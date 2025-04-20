Постпред України в ООН Мельник закликав Мерца передати ЗСУ 30% техніки Бундесверу та ракети Taurus
Постійний представник України при ООН, колишній посол в Німеччині Андрій Мельник закликав ймовірного майбутнього канцлера ФРН Фрідріха Мерца передати українській армії 30 % військової авіаційної та сухопутної техніки, що перебуває на озброєнні Бундесверу, включаючи ракети Taurus.
Відповідні заклики дипломат озвучив у колонці для газети Die Welt, передає DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мельник вважає, що майбутня коаліція з блоку Християнсько-демократичного, Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) має схвалити "передачу Україні 30 відсотків німецьких винищувачів і вертольотів, які є у розпорядженні, із запасів ВПС".
За даними Мельника, це буде 45 винищувачів Eurofighter і 30 Tornado, 25 вертольотів NHI NH90 і 15 Eurocopter Tiger.
Принцип передачі третини техніки дипломат пропонує поширити і на інші види зброї Бундесверу. Зокрема, Мельник закликав передати для Збройних сил України (ЗСУ) сто німецьких танків Leopard-2, 115 бойових машин піхоти Puma, 130 БМП Marder, 130 броньованих машин GTK Boxer, 300 бронетранспортерів Fuchs, 20 РСЗВ MARS-II.
Також Мельник закликав Мерца передати Україні 150 крилатих ракет Taurus.
Які ще кроки для допомоги Україні запропонував дипломат:
Мельник запропонував майбутньому канцлеру ФРН ще кілька кроків для допомоги Україні:
- законодавчо закріпити виділення 0,5 відсотка ВВП Німеччини на потреби ЗСУ, тобто 86 мільярдів євро до 2029 року;
- ухвалити таке саме рішення на рівні ЄС і "великої сімки" (допомога у 550 мільярдів євро за чотири роки);
- конфіскувати заморожені активи РФ на 200 мільярдів євро;
- забезпечити Києву гарантії безпеки та гарантувати вступ до НАТО і ЄС.
Водночас дипломат допустив, що його вимоги можуть зустріти несприйняття серед членів ХДС/ХСС і СДПН, і визнав, що "не має ілюзій". Однак додав, що "сподівається на диво", нагадавши про Великдень.
Нагадаємо, Мерц нещодавно заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.
Будь ласка, зачекайте...
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воно в розумі?
може яка травма родова?
Все роблять, щоб нахамити і прийдешньому канцлеру, і затримати прийняття рішення по поставкам Таурусів.
Цинізм зрадників зашкалює
зараз послом оцей кацап: макєєв.
щось з вами не те, пригобнуті фанати порошенки.
ойо ойо ой , пігулки регулярно споживаєте?
ні, то отримайте направлення до лікаря.
Повторю для тих. хто особливо обдарований в танку-
19 грудня 2014 г. - Президент України Петро Порошенко призначив Андрія Мельника послом України в Німеччині.
З цього все і почалось,
і ліверна ковбаса на вершині гори
для цариці Тамари.
от тільки Німеттчина боюся не згодиться...
черговий зелений півень вскукурікнув, по квартальські так,
те чого ніколи не відбудеться - але голосно
це вибрик в овальному кабінеті 2 - наслідки ми всі бачили і бачимо.
не на тому рівні але струя все та ж сама.
таке враження, що притомних в українській владі нема.
особливо цим хворіє діп корпус.
будемо сподіватися, що цю гавкотню Мерц не почює,
або зробить вигляд, що не почюв...
тут тока міліон деревa рубати... - в них там гньoзда і самкі
А зараз взагалі представляє Україну в ООН.
Його попередник в ООН Кислиця робив нормальні заяви проти агресора роZії, засуджував окупанта.
Улюблений "дипломат" зеЛідора Мельник продовжує дзявкотіти, як дурнуватий пес, а не працювати на користь України.
розмовляли російською мовою
Можливо, лише він один там
розмовляв українською ...
тому мені прийшлось перепитувати їх, це
посольство України чи росії!
отак ваш порошенко "наводив порядки"..
зараз те саме.
За кордоном повинні в наших представництвах
працювати не діти старих совкових пердунів,
а молоді націоналісти,
щоб ті язики з корінням повикорчовували.
А з ними - і свідомість
Нам потрібна НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ
тут, а не кислі відрижки совка.
