Німеччина залишатиметься "найсильнішою підтримкою України в Європі", - Штайнмаєр

Німеччина продовжуватиме надавати Україні військову допомогу та залишатиметься найбільшим помічником для неї у Європі. Водночас країна зміцнюватиме свої збройні сили та збільшуватиме інвестиції в оборонну промисловість.

Про це заявив президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми й надалі залишатимемося найсильнішою підтримкою України в Європі, відстоюватимемо її свободу, суверенітет та європейське майбутнє", - наголосив він.

Лідер відзначив, що війна Путіна "триває з повною силою", а США "чинять сильний тиск на своїх європейських союзників".

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"Німеччина, як я вважаю, перебуває у вирішальній позиції. Саме тому я звертаюся до вас, до ваших союзників, не лише з подякою, але й з закликом до негайних дій. ... Німеччину закликають діяти – і ми почули цей заклик, ми зрозуміли послання", - додав він.

Штайнмаєр наголосив, що Німеччина й надалі зміцнюватиме власні збройні сили та збільшуватиме інвестиції в оборонну промисловість.

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