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Новости Помощь Украине от Германии
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Германия и в дальнейшем будет оказывать Украине военную помощь, даже если поддержка США будет прекращена, - Писториус

Писториус о дальнейшей помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна будет предоставлять Украине военную помощь, даже если США этого не будут делать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкий общественный вещатель ARD.

Писториус напомнил, что оказание помощи четко прописано в коалиционном соглашении, на основании которого в ФРГ сейчас формируется правительство, где должность министра обороны, вероятно, снова займет Писториус. Среди прочего этот документ предусматривает всестороннюю поддержку Украины для ее эффективной защиты "от российского агрессора" и отстаивания "своей позиции на переговорах".

"Если Украина упадет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что он оккупирует Украину полностью или значительную ее часть, то это будет максимальная угроза для территории НАТО, а также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", - сказал Писториус и добавил, что речь идет здесь не только о солидарности с Украиной, но и о безопасности и мире в Европе.

Напомним, ранее Писториус заявил, что мирные предложения, которые Украине предлагает США, являются капитуляцией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Писториус о ракетах Taurus для Украины: Я не знаю, откуда эти эротические отношения с оружием

Автор: 

Германия (6965) помощь (7808) Писториус Борис (207)


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Топ комментарии
+3
Danke.
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28.04.2025 08:19
+1
І тауруси?
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28.04.2025 08:08
+1
Новость хорошая. Если бы эта помощь могла заменить по объему американскую, то вообще бы была бы отличной. Не в этом случае.
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28.04.2025 08:22
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І тауруси?
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28.04.2025 08:08 Ответить
І що,тими таурасами ми вщент знищимо парашу,як вони нас своїми іскандераит, кинжалами та іншим? Навчись бути вдячним.
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28.04.2025 08:16 Ответить
А нам крилаті ракети не потрібні взагалі? Тіпа, своїх вистачає?

І про вдячність не треба тут. Всі дуже добре пам'ятають початок війни:

https://www.dw.com/uk/nimechchyna-nadast-ukraini-5-tysiach-sholomiv/a-60562501
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28.04.2025 08:23 Ответить
то домахайся до віслюка апокаліпсису- це воно зробило все, щоб було саме так.
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28.04.2025 08:45 Ответить
Та, ні, то ескалація.
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28.04.2025 08:32 Ответить
Немцам просто жалко отдавать эти десять штук. А вдруг парад.
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28.04.2025 08:51 Ответить
Щодо військової допомоги Трамп мовчить як риба об лід
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28.04.2025 08:08 Ответить
Danke.
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28.04.2025 08:19 Ответить
Новость хорошая. Если бы эта помощь могла заменить по объему американскую, то вообще бы была бы отличной. Не в этом случае.
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28.04.2025 08:22 Ответить
 
 