Мерц объявил министров от ХДС в новом правительстве ФРГ: МИД возглавит Вадефуль, который за разрешение Украине бить по территории РФ немецким оружием
В понедельник, 28 апреля, вероятный будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал кандидатов от своей партии на посты министров будущего правительства ФРГ.
Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.
Министерство иностранных дел возглавит опытный эксперт по обороне и внешней политике Иоганн Вадефуль. Он, к слову, выступал за то, чтобы разрешить Украине использовать немецкое оружие для ударов по целям на российской территории.
Соратник Мерца Торстен Фрай объявлен кандидатом на должность главы ведомства федерального канцлера.
Министром экономики ФРГ должна стать Екатерина Райхе - она вернется в политику после многолетней работы в немецкой энергетической компании E.ON.
Новое министерство по вопросам цифровизации и модернизации государства возглавит Карстен Вильдбергер - председатель правления концерна Ceconomy и холдинга Media Markt/Saturn.
Патрик Шнидер, ветеран транспортной политики, возглавит министерство транспорта, а Карин Прин, которая ранее руководила образованием в северной земле Шлезвиг-Гольштейн, станет министром образования. Нина Варкен, специалист по правовым вопросам Бундестага возглавит министерство здравоохранения.
Публицист Вольфрам Ваймер, бывший главный редактор немецкой консервативной ежедневной газеты Die Welt, должен стать государственным министром по вопросам культуры.
Государственным министром спорта выдвинут депутат Бундестага от ХДС Кристиане Шендерлайн. Также Мерц выдвинул парламентского секретаря Михаэля Мейстера государственным министром по вопросам федерально-государственного сотрудничества, политика Серап Гюлер государственным министром в министерстве иностранных дел, а эксперта по отношениям с Брюсселем Гюнтера Крихбаума - на должность государственного министра по делам Европы в МИД.
В свою очередь партнер ХДС - Христианско-социальный союз - выдвигает кандидатуру председателя земельной группы ХСС в Бундестаге Александра Добриндта на должность министра внутренних дел.
Новое министерство исследований, технологий и космоса должна возглавить заместитель лидера ХСС Доротее Бер. А должность министра сельского хозяйства займет депутат от ХСС Алойс Райнер.
Руководителей еще семи министерств должна назначить Социал-демократическая партия Олафа Шольца.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 28 апреля, вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц планирует представить министров будущего федерального правительства. Представление министров состоится во время заседания федерального комитета ХДС, которое обычно называют "малой партийной конференцией".
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вітаю українців, з новим ртами чергової говорильні.
до речі, скільки нема атак по нафтозаводам?
де ракетні атаки по криму?
де французьки та британські ракети?
трамп заборонив?
Має хватку як пітбуль.
Схопить Тупіна за х**й,
Рашу вигризе під нуль.