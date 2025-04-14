Це було б важливим сигналом,- дипломати країн ЄС позитивно оцінили заяву Мерца про передачу Taurus Україні

Низка європейських топдипломатів позитивно відреагувала на заяву ймовірного наступного канцлера ФРН Фрідріха Мерца щодо того, що він може відправити в Україну крилаті ракети великої дальності Taurus.

Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на коментарі глав МЗС на зустрічі у Люксембурзі в понеділок, 14 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відповідаючи на запитання про можливість відправки Німеччиною ракет Taurus в Україну, сказала:

"Звичайно, кожна країна-член дає те, що може дати. Але я думаю, що послання дуже чітке: ми повинні зробити більше, щоб Україна могла захистити себе, і щоб цивільні люди не гинули".

Своєю чергою міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що вкрай важливо, щоб Німеччина надала Україні ракети Taurus.

"Я думаю, що це було б дуже важливим сигналом того, де стоїть Європа в цій ситуації",- сказав дипломат.

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Прокоментував пропозицію Мерца і очільник польського МЗС Радослав Сікорський, назвавши її "дуже хорошою".

Зазначається, що серед інших тем міністри закордонних справ ЄС обговорюють ініціативу щодо надання Україні додаткових артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.

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