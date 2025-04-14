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Новини Допомога Україні від Німеччини Постачання Taurus
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Пєсков про наміри Мерца передати Taurus для України: Це призведе до ескалації війни

пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його слова про можливу передачу Україні ракет дальнього радіуса дії Taurus, заявивши, що це призведе до ескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Пєсков звинуватив Мерца у "прихильності до ескалації" та підкреслив, що подібні заяви лише ускладнюють ситуацію навколо України.

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"Судячи з висловлювань пана Мерца, він є прихильником посилення позиції та прихильником різних кроків, які здатні й неминуче призведуть лише до подальшої ескалації ситуації довкола України", - сказав Пєсков.

Він також звинуватив європейські столиці у відсутності бажання вести мирні переговори.

"На жаль, дійсно, європейські столиці не схильні до того, щоб шукати якісь шляхи виходу на мирні переговори, а скоріше, схильні до того, щоб і далі провокувати продовження війни", - заявив речник Кремля.

Нагадаємо, ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1617) Taurus Таурус (39) Мерц Фрідріх (67)


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Топ коментарі
+23
Це призведе до зриву парада девятамая. Можли і не вдастся влаштувати кроваву баню з ***** та ряджених ветеранів, але "празник" їм персрати можна. Але зечмо на це не піде, бо він сцикун, всі пам"ятаються як він ізвінявся перед Кадировми
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14.04.2025 16:08
+23
Зрив параду в присутності кіма, сі та інших світових покидькив буде для пуйла страшнішим "ударом по фаберже". Ніч з 8 на 9 травня для мацкви має бути безсонною. Дронів триста вистачить..)
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14.04.2025 16:16
+17
Мляяааа....
А весь цей час не єскалація???
Просто так Двіжуха...
От ти хрен Пісков.
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14.04.2025 16:08
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14.04.2025 16:07 Відповісти
Шо там за картинка, мені цікаво?
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14.04.2025 16:12 Відповісти
З якою ціллю цікавитись?
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14.04.2025 16:22 Відповісти
З позитивною
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14.04.2025 16:26 Відповісти
мерц тримайся!
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14.04.2025 16:07 Відповісти
Це призведе до зриву парада девятамая. Можли і не вдастся влаштувати кроваву баню з ***** та ряджених ветеранів, але "празник" їм персрати можна. Але зечмо на це не піде, бо він сцикун, всі пам"ятаються як він ізвінявся перед Кадировми
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14.04.2025 16:08 Відповісти
Зрив параду в присутності кіма, сі та інших світових покидькив буде для пуйла страшнішим "ударом по фаберже". Ніч з 8 на 9 травня для мацкви має бути безсонною. Дронів триста вистачить..)
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14.04.2025 16:16 Відповісти
Ага! І вдарить не по Красній площі, а по місцях дислокації техніки для параду... Щоб їм і показать нічого було...
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14.04.2025 16:24 Відповісти
Та хочаб по Сіті чи по якомусь президент-паласу. Не завадить і пожежа ЖК десь у бутовому, так шоб організми з вікон вистрибували.. Доречі, я дуже миролюбна людина, але тільки до людей.
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14.04.2025 16:31 Відповісти
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14.04.2025 23:10 Відповісти
Мляяааа....
А весь цей час не єскалація???
Просто так Двіжуха...
От ти хрен Пісков.
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14.04.2025 16:08 Відповісти
Ну і нехай буде ескалація! Країні, що четвертий рік перебуває під постійною ескалацією, варто ще чогось боятися?
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14.04.2025 16:10 Відповісти
А передача зброї від пупсів кацапам до чого призводить
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14.04.2025 16:10 Відповісти
йоршику, завали хлєбало!
а кацапською балістикою по мирних та дітях - це не ескалація?!
підар руснявий