про те, що ПОТРІБНО націоналістів. Ніде мною не написано,
що вони ВЖЕ призначені.
Читай чорним по білому,
дурне якесь.
В Україні Великдень.
Стидаюся запитати , мовляв чому?
То, що аін і робив коли був послом у Німеччині.
За накзом Єрмака намагається якомога більше зашкодити відносинам Німеччини. Як раніше, хамив Канцлєру в унісон із Зеленьським і тим самиим затриувалась допомога від Німеччині.
Так і зараз, ця потвора намагається за наказом російських партнерів Єрмака, зірвати прийняття рішення у Німеччині, щодо поставок Таурусів.
Судити і довічне ув'язнення, за державну зраду, це найгумманіше покарання,для Мельника.
a то выходит, что русня гребет свои консервaционные склaды, a aмерикaнцы, которые вопили нaпaру с придурочным борей - вы только воюйте дaдим все, тaк и не рaсконсервируют их, нaверное берегут для войны с иноплaнетянaми.
але чому тут сабачки гаварящії розгавкались,агов?!
19 грудня 2014 г. - Президент України Петро Порошенко призначив Андрія Мельника послом України в Німеччині.
При Зєлі тільки й робить, що поводить себе, як бидло. І винагороджується за це Зермаками.
Чи "Марта" може навести приклад дипломатичних скандалів при Порошенку?
Міністр ЗС при поросі
назвав путіна ******,
і по наказу кацапа пушкова порох вигнав його з посади.
Я нічого не забуваю,
і хто таке порох насправді
на цьому сайті знаю тільки я.
А ви ******* своїм порошенком
вочевидь, вам добре платять за гавкання,
бо треба бути ідіотом в наш час, щоб
досі про нього згадувати.
Сама перша приплела сюди Порошенка, а тепер звинувачує в цьому інших.
Так хто тут йо...тий?
"Мельник склав Einkaufsliste
але чому тут сабачки гаварящії розгавкались,агов?!
19 грудня 2014 г. - Президент України Петро Порошенко призначив Андрія Мельника послом України в Німеччині."
в політику першим привів порошенко
ну то мовчіть тоді вже, пси пороха.
не ганьбіться.
Але ж. .. "треба бути ідіотом в наш час, щоб
досі про нього згадувати." - верещить "Марта".
Щоб не нервувати кремлядей?
за кордоном в отих вищих коридорах
досі так звані "наші" бігають
під ручку з кацапами
і в одних ресторанах бухають
і їх важко відрізнити ,
приміром, фрау нового посла макєєва
інших падружек, окрім кацапок немає,
і кацапською розмовляє
Зайдіть в консульство чи посольство України -
обов"язково почуєте кацапську мову.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
за кордоном ведеться на рівні "швах".
мельник молдець. Насипав 3,14-здюлєй всякому ліверу (українському в тому числі), то хоч вєлікіє політікі і хозяйствєннікі почили рєпу чєсать та дупу від стольця відривати.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02zZSmNepGSEpf7tEG5WPhmWB6nk59SsZcsD9szNNJ8SZeULAMdC84RqUrpiDLfZayl
І треба ще попросити передати Зеленьскому та Єрмаку право розподіляти 30% бюджету Німеччині. А чому ні? Гуляти, так гуляти. До речі, а що там з допомогою від Бразилії, де пан Мельник був послом? Ніхріна? А що чути про оперативне скликання засідання позачергової сесії РадБезу ООН, де Мельник сьогодні є представником України? Теж не склалося? Ну, тоді можна відпустити свою фантазію на волю і вимагати те, чого не буде. Але піплу точно сподобається, бо популізм дурням заходить. Чергові "травневі шашлики", замість дій та ефективних рішень. Єрмак лайкне. А Україні ніякою користі.
мабуть, всі инші в шахи не грали і не знають що для того щоб зковирнути шольца треба було спочатку мельником його ліверною ковбасою обізвати.
звісно, кореляція там непряма але ґуґліть, люди, ВІКНО ОВЕРТОНА та згадайте українську мудрість - вода камінь точить.
вы серьезно думаете, что внутрення политика германии зависит от мельников? а данный высер мельника на что направлен, чтобы сковырнуть уже мерца? не удивлюсь, что после этого мерц пошлет и мельника и заодно украину. этот мельник и дипломатия понятия несовместимые.