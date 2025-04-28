Германия останется "самой сильной поддержкой Украины в Европе", - Штайнмайер
Германия будет продолжать оказывать Украине военную помощь и оставаться крупнейшим помощником для нее в Европе. В то же время страна будет укреплять свои вооруженные силы и увеличивать инвестиции в оборонную промышленность.
Об этом заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Мы и в дальнейшем будем оставаться сильнейшей поддержкой Украины в Европе, отстаивать ее свободу, суверенитет и европейское будущее", - подчеркнул он.
Лидер отметил, что война Путина "продолжается с полной силой", а США "оказывают сильное давление на своих европейских союзников".
"Германия, как я считаю, находится в решающей позиции. Именно поэтому я обращаюсь к вам, к вашим союзникам, не только с благодарностью, но и с призывом к немедленным действиям. ... Германию призывают действовать - и мы услышали этот призыв, мы поняли послание", - добавил он.
Штайнмайер подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет укреплять собственные вооруженные силы и увеличивать инвестиции в оборонную промышленность.
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За словами Штайнмайєра, його помилкою стало те, що він не міг уявити, що імперське божевілля штовхне Путіна на тотальне економічне, політичне та моральне розкладання власної країни.
Відповідальність за війну, каже президент ФРН, лежить на Путіні і за нього ж ніякого "повернення до довоєнного статус-кво не буде".
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