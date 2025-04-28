Германия и в дальнейшем будет оказывать Украине военную помощь, даже если поддержка США будет прекращена, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна будет предоставлять Украине военную помощь, даже если США этого не будут делать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкий общественный вещатель ARD.

Писториус напомнил, что оказание помощи четко прописано в коалиционном соглашении, на основании которого в ФРГ сейчас формируется правительство, где должность министра обороны, вероятно, снова займет Писториус. Среди прочего этот документ предусматривает всестороннюю поддержку Украины для ее эффективной защиты "от российского агрессора" и отстаивания "своей позиции на переговорах".

"Если Украина упадет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что он оккупирует Украину полностью или значительную ее часть, то это будет максимальная угроза для территории НАТО, а также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", - сказал Писториус и добавил, что речь идет здесь не только о солидарности с Украиной, но и о безопасности и мире в Европе.

Напомним, ранее Писториус заявил, что мирные предложения, которые Украине предлагает США, являются капитуляцией.

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