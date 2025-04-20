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Новини Допомога Україні від Німеччини Постачання Taurus
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Постпред України в ООН Мельник закликав Мерца передати ЗСУ 30% техніки Бундесверу та ракети Taurus

Постпред при ООН Мельник попросив у Німеччини зброї для України

Постійний представник України при ООН, колишній посол в Німеччині Андрій Мельник закликав ймовірного майбутнього канцлера ФРН Фрідріха Мерца передати українській армії 30 % військової авіаційної та сухопутної техніки, що перебуває на озброєнні Бундесверу, включаючи ракети Taurus.

Відповідні заклики дипломат озвучив у колонці для газети Die Welt, передає DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мельник вважає, що майбутня коаліція з блоку Християнсько-демократичного, Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) має схвалити "передачу Україні 30 відсотків німецьких винищувачів і вертольотів, які є у розпорядженні, із запасів ВПС".

За даними Мельника, це буде 45 винищувачів Eurofighter і 30 Tornado, 25 вертольотів NHI NH90 і 15 Eurocopter Tiger.

Принцип передачі третини техніки дипломат пропонує поширити і на інші види зброї Бундесверу. Зокрема, Мельник закликав передати для Збройних сил України (ЗСУ) сто німецьких танків Leopard-2, 115 бойових машин піхоти Puma, 130 БМП Marder, 130 броньованих машин GTK Boxer, 300 бронетранспортерів Fuchs, 20 РСЗВ MARS-II.

Також Мельник закликав Мерца передати Україні 150 крилатих ракет Taurus.

Читайте також: Пісторіус про ракети Taurus для України: існують вагомі аргументи на користь поставок, але також багато вагомих аргументів і проти

Які ще кроки для допомоги Україні запропонував дипломат:

Мельник запропонував майбутньому канцлеру ФРН ще кілька кроків для допомоги Україні:

  • законодавчо закріпити виділення 0,5 відсотка ВВП Німеччини на потреби ЗСУ, тобто 86 мільярдів євро до 2029 року;
  • ухвалити таке саме рішення на рівні ЄС і "великої сімки" (допомога у 550 мільярдів євро за чотири роки);
  • конфіскувати заморожені активи РФ на 200 мільярдів євро;
  • забезпечити Києву гарантії безпеки та гарантувати вступ до НАТО і ЄС.

Водночас дипломат допустив, що його вимоги можуть зустріти несприйняття серед членів ХДС/ХСС і СДПН, і визнав, що "не має ілюзій". Однак додав, що "сподівається на диво", нагадавши про Великдень.

Нагадаємо, Мерц нещодавно заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.

Читайте також: Рішення щодо Taurus для України ухвалюватиме Мерц, - прем’єр Баварії Зедер

Автор: 

Німеччина (7353) Мельник Андрій (234) Taurus Таурус (40) Мерц Фрідріх (67)


