Доля мораторію на удари по українській енергетиці залежить від рішення Путіна, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що доля мораторію на удари по енергетиці залежить від Путіна. Термін угоди спливає 16 квітня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, Росія, попередньо, обговорить зі США "усі випадки недотримання домовленостей українськими військовослужбовцями".

Також Пєсков звинуватив Україну в нібито недотриманні мораторію на удари по енергетиці.

"Тому, звичайно, потрібно ці 30 днів проаналізувати. Обмінятися, напевно, інформацією та міркуваннями з американцями. І потім уже верховний командувач, президент ухвалить рішення", - додав речник диктатора.

Нагадаємо, раніше в Міненерго заявили, що російські окупаційні війська протягом опалювального сезону 2024-2025 здійснили 9 масованих атак на енергосистему України.

Україна надала Сполученим Штатам докази порушення Росією так званого "енергетичного перемир'я" і очікує на відповідь від партнерів.

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