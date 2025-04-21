Писториус о ракетах Taurus для Украины: Я не знаю, откуда эти эротические отношения с оружием

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал публичные дискуссии в правительстве о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщает The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием", - заявил Писториус, критикуя эмоциональность обсуждений. Он отметил, что ни одна другая страна не ведет таких публичных дебатов о конкретных типах вооружения для Украины.

В ответ бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заметил, что "не только немцы любят эротику", намекая на необходимость ракет Taurus для украинской обороны. Он подчеркнул, что Украине нужны эти ракеты "как воздух" для эффективного сдерживания российской агрессии.

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Что известно о крылатой ракете Taurus?

Крылатая ракета Taurus является немецко-шведским аналогом британско-французских крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

Ее длина около пяти метров, вес - почти 1400 килограммов. Ракета оснащена двигателем и несколькими навигационными системами, которые позволяют совершать автономные низкие полеты через территорию противника.

Taurus могут запускаться боевой авиацией с безопасного расстояния и поражать и уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Поскольку крылатые ракеты летают особенно низко и имеют относительно малые размеры, их трудно поразить средствами противовоздушной обороны противника.

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Преимущества Taurus перед SCALP и Storm Shadow:

дальность полета, превышающая в два раза, - 500 км;

оснащение радаром, что помогает использовать их во время плохих погодных условий;

по той же причине работе ракеты не мешает даже задымление целей.

Taurus - это дальнобойная управляемая крылатая ракета, предназначенная для атак на воздушные и наземные цели на большие расстояния. Форма ее боевой части разработана таким образом, чтобы иметь способность пробивать бетон и тяжелые породы почвы. Такие ракеты производятся компанией Taurus Systems GmbH, совместным предприятием двух компаний - LFK (сейчас MBDA Deutschland GmbH) и Saab Bofors Dynamics AB.

Напомним, вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что всегда был готов поддержать передачу ракет Taurus Украине - при условии согласования этих поставок с европейскими партнерами ФРГ.

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