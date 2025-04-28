Мерц оголосив міністрів від ХДС у новому уряді ФРН: МЗС очолить Вадефуль, який за дозвіл Україні бити по території РФ німецькою зброєю

У понеділок, 28 квітня, ймовірний майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц назвав кандидатів від своєї партії на пости міністрів майбутнього уряду ФРН.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство закордонних справ очолить досвідчений експерт з оборони та зовнішньої політики Йоганн Вадефуль. Він, до слова, виступав за те, щоб дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ударів по цілях на російській території.

Соратника Мерца Торстена Фрая оголошено кандидатом на посаду голови відомства федерального канцлера.

Міністеркою економіки ФРН має стати Катерина Райхе - вона повернеться у політику після багаторічної роботи у німецькій енергетичній компанії E.ON.

Нове міністерство з питань цифровізації та модернізації держави очолить Карстен Вільдберґер - голова правління концерну Ceconomy та холдингу Media Markt/Saturn.

Патрік Шнідер, ветеран транспортної політики, очолить міністерство транспорту, а Карін Прін, яка раніше керувала освітою в північній землі Шлезвіг-Гольштейн, стане міністром освіти. Ніна Варкен, фахівчиня з правових питань Бундестагу очолить міністерство охорони здоров’я.

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Публіцист Вольфрам Ваймер, колишній головний редактор німецької консервативної щоденної газети Die Welt, має стати державним міністром з питань культури.

Державною міністеркою спорту виснуто депутатку Бундестагу від ХДС Крістіане Шендерлайн. Також Мерц висунув парламентського секретаря Міхаеля Мейстера державним міністром з питань федерально-державної співпраці, політикиню Серап Ґюлер державною міністеркою у міністерстві закордонних справ, а експерта з відносин із Брюсселем Ґюнтера Кріхбаума - на посаду державного міністра у справах Європи у МЗС.

Своєю чергою партнер ХДС - Християнсько-соціальний союз - висуває кандидатуру голови земельної групи ХСС у Бундестазі Александра Добріндта на посаду міністра внутрішніх справ.

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Нове міністерство досліджень, технологій та космосу має очолити заступниця лідера ХСС Доротеє Бер. А посаду міністра сільського господарства обійме депутат від ХСС Алойс Райнер.

Очільників ще сімох міністерств має призначити Соціал-демократична партія Олафа Шольца.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 28 квітня, імовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц планує представити міністрів майбутнього федерального уряду. Представлення міністрів відбудеться під час засідання федерального комітету ХДС, яке зазвичай називають "малою партійною конференцією".

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