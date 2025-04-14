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Новини Вибори канцлера в Німеччині
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Вибори канцлера в Німеччині відбудуться 6 травня

Бундестаг

Вибори федерального канцлера в Німеччині пройдуть 6 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Бундестагу.

Зазначається, що президентка парламенту Юлія Клекнер готується скликати Бундестаг для виборів вже 6 травня, за умови схвалення сторонами коаліційної угоди та відповідної пропозиції президента.

Новим канцлером має стати Фрідріх Мерц. Його партія Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів здобула перемогу на парламентських виборах в лютому.

Читайте: Це було б важливим сигналом,- дипломати країн ЄС позитивно оцінили заяву Мерца про передачу Taurus Україні

Автор: 

вибори (6689) Німеччина (7350)


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Мерц канцлер якого я обрал,сподіваюсь Украіна отрімае квадратні ракети
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14.04.2025 21:57 Відповісти
Так виявляється шо Мерц з партії староїї манди мєркєльші?
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14.04.2025 22:11 Відповісти
Balandžio 13 d. Vokietijos būsimasis kancleris Friedrichas Merzas pasiūlė, kad ilgo nuotolio raketos "Taurus", jei jos būtų pristatytos Ukrainai, galėtų būti panaudotos strateginei Rusijos karinei infrastruktūrai okupuotame Kryme, įskaitant Kerčės tiltą.
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14.04.2025 22:12 Відповісти
А теперь на русском :13 апреля будущий канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что ракеты большой дальности Taurus, в случае поставки на Украину, могут быть использованы для поражения стратегической российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, включая Керченский мост.
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14.04.2025 22:15 Відповісти
 
 