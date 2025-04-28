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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Німеччина залишатиметься "найсильнішою підтримкою України в Європі", - Штайнмаєр

Заява Штайнмаєра про підтримку України. Що сказав президент

Німеччина продовжуватиме надавати Україні військову допомогу та залишатиметься найбільшим помічником для неї у Європі. Водночас країна зміцнюватиме свої збройні сили та збільшуватиме інвестиції в оборонну промисловість.

Про це заявив президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми й надалі залишатимемося найсильнішою підтримкою України в Європі, відстоюватимемо її свободу, суверенітет та європейське майбутнє", - наголосив він.

Лідер відзначив, що війна Путіна "триває з повною силою", а США "чинять сильний тиск на своїх європейських союзників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир і свобода в Європі вимагають від нас, щоб ми надавали рішучу підтримку Україні, - Штайнмаєр

"Німеччина, як я вважаю, перебуває у вирішальній позиції. Саме тому я звертаюся до вас, до ваших союзників, не лише з подякою, але й з закликом до негайних дій. ... Німеччину закликають діяти – і ми почули цей заклик, ми зрозуміли послання", - додав він.

Штайнмаєр наголосив, що Німеччина й надалі зміцнюватиме власні збройні сили та збільшуватиме інвестиції  в оборонну промисловість.

Також читайте: Європейська армія не може бути адекватним замінником НАТО, - Штайнмаєр

Автор: 

Німеччина (7364) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


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ООО а формула Штайнмайєра під МІНСЬКІ то шо було?
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28.04.2025 16:50 Відповісти
Штайнмайєр покаявся: "Я помилився щодо Росії"

За словами Штайнмайєра, його помилкою стало те, що він не міг уявити, що імперське божевілля штовхне Путіна на тотальне економічне, політичне та моральне розкладання власної країни.

Відповідальність за війну, каже президент ФРН, лежить на Путіні і за нього ж ніякого "повернення до довоєнного статус-кво не буде".
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28.04.2025 17:41 Відповісти
 
 