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Новости Помощь Украине от Германии
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Германия останется "самой сильной поддержкой Украины в Европе", - Штайнмайер

Заявление Штайнмайера о поддержке Украины. Что сказал президент

Германия будет продолжать оказывать Украине военную помощь и оставаться крупнейшим помощником для нее в Европе. В то же время страна будет укреплять свои вооруженные силы и увеличивать инвестиции в оборонную промышленность.

Об этом заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы и в дальнейшем будем оставаться сильнейшей поддержкой Украины в Европе, отстаивать ее свободу, суверенитет и европейское будущее", - подчеркнул он.

Лидер отметил, что война Путина "продолжается с полной силой", а США "оказывают сильное давление на своих европейских союзников".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир и свобода в Европе требуют от нас, чтобы мы оказывали решительную поддержку Украине, - Штайнмайер

"Германия, как я считаю, находится в решающей позиции. Именно поэтому я обращаюсь к вам, к вашим союзникам, не только с благодарностью, но и с призывом к немедленным действиям. ... Германию призывают действовать - и мы услышали этот призыв, мы поняли послание", - добавил он.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет укреплять собственные вооруженные силы и увеличивать инвестиции в оборонную промышленность.

Также читайте: Европейская армия не может быть адекватным заменителем НАТО, - Штайнмайер

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ООО а формула Штайнмайєра під МІНСЬКІ то шо було?
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28.04.2025 16:50 Ответить
Штайнмайєр покаявся: "Я помилився щодо Росії"

За словами Штайнмайєра, його помилкою стало те, що він не міг уявити, що імперське божевілля штовхне Путіна на тотальне економічне, політичне та моральне розкладання власної країни.

Відповідальність за війну, каже президент ФРН, лежить на Путіні і за нього ж ніякого "повернення до довоєнного статус-кво не буде".
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28.04.2025 17:41 Ответить
Водка. Тепер вже смакує віскарь.
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28.04.2025 18:26 Ответить
Германия - самый верный и надёжный друг и помощник Украины, спасибо немцам за такую

поддержку!
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28.04.2025 17:47 Ответить
Платон мені друг, але істина дорожча Таурусів не дам!
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28.04.2025 19:13 Ответить
 
 