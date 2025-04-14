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Новини Постачання Taurus
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Це було б важливим сигналом,- дипломати країн ЄС позитивно оцінили заяву Мерца про передачу Taurus Україні

Дипломати ЄС відреагували на заяву Мерца про передачу Taurus Україні

Низка європейських топдипломатів позитивно відреагувала на заяву ймовірного наступного канцлера ФРН Фрідріха Мерца щодо того, що він може відправити в Україну крилаті ракети великої дальності Taurus.

Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на коментарі глав МЗС на зустрічі у Люксембурзі в понеділок, 14 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відповідаючи на запитання про можливість відправки Німеччиною ракет Taurus в Україну, сказала:

"Звичайно, кожна країна-член дає те, що може дати. Але я думаю, що послання дуже чітке: ми повинні зробити більше, щоб Україна могла захистити себе, і щоб цивільні люди не гинули".

Своєю чергою міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що вкрай важливо, щоб Німеччина надала Україні ракети Taurus.

"Я думаю, що це було б дуже важливим сигналом того, де стоїть Європа в цій ситуації",- сказав дипломат.

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Прокоментував пропозицію Мерца і очільник польського МЗС Радослав Сікорський, назвавши її "дуже хорошою".

Зазначається, що серед інших тем міністри закордонних справ ЄС обговорюють ініціативу щодо надання Україні додаткових артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.

Читайте також: Німеччина готова поставити Україні Taurus, але за згодою європейських партнерів, - Мерц

Автор: 

Німеччина (7350) Taurus Таурус (39) Мерц Фрідріх (67)


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Нарешті привели "Тауруси" до робочого стану? Ну, тепер хоч німці на практиці впевняться, наскільки ефективна їх зброя...
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14.04.2025 17:13 Відповісти
Ну-ну... З чим у них всіх добре, то це з заявами. Наобіцяють всього, а потім, коли нічого не відбувається і до них починаються питання, говорять: "Ми поки що не готові. Це призведе до ескалації".
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14.04.2025 17:17 Відповісти
Что то не радостно от этой новости, потребовалось аж три года, удары по Кривому Рогу и Сумам, что бы начались хоть какие то подвижки насчет этих несчастных Таурсов, как будто речь идет о баллистических ракетах с ТЯО, а не о паре десятков в лучшем случае сотне ракет, которые уступают большинству крылатых ракет рф по дальности. Если бы на поставляли по одной ракет за каждые слова о "необходимости сделать больше для защиты Украины, что бы гражданские не гибли", у нас уже были бы многие сотни если не тысячи ракет. ПС. Интересно, какого масштаба должно произойти военное преступление от рф, что бы за нас вписались всерьез...
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14.04.2025 17:26 Відповісти
Не завадять Україні й Іріски : IRIS -T на кожне велике місто. Петріоти - це нездійснена мрія. Та ще й Трамп з'явився несподівано з Джавелінами з 2018 року. І які він буде розхвалювати при кожній нагоді.
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14.04.2025 17:59 Відповісти
Так Мерц сказав шо дасть тільки тоді коли всі члЄни ЄС та НАТО нададуть на це згоду. Але ж є підстилки ***** ****** і фіцики які гарантовано цього дозволу не дадуть.
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14.04.2025 18:36 Відповісти
А я не здивуюсь, якщо найдуться ті , хто будуть проти.
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14.04.2025 18:48 Відповісти
 
 