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Топ коментарі
+25
і ключ від квартири де гроші лежать.
воно в розумі?
може яка травма родова?
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20.04.2025 00:28
+23
То, що Мельнику не заштопали пельку, ознасає, що цей паразіт працює з ланцюга, із кабінету Зеленьського.
Все роблять, щоб нахамити і прийдешньому канцлеру, і затримати прийняття рішення по поставкам Таурусів.
Цинізм зрадників зашкалює
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20.04.2025 00:48
+20
такі заяви обурюють німців і несуть дуже багато шкоди для України.
це вибрик в овальному кабінеті 2 - наслідки ми всі бачили і бачимо.
не на тому рівні але струя все та ж сама.
таке враження, що притомних в українській владі нема.
особливо цим хворіє діп корпус.
будемо сподіватися, що цю гавкотню Мерц не почює,
або зробить вигляд, що не почюв...
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20.04.2025 00:49
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і ключ від квартири де гроші лежать.
воно в розумі?
може яка травма родова?
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20.04.2025 00:28 Відповісти
То, що Мельнику не заштопали пельку, ознасає, що цей паразіт працює з ланцюга, із кабінету Зеленьського.
Все роблять, щоб нахамити і прийдешньому канцлеру, і затримати прийняття рішення по поставкам Таурусів.
Цинізм зрадників зашкалює
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20.04.2025 00:48 Відповісти
мельник був призначений порохом.
зараз послом оцей кацап: макєєв.
щось з вами не те, пригобнуті фанати порошенки.
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20.04.2025 07:37 Відповісти
А деменція і фантазії про ліверну ковбасу в нього також при пороху почалися? Чи може й послом в ООН його порох призначив ? Щось з вами не так ****** зеблани. Хоча не "щось" , а все з вами не так ,мерзоти які привели до влади сране фсбешне буратіно, яке зробило все , щоб куйло захопив чим більше територій.
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20.04.2025 07:43 Відповісти
ліверна ковбаса? фесебе???
ойо ойо ой , пігулки регулярно споживаєте?
ні, то отримайте направлення до лікаря.
Повторю для тих. хто особливо обдарований в танку-
19 грудня 2014 г. - Президент України Петро Порошенко призначив Андрія Мельника послом України в Німеччині.
З цього все і почалось,
і ліверна ковбаса на вершині гори
для цариці Тамари.
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20.04.2025 07:52 Відповісти
Воно як раз в розумі. Якби в 22-му, 23-му роках країни, що нас підримують, не сподівались на Байдена, який в'яло цідив через сито, а зробили такий крок, вже було б по війні.
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20.04.2025 13:19 Відповісти
Байден був знахідкою для нас. Але Зенський йому і Західну фвгі крути і не одної вимоги із не виконав. Потім не отримав допомога він не одного слова не сказав про причини.
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20.04.2025 17:20 Відповісти
На фоні трампексів так, знахідкою. Але не все так однозначно - згадай історію зі снарядами, які Пентагон вже списав з балансу для продажу або утилізації і Байден мав можливість на свій розсуд продати чи навіть подарувати. Історія з лендлізом теж смердюча - з одного боку спочатку ніби відмовились наші щурі, але закон діяв ще десь два роки та вже Байден засунув його під сукно до кінця терміну. Дозвіл на літаки, ракети теж старий пердун жував по року.
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21.04.2025 12:50 Відповісти
ні, я тільки за!
от тільки Німеттчина боюся не згодиться...
черговий зелений півень вскукурікнув, по квартальські так,
те чого ніколи не відбудеться - але голосно
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20.04.2025 00:32 Відповісти
ви праві в тому, що так "бізнес" не робиться, а взагалі угода є можлива..
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20.04.2025 00:40 Відповісти
такі заяви обурюють німців і несуть дуже багато шкоди для України.
це вибрик в овальному кабінеті 2 - наслідки ми всі бачили і бачимо.
не на тому рівні але струя все та ж сама.
таке враження, що притомних в українській владі нема.
особливо цим хворіє діп корпус.
будемо сподіватися, що цю гавкотню Мерц не почює,
або зробить вигляд, що не почюв...
показати весь коментар
20.04.2025 00:49 Відповісти
німці культурні люди,тому думаю як і почують то коментарів не буде, але так з вами погоджуюсь,це більше ****** на шкідництво. але іншої влади ж немає так вирішили у 2019році.
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20.04.2025 01:00 Відповісти
ложечкі знайдуться, але і осадок останеться...
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20.04.2025 01:03 Відповісти
Димыч , за всех не нужно. Так и скажим, шо проголосовал.
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20.04.2025 06:16 Відповісти
Переслідування колишньої немає ніякого сенсу. Тим більше, що по коридорам ООН ходить нешуганий Небензя.
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20.04.2025 00:33 Відповісти
Уберіть цього дятла звідти
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20.04.2025 00:35 Відповісти
як їх убирати, тих зелених дятлів?
тут тока міліон деревa рубати... - в них там гньoзда і самкі
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20.04.2025 05:58 Відповісти
мельник порошенківський , а не зеленківський
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20.04.2025 07:40 Відповісти
При Порошенку цей Мельник поводив себе відповідно до статусу дипломата. При Зелідорі почав гавкати, як пес на ціпку, публічно ображати найвищих посадових осіб Німеччини. За що був в нагороджений ЗЕрмаками підвищенням по службі.
А зараз взагалі представляє Україну в ООН.
Його попередник в ООН Кислиця робив нормальні заяви проти агресора роZії, засуджував окупанта.
Улюблений "дипломат" зеЛідора Мельник продовжує дзявкотіти, як дурнуватий пес, а не працювати на користь України.
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20.04.2025 10:13 Відповісти
при порошенку в його відомстві
розмовляли російською мовою
Можливо, лише він один там
розмовляв українською ...
тому мені прийшлось перепитувати їх, це
посольство України чи росії!
отак ваш порошенко "наводив порядки"..
зараз те саме.
За кордоном повинні в наших представництвах
працювати не діти старих совкових пердунів,
а молоді націоналісти,
щоб ті язики з корінням повикорчовували.
А з ними - і свідомість
Нам потрібна НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ
тут, а не кислі відрижки совка.
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20.04.2025 10:20 Відповісти
Призначені Зєлєю послами нікчеми та корупціонери Венедиктова, Костін, Таран, секс-подруга зелі з Кривого рогу, які дупля не нарізають в дипломатії, це націоналісти!
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20.04.2025 10:28 Відповісти
дурепо, я написала
про те, що ПОТРІБНО націоналістів. Ніде мною не написано,
що вони ВЖЕ призначені.
Читай чорним по білому,
дурне якесь.
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20.04.2025 10:39 Відповісти
Вгомонись, чорнороте.
В Україні Великдень.
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20.04.2025 10:41 Відповісти
злив зараховано
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20.04.2025 10:43 Відповісти
Самокритично.
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20.04.2025 10:45 Відповісти
Браво!Знову Порох винен!!!
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20.04.2025 16:09 Відповісти
Як тимчасове рішення це було б ідеально,але на майбутнє потрібно своє достатньо виробляти або спільно з партнерами з ЕС. І угоду про ресурси краще мати з ФРН тому, що вони не просто балакають, а вже відкривають спільні підприємства ВПК.
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20.04.2025 00:37 Відповісти
Зеподлиз не засчитан.
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20.04.2025 06:14 Відповісти
ви там теє оце дітей ховайте - ну і самі як бе не підставляйтесь..
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20.04.2025 07:25 Відповісти


