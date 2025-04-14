УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4823 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
3 105 15

Доля мораторію на удари по українській енергетиці залежить від рішення Путіна, - Пєсков

Енергетичне перемир’я. У Кремлі зробили заяву

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що доля мораторію на удари по енергетиці залежить від Путіна. Термін угоди спливає 16 квітня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, Росія, попередньо, обговорить зі США "усі випадки недотримання домовленостей українськими військовослужбовцями".

Також Пєсков звинуватив Україну в нібито недотриманні мораторію на удари по енергетиці.

"Тому, звичайно, потрібно ці 30 днів проаналізувати. Обмінятися, напевно, інформацією та міркуваннями з американцями. І потім уже верховний командувач, президент ухвалить рішення", - додав речник диктатора.

Нагадаємо, раніше в Міненерго заявили, що російські окупаційні війська протягом опалювального сезону 2024-2025 здійснили 9 масованих атак на енергосистему України.

Україна надала Сполученим Штатам докази порушення Росією так званого "енергетичного перемир'я" і очікує на відповідь від партнерів.

Читайте: РФ атакувала енергооб’єкт у Херсоні, порушивши домовленості зі США, - Сибіга

Автор: 

Пєсков Дмитро (1617) путін володимир (23803) росія (65129) енергетика (2594)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
ну от!
простими словами: місце трампа у параши!
показати весь коментар
14.04.2025 10:35
+8
Кацапам неможливо вірити бо вони завжди брешуть. Тільки повний ДУРЕНЬ цій наволочі повірить.
показати весь коментар
14.04.2025 10:40
+7
За його словами, росія, попередньо, обговорить зі США "усі випадки недотримання домовленостей українськими військовослужбовцями"

пєсков заслуговує бути повішеним, або заживо спаленим - в першу чергу серед всіх 140 млн ру *********
показати весь коментар
14.04.2025 10:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли почнуть навалювати по електриці, будемо підпалювати НПЗ?
Дронів, теоретично, накопичилось за цей час.
показати весь коментар
14.04.2025 10:33 Відповісти
ну от!
простими словами: місце трампа у параши!
показати весь коментар
14.04.2025 10:35 Відповісти
Та ні ху....ло поки його тримає під шконкою
показати весь коментар
14.04.2025 11:18 Відповісти
Кацапам неможливо вірити бо вони завжди брешуть. Тільки повний ДУРЕНЬ цій наволочі повірить.
показати весь коментар
14.04.2025 10:40 Відповісти
Доля мораторію на удари по українській енергетиці всієї так-званої раZZії залежить від рішення путіна, - пєсков
як старий параноїк скаже ...так і будуть "жити" кріпосні та раби....
показати весь коментар
14.04.2025 10:44 Відповісти
За його словами, росія, попередньо, обговорить зі США "усі випадки недотримання домовленостей українськими військовослужбовцями"

пєсков заслуговує бути повішеним, або заживо спаленим - в першу чергу серед всіх 140 млн ру *********
показати весь коментар
14.04.2025 10:45 Відповісти
Головне,що їм вже боневтік передав локації критично важливих об'єктів,по яким не можна бити до 16 квітня.
показати весь коментар
14.04.2025 10:52 Відповісти
*****! Краще стережи та приміряйся до мавзолею.
показати весь коментар
14.04.2025 11:13 Відповісти
Цього не буде, буде як зі сталіним, тільки здохне і до сівалки
показати весь коментар
14.04.2025 11:16 Відповісти
Ти, йоршик ху...ла, правильно робиш що викриваєш злочинця, хай це ЄС задокументує, а ми і так це знаємо, для нас ху....ло воно і є ху....ло, без принципів і моралі
показати весь коментар
14.04.2025 11:14 Відповісти
Щоб тебе,таракан кремлівський і босса ху...ла вашого інваліди есвошні костилями вас трахали на лобному місті красної площадці.
показати весь коментар
14.04.2025 11:21 Відповісти
Навіть, якщо оте бункерне ****** заявить про мораторій, через 3-5 днів самі вдарять по енергетиці рф і будуть волати, що "укранацісти нарушілі пєрєміріє"....
Це буде, впевнений на 1000%....
показати весь коментар
14.04.2025 11:32 Відповісти
Палити кацапські НПЗ та нищити кацапську економіку. Ніяких перемовин з кацапами. Смерть кацапам!
показати весь коментар
14.04.2025 11:44 Відповісти
Теперь то всем понятно, от кого все зависит?! От *****!!
показати весь коментар
14.04.2025 16:46 Відповісти
Нужно устранить первопричину войны Путина *****!!
показати весь коментар
14.04.2025 16:47 Відповісти
 
 