Постпред України в ООН Мельник закликав Мерца передати ЗСУ 30% техніки Бундесверу та ракети Taurus

Постійний представник України при ООН, колишній посол в Німеччині Андрій Мельник закликав ймовірного майбутнього канцлера ФРН Фрідріха Мерца передати українській армії 30 % військової авіаційної та сухопутної техніки, що перебуває на озброєнні Бундесверу, включаючи ракети Taurus.

Відповідні заклики дипломат озвучив у колонці для газети Die Welt, передає DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мельник вважає, що майбутня коаліція з блоку Християнсько-демократичного, Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) має схвалити "передачу Україні 30 відсотків німецьких винищувачів і вертольотів, які є у розпорядженні, із запасів ВПС".

За даними Мельника, це буде 45 винищувачів Eurofighter і 30 Tornado, 25 вертольотів NHI NH90 і 15 Eurocopter Tiger.

Принцип передачі третини техніки дипломат пропонує поширити і на інші види зброї Бундесверу. Зокрема, Мельник закликав передати для Збройних сил України (ЗСУ) сто німецьких танків Leopard-2, 115 бойових машин піхоти Puma, 130 БМП Marder, 130 броньованих машин GTK Boxer, 300 бронетранспортерів Fuchs, 20 РСЗВ MARS-II.

Також Мельник закликав Мерца передати Україні 150 крилатих ракет Taurus.

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Які ще кроки для допомоги Україні запропонував дипломат:

Мельник запропонував майбутньому канцлеру ФРН ще кілька кроків для допомоги Україні:

законодавчо закріпити виділення 0,5 відсотка ВВП Німеччини на потреби ЗСУ, тобто 86 мільярдів євро до 2029 року;

ухвалити таке саме рішення на рівні ЄС і "великої сімки" (допомога у 550 мільярдів євро за чотири роки);

конфіскувати заморожені активи РФ на 200 мільярдів євро;

забезпечити Києву гарантії безпеки та гарантувати вступ до НАТО і ЄС.

Водночас дипломат допустив, що його вимоги можуть зустріти несприйняття серед членів ХДС/ХСС і СДПН, і визнав, що "не має ілюзій". Однак додав, що "сподівається на диво", нагадавши про Великдень.

Нагадаємо, Мерц нещодавно заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.

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