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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Пісторіус про ракети Taurus для України: Я не знаю, звідки ці еротичні стосунки зі зброєю

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував публічні дискусії в уряді щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, звідки взялися ці еротичні стосунки зі зброєю", - заявив Пісторіус, критикуючи емоційність обговорень. Він зазначив, що жодна інша країна не веде таких публічних дебатів про конкретні типи озброєння для України.

У відповідь колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник зауважив, що "не тільки німці люблять еротику", натякаючи на необхідність ракет Taurus для української оборони. Він підкреслив, що Україні потрібні ці ракети, "як повітря", для ефективного стримування російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постпред України в ООН Мельник закликав Мерца передати ЗСУ 30% техніки Бундесверу та ракети Taurus

Що відомо про крилату ракету Taurus?

Крилата ракета Taurus є німецько-шведським аналогом британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow та Scalp.

Її довжина близько п'яти метрів, вага - майже 1400 кілограмів. Ракета оснащена двигуном і декількома навігаційними системами, які дозволяють здійснювати автономні низькі польоти через територію противника.

Taurus можуть запускатися бойовою авіацією з безпечної відстані і вражати та знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Оскільки крилаті ракети літають особливо низько і мають відносно малі розміри, їх важко вразити засобами протиповітряної оборони противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо Taurus для України ухвалюватиме Мерц, - прем’єр Баварії Зедер

Переваги Taurus перед SCALP та Storm Shadow:

  • дальність польоту, що перевищує у два рази, – 500 км;
  • оснащення радаром, що допомагає використовувати їх під час поганих погодних умов;
  • з тієї ж причини роботі ракети не заважає навіть задимлення цілей.

Taurus – це далекобійна керована крилата ракета, призначена для атак на повітряні та наземні цілі на великі відстані. Форма її бойової частини розроблена таким чином, щоб мати здатність пробивати бетон та важкі породи ґрунту. Такі ракети виробляються компанією Taurus Systems GmbH, спільним підприємством двох компаній – LFK (зараз MBDA Deutschland GmbH) та Saab Bofors Dynamics AB.

Нагадаємо, ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія розцінюватиме удар ракетами Taurus по російських об’єктах як участь Німеччини в бойових діях на боці України, - МЗС РФ

Автор: 

Німеччина (7357) Пісторіус Борис (255) Taurus Таурус (40)


