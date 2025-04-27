Мерц планирует на следующей неделе представить первых министров в новом правительстве Германии, - Spiegel

В понедельник, 28 апреля, вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц планирует представить министров будущего федерального правительства. Представление министров состоится во время заседания федерального комитета ХДС, которое обычно называют "малой партийной конференцией".

Об этом пишет издание Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно коалиционному соглашению, будущий канцлер Фридрих Мерц и ХДС имеют право занять шесть из 17 министерских должностей. Среди них - министерства иностранных дел, экономики, здравоохранения и транспорта, а также министерство образования, семьи, по делам пожилых людей, женщин и молодежи, а также новосозданное ведомство по вопросам цифровых технологий и государственной модернизации.

Также ХДС предоставит должность министра канцелярии.

Депутаты СДПГ будут голосовать за 144-страничное коалиционное соглашение до 29 апреля. Партия не будет объявлять свои министерские должности до успешного одобрения.

Издание пишет, что 6 мая, Фридрих Мерц будет избран новым канцлером ФРГ и тогда новое федеральное правительство приступит к работе.

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