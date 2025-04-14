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Новини Візит Мерца до України
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Мерц відвідає Україну з першим закордонним візитом на посаді канцлера, - ЗМІ

Фрідріх Мерц приїде в Україну

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може здійснити свій перший закордонний візит на цій посаді до України.

Про це пише видання Welt, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленнями ЗМІ з джерел у Берліні та Брюсселі, готується можливий візит Мерца в Україну на початку травня.

Зазначається, що візит має бути приурочений до саміту "коаліції охочих", який відбудеться в Києві 9 травня, повідомляє Welt.

Очікується також приїзд президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Видання додає, що у травні для Мерца це буде перший закордонний візит на посаді канцлера Німеччини. Водночас його речник відмовився коментувати повідомлення ЗМІ.

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Нагадаємо, вибори федерального канцлера в Німеччині пройдуть 6 травня.

Новим канцлером має стати Фрідріх Мерц. Його партія Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів здобула перемогу на парламентських виборах в лютому.

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візит (1583) Німеччина (7350) Мерц Фрідріх (67)


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Дякую !!
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14.04.2025 22:44 Відповісти
Справжній лідер вільного світу а не то що то бидло риже!
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14.04.2025 22:49 Відповісти
Сподiваюсь тораси вже будуть у роботi на 9-те Травня. 🤩
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14.04.2025 22:53 Відповісти
Дякуємо, пане Мерце! Хороший знак.
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14.04.2025 22:58 Відповісти
Невже з Таурусами приїде?
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14.04.2025 23:30 Відповісти
Сильна Людина пан Мерц ,здається шо в ЄС з'явився новий Лідер ❤️ !!! Дай Боже ,шоб так і було , хтось повинен зупинити московських рашистів !!!
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14.04.2025 23:30 Відповісти
невже приїдуть, щоб сказати, що припиняють купувати російський газ і нафту
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15.04.2025 00:08 Відповісти
приурочать до 9 травня
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15.04.2025 00:09 Відповісти
Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може здійснити свій перший закордонний візит на цій посаді до України

Заздрю можливостям канцлера!
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15.04.2025 05:05 Відповісти
 
 