і добре. Під×уйловики пролітають зі стерхами на×уй.
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05.05.2025 17:32 Відповісти
Голосування попереду, а запас депутатів невеликий.
необхідна підтримка щонайменше 316 депутатів Бундестагу з 630. Коаліційні партії мають загалом 328 депутатів
Можна влаштувати комусь швидку настю, а комусь - ДТП.
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05.05.2025 17:55 Відповісти
Нарешті! Давно пора було це узгодити!
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05.05.2025 17:33 Відповісти
Звернув увагу на вік майбутніх міністрів та освіту, як же це дисонує із криво-рагулем підОПним та зграєю гельмінтів котрими воно себе оточує...
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05.05.2025 17:45 Відповісти
 
 