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14.04.2025 16:13 Відповісти
а що інше можна було почути від ворога. звісно, воно буде казати що будь-яка допомога призведе до ескалації в надії що словами змусить наших партнерів менше нам допомогати
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14.04.2025 16:14 Відповісти
як воно ця піс* а каже ...це призведе ...і от таке недоробленне кремлівське віщюне , має вплив на майже пів світу ,на весь Захід ,який зкам'янів перед ху* лом ,в очікуванні бути проковтнутими московією , люди милі ЄС, ви які ліки приймаїте ?! виходьте зі сплячки ...
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14.04.2025 16:17 Відповісти
Україні потрібно мати власні балістичні ракети з дальністю 5 тис км та з можливістю нести ядерку.
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14.04.2025 16:15 Відповісти
Якби Україна це мала, то війни б і не було)
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14.04.2025 16:17 Відповісти
Та нах... нам та ядерка?.. на будь-який дрон пакувати ядерне паливо з ЧАЕС і нехай летять до москалоти і вибухають будь де, а полонених козломордих з лопатами відправити це ядерне паливо вантажити в контейнери. Головне зробити непридатною для проживання велику територію, аж до Уралу (така собі буферна зона), а звідти вже буде важко по нашій території стріляти
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14.04.2025 17:02 Відповісти
Ядерний шантаж московії та спекуляції на цю тему не більш ніж "понти". Щоб влаштувати кацап'ю армагедон, Україні не потрібні ядерні боєголовки (Про втрату яких багато хто так журиться). Достатньо завдати високоточних ударів по їхніх АЕС у європейській частині московії. І все, "кирдик", ті що виживуть позаздрять мертвим. І вони це чудово розуміють. "Понти" вони і є "понти"...
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14.04.2025 23:16 Відповісти
Є таке словосполучення "може нести ядерну зброю" захищена електроніка від радіоактивного випромінювання яка виводить з ладу електронні елементи.
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15.04.2025 10:29 Відповісти
"Скальпи" і "Атакамси" з дозволом бити по курвській області якось же всі пережили.
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14.04.2025 16:16 Відповісти
Якщо його дочка ЛІза не в в росії, треба її виловити за кордоном та знищити в ізвразщенной формі. Не розумію чому наші так не роблять з дятями кацапів вищого політичного естеблішменту і військового керівництва. Їх треба мочити в сортірах, ПОКАЗОВО!!!!
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14.04.2025 16:17 Відповісти
Посмотрим как отреагирует Мерц. "Эскалация- значит не дадим"(в стиле Шольца) не то, что хотелось бы услышать.
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14.04.2025 16:17 Відповісти
а нащо тауруси обговорювати в публічному просторі? щоб пуйло помахав ядеркою і знову все заглохло?
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14.04.2025 16:17 Відповісти
Если бы они могли больше эскалировать - они бы эскалировали. Если по какой то причине в данный момент не эскалируют- значит не могут. Но хотят.
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14.04.2025 16:18 Відповісти
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14.04.2025 23:19 Відповісти
Раз "Туалетный ёршик Путина" сказав, що це призведе до ескалації - значить, треба давать... "Ескалація по-українськи" призводить до зменшення "ескалації по російськи"...
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14.04.2025 16:20 Відповісти
Це за НАШОЮ логікою -- "треба давать". Але ми маємо справу з Європою. А там же ж є Словаччина із Угорщиною і "героїчна" Греція...
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14.04.2025 16:43 Відповісти
Деескалація шляхом ескалації - нічого нового.
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14.04.2025 16:21 Відповісти
Ось і подивиося зараз, чи Мерц не перетвориться на другого Шольца.
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14.04.2025 16:21 Відповісти
піськов,щоб ти здох мерзавець! Хіба зараз не ескалація, вдень і вночі кидаєте по мирному населенню різне гімно?
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14.04.2025 16:23 Відповісти
Тобто, на думку цього йоршика, право на ескалацію мають лише кацапи.
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14.04.2025 16:23 Відповісти
