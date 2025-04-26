УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6093 відвідувача онлайн
Новини Новий уряд Німеччини
267 2

Мерц планує наступного тижня представити перших міністрів в новому уряді Німеччини, - Spiegel

Мерц готується представити нових міністрів

У понеділок, 28 квітня, імовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц планує представити міністрів майбутнього федерального уряду. Представлення міністрів відбудеться під час засідання федерального комітету ХДС, яке зазвичай називають "малою партійною конференцією".

Про це пише видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з коаліційною угодою, майбутній канцлер Фрідріх Мерц і ХДС мають право зайняти шість з 17 міністерських посад. Серед них – міністерства закордонних справ, економіки, охорони здоров'я та транспорту, а також міністерство освіти, сім'ї, у справах людей похилого віку, жінок та молоді, а також новостворене відомство з питань цифрових технологій та державної модернізації.

Також ХДС надасть посаду міністра канцелярії.

Депутати СДПН голосуватимуть за 144-сторінкову коаліційну угоду до 29 квітня. Партія не оголошуватиме свої міністерські посади до успішного схвалення.

Видання пише, що 6 травня, Фрідріх Мерц буде обраний новим канцлером ФРН і тоді новий федеральний уряд приступить до роботи.

Читайте також: Мерц відвідає Україну з першим закордонним візитом на посаді канцлера, - ЗМІ

Автор: 

Німеччина (7363) Мерц Фрідріх (67)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное Анналену не забудьте. Впрошлом правительстве у нее было яиц больше чем у всех остальных вместе взятых.
показати весь коментар
26.04.2025 23:22 Відповісти
такі як Анналена , відкриє кордони Німеччини ,для московії ,і уруцкі танки будуть їздити по Берлінський бруківкі поки стіну відбудовуватимуть ...
показати весь коментар
27.04.2025 00:39 Відповісти
 
 