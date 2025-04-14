Вибори канцлера в Німеччині відбудуться 6 травня
Вибори федерального канцлера в Німеччині пройдуть 6 травня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Бундестагу.
Зазначається, що президентка парламенту Юлія Клекнер готується скликати Бундестаг для виборів вже 6 травня, за умови схвалення сторонами коаліційної угоди та відповідної пропозиції президента.
Новим канцлером має стати Фрідріх Мерц. Його партія Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів здобула перемогу на парламентських виборах в лютому.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Yurka Gagarin
показати весь коментар14.04.2025 21:57 Відповісти Мені подобається 2
Грицько Злий
показати весь коментар14.04.2025 22:11 Відповісти Мені подобається 0
Markus #531371
показати весь коментар14.04.2025 22:12 Відповісти Мені подобається 1
Markus #531371
показати весь коментар14.04.2025 22:15 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль