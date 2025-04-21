Пісторіус про ракети Taurus для України: Я не знаю, звідки ці еротичні стосунки зі зброєю

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував публічні дискусії в уряді щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, звідки взялися ці еротичні стосунки зі зброєю", - заявив Пісторіус, критикуючи емоційність обговорень. Він зазначив, що жодна інша країна не веде таких публічних дебатів про конкретні типи озброєння для України.

У відповідь колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник зауважив, що "не тільки німці люблять еротику", натякаючи на необхідність ракет Taurus для української оборони. Він підкреслив, що Україні потрібні ці ракети, "як повітря", для ефективного стримування російської агресії.

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Що відомо про крилату ракету Taurus?

Крилата ракета Taurus є німецько-шведським аналогом британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow та Scalp.

Її довжина близько п'яти метрів, вага - майже 1400 кілограмів. Ракета оснащена двигуном і декількома навігаційними системами, які дозволяють здійснювати автономні низькі польоти через територію противника.

Taurus можуть запускатися бойовою авіацією з безпечної відстані і вражати та знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Оскільки крилаті ракети літають особливо низько і мають відносно малі розміри, їх важко вразити засобами протиповітряної оборони противника.

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Переваги Taurus перед SCALP та Storm Shadow:

дальність польоту, що перевищує у два рази, – 500 км;

оснащення радаром, що допомагає використовувати їх під час поганих погодних умов;

з тієї ж причини роботі ракети не заважає навіть задимлення цілей.

Taurus – це далекобійна керована крилата ракета, призначена для атак на повітряні та наземні цілі на великі відстані. Форма її бойової частини розроблена таким чином, щоб мати здатність пробивати бетон та важкі породи ґрунту. Такі ракети виробляються компанією Taurus Systems GmbH, спільним підприємством двох компаній – LFK (зараз MBDA Deutschland GmbH) та Saab Bofors Dynamics AB.

Нагадаємо, ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.

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