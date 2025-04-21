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Новости Помощь Украине от Германии
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Писториус о ракетах Taurus для Украины: Я не знаю, откуда эти эротические отношения с оружием

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал публичные дискуссии в правительстве о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщает The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием", - заявил Писториус, критикуя эмоциональность обсуждений. Он отметил, что ни одна другая страна не ведет таких публичных дебатов о конкретных типах вооружения для Украины.

В ответ бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заметил, что "не только немцы любят эротику", намекая на необходимость ракет Taurus для украинской обороны. Он подчеркнул, что Украине нужны эти ракеты "как воздух" для эффективного сдерживания российской агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Постпред Украины в ООН Мельник призвал Мерца передать ВСУ 30% техники Бундесвера и ракеты Taurus

Что известно о крылатой ракете Taurus?

Крылатая ракета Taurus является немецко-шведским аналогом британско-французских крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

Ее длина около пяти метров, вес - почти 1400 килограммов. Ракета оснащена двигателем и несколькими навигационными системами, которые позволяют совершать автономные низкие полеты через территорию противника.

Taurus могут запускаться боевой авиацией с безопасного расстояния и поражать и уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Поскольку крылатые ракеты летают особенно низко и имеют относительно малые размеры, их трудно поразить средствами противовоздушной обороны противника.

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Преимущества Taurus перед SCALP и Storm Shadow:

  • дальность полета, превышающая в два раза, - 500 км;
  • оснащение радаром, что помогает использовать их во время плохих погодных условий;
  • по той же причине работе ракеты не мешает даже задымление целей.

Taurus - это дальнобойная управляемая крылатая ракета, предназначенная для атак на воздушные и наземные цели на большие расстояния. Форма ее боевой части разработана таким образом, чтобы иметь способность пробивать бетон и тяжелые породы почвы. Такие ракеты производятся компанией Taurus Systems GmbH, совместным предприятием двух компаний - LFK (сейчас MBDA Deutschland GmbH) и Saab Bofors Dynamics AB.

Напомним, вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что всегда был готов поддержать передачу ракет Taurus Украине - при условии согласования этих поставок с европейскими партнерами ФРГ.

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Автор: 

Германия (6955) Писториус Борис (207) Taurus (40)


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Топ комментарии
+9
Яка еротика? - історія з Таурусами це вже тяжке порно
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21.04.2025 13:58
+8
Андрій Мельник -агент ФСБ. Пісторіус прав - це не публічна розмова. Уберіть Мельника з державної посади
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21.04.2025 14:06
+4
То це Андрій Мельник заважав весь час шольцу дати Україні Taurus? От же ж агент фсб проклятий.
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21.04.2025 14:10
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Цікавий дядько... А він у кіно в ролі сантехніка не знімався?
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21.04.2025 13:55 Ответить
Андрій Мельник -агент ФСБ. Пісторіус прав - це не публічна розмова. Уберіть Мельника з державної посади
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21.04.2025 14:06 Ответить
То це Андрій Мельник заважав весь час шольцу дати Україні Taurus? От же ж агент фсб проклятий.
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21.04.2025 14:10 Ответить
Мене взагалі здивував оцей "заклик" Мельника передати 30% техніки Бундесвера, а особливо - деталізація, скіль в цифрах яких видів озброєнь. Цікаво, а хто йому їх надав? Напрошується думка, а чи не оця тусовка ультраправих AFD, яку підтримує Маск, задля того, щоб погіршити відносини з нинішньою владою? Так чи інакше, але за таке мабуть треба відразу звільняти таких "дипломатів", і віповідь п.Пісторіуса ще надзвичайно дипломатично "м'яка".
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21.04.2025 15:24 Ответить
Не тобі кацапа гурЬiН звинувачувати Українця Мельника . Він , на відміну від тебе болотний , справжній патріот України.
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21.04.2025 15:47 Ответить
Не затирай тему, ну накуя так боятись куйла. Дай тай годі, ну ви за...ли.
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21.04.2025 13:56 Ответить
Я зрозумів.
Дамо.
Обов'язково.
Колись.
Може.
Головне пообіцяти.
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21.04.2025 13:57 Ответить
Яка еротика? - історія з Таурусами це вже тяжке порно
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21.04.2025 13:58 Ответить
скоріш садо-мазо
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21.04.2025 23:32 Ответить
Цікаво, а де ділася та експерткиня "Олена Мельник", яка кілька місяців назад накатала тут статтю на тему, що в Німеччині зараз уряд яструбів і нас от-от засиплять ракетами, а коли я їй зробив факт-чекінг та написав, що треба бути обережнішими к своїх сподіваннях - сказала, що я розповсюджую вороже ІПСО і забанила мене.
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21.04.2025 14:01 Ответить
Де,де....Обтікає
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21.04.2025 14:13 Ответить
Так цей так званий уряд яструбів вже заявив, що жодного вступу до ЄС та НАТО не передбачається. То швидше голуби деескалації, ніж яструби війни.
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21.04.2025 14:22 Ответить
Тема сисек не раскрыта, как обычно...
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21.04.2025 14:04 Ответить
Мельник впевнено і наполеглево працює над зіпсуванням відносин з німцями.
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21.04.2025 14:12 Ответить
А Пи₴доріус залишається в новому уряді?
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21.04.2025 14:15 Ответить
Не знаю.Чи по твоїй логіці якщо йому на посаді залишилося недовго то можна і нах послати?
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21.04.2025 14:26 Ответить
Не знаю. Трамп недавно на посаді. В тебе є бажання його нах послати? Тільки чесно.
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21.04.2025 14:32 Ответить
Є, а що?
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21.04.2025 14:36 Ответить
Вже посланий.Тепер розгрібаймо результат "посилання".
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21.04.2025 14:37 Ответить
Та не сміши. Того, хто налаштований до України вороже, хоч в сраку цілуй хоч посилай нах-результат один.
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21.04.2025 14:41 Ответить
Зустрічі такого рівня готують зазделегідь.МЗС працює,вивчає,прогнозує,вчить президента що говорити,де мовчати.Але у нас мзс єрмак замінив.Міністри мзс в нього лакеями працюють.На зустрічі,до речі,наші наполягали.А президент замість того щоб подумати чи потрібна ця зустріч іменно зараз,і без підготовки вирвшив як завжди попертися і "обоянієм" взяти.В очі вирішив заглянути.І тепер маємо що маємо.
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21.04.2025 14:52 Ответить
І,до речі,перед виборами він обіцяв при потребі і на коліна стати перед ******,а тут коли на кону така ставка,можна було б поцілувати у дупу.
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21.04.2025 14:55 Ответить
Що я і казав, як там: "Мы врага бы на рога бы, только шкура дорога. Да рога нынче тоже не дешевы."
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21.04.2025 14:14 Ответить
Чим довше зволікають, тим більше шансів, що тауруси не будуть ефективною зброєю після їхнього бойового застосування. Навчилися ж кацапи відхиляти ракети хімарсів та cнаряди Excalibur ? Можуть і з цими щось вигадати.

Тому висновок простий: давайте ракети і досить оцих всіх балачок.
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21.04.2025 14:18 Ответить
Свої потрібно мати, а не ******** і мявкати.
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21.04.2025 14:35 Ответить
Можливо якусь кількість передадуть. Але це не більше пари десятків, яким зменшать радіус дії до 250км. Я пам'ятаю як тут ф16 боготворили...
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21.04.2025 14:43 Ответить
********!
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21.04.2025 14:53 Ответить
США рашка і більшість так званого демократичного світу показали свою імпотенцію !! Тож Україна має повне право відновити ядерний статус! І ***** в рот всіх трампів путіних і т ін. Як виявилось тільки у Франції є ядерка.. І маж бути в України!!
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21.04.2025 15:06 Ответить
Звісно що має. Але ви гадаєте, що це так просто як клацнути пальцями? Тут дуже багато нюансів. До того ж на виробництво ядерки потрібна купа грошей, яких нема і не передбачається у найближчі років 20.
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21.04.2025 15:59 Ответить
 
 