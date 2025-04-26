Мерц планує наступного тижня представити перших міністрів в новому уряді Німеччини, - Spiegel

У понеділок, 28 квітня, імовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц планує представити міністрів майбутнього федерального уряду. Представлення міністрів відбудеться під час засідання федерального комітету ХДС, яке зазвичай називають "малою партійною конференцією".

Про це пише видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з коаліційною угодою, майбутній канцлер Фрідріх Мерц і ХДС мають право зайняти шість з 17 міністерських посад. Серед них – міністерства закордонних справ, економіки, охорони здоров'я та транспорту, а також міністерство освіти, сім'ї, у справах людей похилого віку, жінок та молоді, а також новостворене відомство з питань цифрових технологій та державної модернізації.

Також ХДС надасть посаду міністра канцелярії.

Депутати СДПН голосуватимуть за 144-сторінкову коаліційну угоду до 29 квітня. Партія не оголошуватиме свої міністерські посади до успішного схвалення.

Видання пише, що 6 травня, Фрідріх Мерц буде обраний новим канцлером ФРН і тоді новий федеральний уряд приступить до роботи.

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