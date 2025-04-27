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Новости Новое правительство Германии
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Мерц планирует на следующей неделе представить первых министров в новом правительстве Германии, - Spiegel

Мерц готовится представить новых министров

В понедельник, 28 апреля, вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц планирует представить министров будущего федерального правительства. Представление министров состоится во время заседания федерального комитета ХДС, которое обычно называют "малой партийной конференцией".

Об этом пишет издание Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно коалиционному соглашению, будущий канцлер Фридрих Мерц и ХДС имеют право занять шесть из 17 министерских должностей. Среди них - министерства иностранных дел, экономики, здравоохранения и транспорта, а также министерство образования, семьи, по делам пожилых людей, женщин и молодежи, а также новосозданное ведомство по вопросам цифровых технологий и государственной модернизации.

Также ХДС предоставит должность министра канцелярии.

Депутаты СДПГ будут голосовать за 144-страничное коалиционное соглашение до 29 апреля. Партия не будет объявлять свои министерские должности до успешного одобрения.

Издание пишет, что 6 мая, Фридрих Мерц будет избран новым канцлером ФРГ и тогда новое федеральное правительство приступит к работе.

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Автор: 

Германия (6964) Фридрих Мерц (65)


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Главное Анналену не забудьте. Впрошлом правительстве у нее было яиц больше чем у всех остальных вместе взятых.
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26.04.2025 23:22 Ответить
партія Союз 90/Зелені не ввішла у нову правлячу коаліцію.
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27.04.2025 03:23 Ответить
Не знаю хто така Анналена, головне що б комсомолка меркельша і ліверний шольц під ногами у Мерца нк путались!
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27.04.2025 11:08 Ответить
такі як Анналена , відкриє кордони Німеччини ,для московії ,і уруцкі танки будуть їздити по Берлінський бруківкі поки стіну відбудовуватимуть ...
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27.04.2025 00:39 Ответить
 
 