Чомусь коли вони х*ярять по містам і вбивають цивільних кожен божий день балістикою і шахедами то це не приводе до ескаляції війни і наші керманичі такі різкі заяви не роблять
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14.04.2025 16:25 Відповісти
На 9 травня на москву мають полетіти "паляниці" і довгі "Нептуни"
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14.04.2025 16:26 Відповісти
+100500000!!!
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14.04.2025 16:38 Відповісти
А взагалі то довго чекати. Вони мусили летіти вже сьогодні. І обов'язково "помилково" влучити кудись по ГУМу-ЦУМу-житловій багатоповерхівці.
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14.04.2025 16:41 Відповісти
Цього ніколи не буде, поки на Банковій іде концерт хрєна на роялі. Забудьте про цю нісенітницю.
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14.04.2025 18:26 Відповісти
Да! И это приведет к эскалации на территории козломордии, и это прекрасно, письков.
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14.04.2025 16:30 Відповісти
Це Мерц хоче спитати дозволу передати дві ракети у орбана та фіцека?
Може, зразу спитати прямо у фуйла, щоб напряму, без посередників?
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14.04.2025 16:30 Відповісти
Ну так ось -- пісюков вже відповів за свого шефа.
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14.04.2025 16:44 Відповісти
От москальський ублюдок,самі нищать українців,так ще й гавкають.Наша ялова влада тільки на словах мстиця за Суми і Кривий ріг.хоча хвастались доагим"Нептуном".Де адекватні відповіді,повчіться в своїх родичів з Ізраелю?
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14.04.2025 16:38 Відповісти
Цей урод ху...ла мог би ще запропонувати що вони могут по нам стріляти а ми ні. Дебіл кончений
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14.04.2025 16:38 Відповісти
дідусь пісок знається на ескалаціях...
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14.04.2025 16:42 Відповісти
Знову ця брехлива кацапська істота вилізла ,коли ти падло вже здохнеш разом з твоїм господарем терористом путіном ?
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14.04.2025 16:44 Відповісти
Российская дипломатия
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14.04.2025 16:46 Відповісти
Передача далекобійної зброї з Ірану, КНДР чомусь не приймалась як ескалація то чому це передача німецьких ракет Україні стане. Не бійтесь передавати будь яку зброю Україні бо усі ці заяви Кремля є блефом і так само погрожували "ескалацією" і за артилерію, і за ХАЙМАРСи, і за Скальпи із Шторм-шедоу, і за F-16, але як було з початку повномасштабного нападу так і залишилось, бо рашисти одразу стали використовувати усю свою зброю по максимуму, а ядерку застосовувати побоювались та побоюються бо бояться що у відповідь їх просто знищать!!!
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14.04.2025 16:59 Відповісти
а те що ви робите, підріли *****, то ні є еСкалація???((
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14.04.2025 17:16 Відповісти
хай эскалируют без моста и кремля
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14.04.2025 17:34 Відповісти
Мерц подыграл кацапам. Таурусов нет, зато инфоповод для эскалации есть.
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14.04.2025 17:38 Відповісти
..і знову сховався у бункер, але вже з відчуттям легкої тривоги
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14.04.2025 18:24 Відповісти
Ескалація - це чудово. Війна скінчится тоді, коли ми почнемо руйнувати ракетними ударами міста нацистської россії. Треба принести вонючий "русський мир" в кожен россійський дім. Ось тоді і настане той самий мир, про який ми всі мріємо.
Тактика вічного переживання за здоров'я россійськиї агрессорів веде лише до програшу і смерті.
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14.04.2025 18:24 Відповісти
Що,піськін,всрався?Отож!!!Будете дохнути,кацапи,і ніщо вас не врятує!!!
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14.04.2025 18:31 Відповісти
Яка війна? СВО !
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14.04.2025 21:55 Відповісти
мерц обіс*ться і сдасть назад
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14.04.2025 22:43 Відповісти
До 9-го травня саме те доктор Мерц прописав
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15.04.2025 00:16 Відповісти
 
 