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Топ коментарі
+9
Яка еротика? - історія з Таурусами це вже тяжке порно
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21.04.2025 13:58
+8
Андрій Мельник -агент ФСБ. Пісторіус прав - це не публічна розмова. Уберіть Мельника з державної посади
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21.04.2025 14:06
+4
То це Андрій Мельник заважав весь час шольцу дати Україні Taurus? От же ж агент фсб проклятий.
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21.04.2025 14:10
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Цікавий дядько... А він у кіно в ролі сантехніка не знімався?
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21.04.2025 13:55 Відповісти
Андрій Мельник -агент ФСБ. Пісторіус прав - це не публічна розмова. Уберіть Мельника з державної посади
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21.04.2025 14:06 Відповісти
То це Андрій Мельник заважав весь час шольцу дати Україні Taurus? От же ж агент фсб проклятий.
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21.04.2025 14:10 Відповісти
Мене взагалі здивував оцей "заклик" Мельника передати 30% техніки Бундесвера, а особливо - деталізація, скіль в цифрах яких видів озброєнь. Цікаво, а хто йому їх надав? Напрошується думка, а чи не оця тусовка ультраправих AFD, яку підтримує Маск, задля того, щоб погіршити відносини з нинішньою владою? Так чи інакше, але за таке мабуть треба відразу звільняти таких "дипломатів", і віповідь п.Пісторіуса ще надзвичайно дипломатично "м'яка".
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21.04.2025 15:24 Відповісти
Не тобі кацапа гурЬiН звинувачувати Українця Мельника . Він , на відміну від тебе болотний , справжній патріот України.
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21.04.2025 15:47 Відповісти
Не затирай тему, ну накуя так боятись куйла. Дай тай годі, ну ви за...ли.
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21.04.2025 13:56 Відповісти
Я зрозумів.
Дамо.
Обов'язково.
Колись.
Може.
Головне пообіцяти.
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21.04.2025 13:57 Відповісти
Яка еротика? - історія з Таурусами це вже тяжке порно
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21.04.2025 13:58 Відповісти
скоріш садо-мазо
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21.04.2025 23:32 Відповісти
Цікаво, а де ділася та експерткиня "Олена Мельник", яка кілька місяців назад накатала тут статтю на тему, що в Німеччині зараз уряд яструбів і нас от-от засиплять ракетами, а коли я їй зробив факт-чекінг та написав, що треба бути обережнішими к своїх сподіваннях - сказала, що я розповсюджую вороже ІПСО і забанила мене.
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21.04.2025 14:01 Відповісти
Де,де....Обтікає
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21.04.2025 14:13 Відповісти
Так цей так званий уряд яструбів вже заявив, що жодного вступу до ЄС та НАТО не передбачається. То швидше голуби деескалації, ніж яструби війни.
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21.04.2025 14:22 Відповісти
Тема сисек не раскрыта, как обычно...
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21.04.2025 14:04 Відповісти
Мельник впевнено і наполеглево працює над зіпсуванням відносин з німцями.
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21.04.2025 14:12 Відповісти
А Пи₴доріус залишається в новому уряді?
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21.04.2025 14:15 Відповісти
Не знаю.Чи по твоїй логіці якщо йому на посаді залишилося недовго то можна і нах послати?
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21.04.2025 14:26 Відповісти
Не знаю. Трамп недавно на посаді. В тебе є бажання його нах послати? Тільки чесно.
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21.04.2025 14:32 Відповісти
Є, а що?
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21.04.2025 14:36 Відповісти
Вже посланий.Тепер розгрібаймо результат "посилання".
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21.04.2025 14:37 Відповісти
Та не сміши. Того, хто налаштований до України вороже, хоч в сраку цілуй хоч посилай нах-результат один.
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21.04.2025 14:41 Відповісти
Зустрічі такого рівня готують зазделегідь.МЗС працює,вивчає,прогнозує,вчить президента що говорити,де мовчати.Але у нас мзс єрмак замінив.Міністри мзс в нього лакеями працюють.На зустрічі,до речі,наші наполягали.А президент замість того щоб подумати чи потрібна ця зустріч іменно зараз,і без підготовки вирвшив як завжди попертися і "обоянієм" взяти.В очі вирішив заглянути.І тепер маємо що маємо.
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21.04.2025 14:52 Відповісти
І,до речі,перед виборами він обіцяв при потребі і на коліна стати перед ******,а тут коли на кону така ставка,можна було б поцілувати у дупу.
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21.04.2025 14:55 Відповісти
Що я і казав, як там: "Мы врага бы на рога бы, только шкура дорога. Да рога нынче тоже не дешевы."
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21.04.2025 14:14 Відповісти
Чим довше зволікають, тим більше шансів, що тауруси не будуть ефективною зброєю після їхнього бойового застосування. Навчилися ж кацапи відхиляти ракети хімарсів та cнаряди Excalibur ? Можуть і з цими щось вигадати.

Тому висновок простий: давайте ракети і досить оцих всіх балачок.
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21.04.2025 14:18 Відповісти
Свої потрібно мати, а не ******** і мявкати.
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21.04.2025 14:35 Відповісти
Можливо якусь кількість передадуть. Але це не більше пари десятків, яким зменшать радіус дії до 250км. Я пам'ятаю як тут ф16 боготворили...
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21.04.2025 14:43 Відповісти
********!
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21.04.2025 14:53 Відповісти
США рашка і більшість так званого демократичного світу показали свою імпотенцію !! Тож Україна має повне право відновити ядерний статус! І ***** в рот всіх трампів путіних і т ін. Як виявилось тільки у Франції є ядерка.. І маж бути в України!!
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21.04.2025 15:06 Відповісти
Звісно що має. Але ви гадаєте, що це так просто як клацнути пальцями? Тут дуже багато нюансів. До того ж на виробництво ядерки потрібна купа грошей, яких нема і не передбачається у найближчі років 20.
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21.04.2025 15:59 Відповісти
 
 