Германия останется "самой сильной поддержкой Украины в Европе", - Штайнмайер

Германия будет продолжать оказывать Украине военную помощь и оставаться крупнейшим помощником для нее в Европе. В то же время страна будет укреплять свои вооруженные силы и увеличивать инвестиции в оборонную промышленность.

Об этом заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы и в дальнейшем будем оставаться сильнейшей поддержкой Украины в Европе, отстаивать ее свободу, суверенитет и европейское будущее", - подчеркнул он.

Лидер отметил, что война Путина "продолжается с полной силой", а США "оказывают сильное давление на своих европейских союзников".

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"Германия, как я считаю, находится в решающей позиции. Именно поэтому я обращаюсь к вам, к вашим союзникам, не только с благодарностью, но и с призывом к немедленным действиям. ... Германию призывают действовать - и мы услышали этот призыв, мы поняли послание", - добавил он.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет укреплять собственные вооруженные силы и увеличивать инвестиции в оборонную промышленность.

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