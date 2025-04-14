Пєсков про наміри Мерца передати Taurus для України: Це призведе до ескалації війни
Речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його слова про можливу передачу Україні ракет дальнього радіуса дії Taurus, заявивши, що це призведе до ескалації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Пєсков звинуватив Мерца у "прихильності до ескалації" та підкреслив, що подібні заяви лише ускладнюють ситуацію навколо України.
"Судячи з висловлювань пана Мерца, він є прихильником посилення позиції та прихильником різних кроків, які здатні й неминуче призведуть лише до подальшої ескалації ситуації довкола України", - сказав Пєсков.
Він також звинуватив європейські столиці у відсутності бажання вести мирні переговори.
"На жаль, дійсно, європейські столиці не схильні до того, щоб шукати якісь шляхи виходу на мирні переговори, а скоріше, схильні до того, щоб і далі провокувати продовження війни", - заявив речник Кремля.
Нагадаємо, ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А весь цей час не єскалація???
Просто так Двіжуха...
От ти хрен Пісков.
а кацапською балістикою по мирних та дітях - це не ескалація?!
підар руснявий
Може, зразу спитати прямо у фуйла, щоб напряму, без посередників?
Тактика вічного переживання за здоров'я россійськиї агрессорів веде лише до програшу і смерті.