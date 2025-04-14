Мерц відвідає Україну з першим закордонним візитом на посаді канцлера, - ЗМІ

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може здійснити свій перший закордонний візит на цій посаді до України.

Про це пише видання Welt, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленнями ЗМІ з джерел у Берліні та Брюсселі, готується можливий візит Мерца в Україну на початку травня.

Зазначається, що візит має бути приурочений до саміту "коаліції охочих", який відбудеться в Києві 9 травня, повідомляє Welt.

Очікується також приїзд президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Видання додає, що у травні для Мерца це буде перший закордонний візит на посаді канцлера Німеччини. Водночас його речник відмовився коментувати повідомлення ЗМІ.

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Нагадаємо, вибори федерального канцлера в Німеччині пройдуть 6 травня.

Новим канцлером має стати Фрідріх Мерц. Його партія Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів здобула перемогу на парламентських виборах в лютому.