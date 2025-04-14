Вибори канцлера в Німеччині відбудуться 6 травня

Вибори федерального канцлера в Німеччині пройдуть 6 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Бундестагу.

Зазначається, що президентка парламенту Юлія Клекнер готується скликати Бундестаг для виборів вже 6 травня, за умови схвалення сторонами коаліційної угоди та відповідної пропозиції президента.

Новим канцлером має стати Фрідріх Мерц. Його партія Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів здобула перемогу на парламентських виборах в лютому.

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