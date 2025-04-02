Україна передала США докази порушення "енергетичного перемир’я" з боку РФ, - ОП

Україна надала Сполученим Штатам докази порушення Росією так званого "енергетичного перемир'я" і очікує на відповідь від партнерів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило в телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі факти порушення енергетичного перемир'я… про що домовлялися Україна і Сполучені Штати, були порушені російською стороною. Вся необхідна інформація була передана американській стороні. Я думаю, що реакція не змусить себе довго чекати, тому що терпець уривається навіть в американських партнерів, які були дипломатично налаштовані стосовно можливості забезпечення такого перемир'я", - сказав він.

За його словами, всі факти підтверджують, що РФ не зацікавлена у припиненні вогню та загалом у завершенні війни.

"Сподіваюся, що міжнародні партнери не будуть затягувати, і все ж таки буде вжито більш рішучих заходів стосовно країни-агресорки, яка продовжує свою підступну політику попри домовленості, яких було досягнуто на переговорах", - додав Брусило.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна передає США всю інформацію про порушення Росією часткового режиму припинення вогню, яке передбачає припинення ударів по енергетиці та тишу на морі.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що США проведуть консультації з Саудівською Аравією, Туреччиною та деякими європейськими країнами з приводу моніторингу режиму припинення вогню між Україною та РФ.

27 березня російські війська обстріляли об'єкти енергетики в Херсоні.