Мерц відвідає Україну з першим закордонним візитом на посаді канцлера, - ЗМІ
Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може здійснити свій перший закордонний візит на цій посаді до України.
Про це пише видання Welt, передає Цензор.НЕТ.
За повідомленнями ЗМІ з джерел у Берліні та Брюсселі, готується можливий візит Мерца в Україну на початку травня.
Зазначається, що візит має бути приурочений до саміту "коаліції охочих", який відбудеться в Києві 9 травня, повідомляє Welt.
Очікується також приїзд президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
Видання додає, що у травні для Мерца це буде перший закордонний візит на посаді канцлера Німеччини. Водночас його речник відмовився коментувати повідомлення ЗМІ.
Нагадаємо, вибори федерального канцлера в Німеччині пройдуть 6 травня.
Новим канцлером має стати Фрідріх Мерц. Його партія Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів здобула перемогу на парламентських виборах в лютому.
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Заздрю можливостям канцлера!