Стидаюся запитати , мовляв чому?
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20.04.2025 09:56 Відповісти
Що робить Мельник?
То, що аін і робив коли був послом у Німеччині.
За накзом Єрмака намагається якомога більше зашкодити відносинам Німеччини. Як раніше, хамив Канцлєру в унісон із Зеленьським і тим самиим затриувалась допомога від Німеччині.
Так і зараз, ця потвора намагається за наказом російських партнерів Єрмака, зірвати прийняття рішення у Німеччині, щодо поставок Таурусів.
Судити і довічне ув'язнення, за державну зраду, це найгумманіше покарання,для Мельника.
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20.04.2025 00:40 Відповісти
Та ти що? Маладца новозад... главноє нє єскаліровать... та а то пуйтін прійдьот.... мерц прийде і парядак навєдє..
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20.04.2025 15:06 Відповісти
А що, у Мельніка грошей не вистачає якісних " пісатєлєй" найняти?
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20.04.2025 21:26 Відповісти
Натаха ти вже повністю істомілась.. Пора тєбє под поєзд...карєлона ти мая))
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21.04.2025 13:40 Відповісти
Гулять, так гулять, а чому не передати ЗСУ 30% техніки Пентагону?
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20.04.2025 00:42 Відповісти
і три, ні - чотири авіаносця з командами?
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20.04.2025 00:56 Відповісти
если бы aмерикa стaвилa цель рaскaтaть войскa русни рукaми укрaинцев, сейчaс все бы консервaционные склaды в пустынях стояли пустыми.

a то выходит, что русня гребет свои консервaционные склaды, a aмерикaнцы, которые вопили нaпaру с придурочным борей - вы только воюйте дaдим все, тaк и не рaсконсервируют их, нaверное берегут для войны с иноплaнетянaми.
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20.04.2025 04:34 Відповісти
З америкою розісралися,на черзі німеччина.Довбані зелені "дипломати"
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20.04.2025 00:48 Відповісти
ти чого тут розсираєшся довбню?
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20.04.2025 15:08 Відповісти
Ой...в розових окулярах то приємніше жити!
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20.04.2025 16:10 Відповісти
*уй, в рожевих взагалі то. але до чого твій висир, історія звичайно ... Таких я ти "самоє хлавноє , чІто би нє била вайни" я посилав за срюкім карабльом коли вонО ще будувалося. вмєстє с розовімі ачкамі. ))))
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20.04.2025 16:30 Відповісти
Де ти побачив в моїх коментах посил "главноє чтоби нєбило войни"?Мені від мельника потрібна робота для залучення союзників а не розсирання з ними.Такі заклики його тільки шкодять нам а не допомагають.Німці нам норм допомогли.Тому треба розвивати відносини з ними а не хамити і вимагати.Так,його заклики гарно звучать,але нам потрібний результат а не піар мельника.Нам потрібна зброя і гроші німців.
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20.04.2025 16:38 Відповісти
В США озброєння набагато більше, ніж в Німеччини. І ЯЗ є. Чому цей недоумок не закликає Трампа передати 30% всього американського озброєння?
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20.04.2025 01:05 Відповісти
робе усе щоб налаштувати нового канцлера проти України? що **** відбуваеться?
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20.04.2025 01:06 Відповісти
от тільки не передати як допомогу, а потрібно це якось прописати у вигляді ленд-лізу чи придумати якусь іншу схему, тобто уся ця передана німцями зброя має бути згодом німцям відшкодована. в ідеалі створити міжнародний фонд, у який буде надходити певний відсоток від продажу цапської нафти і інших цапських ресурсів. від цього німецька оборонка, а загалом і економіка тільки виграють. і не тільки німецька зброя має передаватися Україні по такій схемі, а й з інших країн також. особливо в контексті того, що Донні зараз хоче умити руки з України. До речі, щось подібне прописували у своєму плані закінчення війни Келог і Флейц. звісно, що репарацій від ху йла можна не чекати. щоб їх вибити потрібно брати кремль як рейхстаг. а от накласти подібні умови на продаж цапської нафти, то тут є резон.
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20.04.2025 01:13 Відповісти
Этот придурок вернулся из Бразилии. Много привез?
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20.04.2025 01:14 Відповісти
Довбойобина тупорила чи навмисно херню таку несе?
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20.04.2025 01:15 Відповісти
2 в 1
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20.04.2025 06:18 Відповісти
Шо это было... это провокация или "крик" отчаянья, лучше бы первое...
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20.04.2025 01:28 Відповісти
Давайте на всі 100%. І безкоштовна військова підтримка після цього. З усіх країн НАТО.
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20.04.2025 02:37 Відповісти
А німчура може передати якесь авто нашару, бо дуже треба ато зовсім обдерли, до нитки.
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20.04.2025 05:09 Відповісти
Пише кіріла тімашенка, герой війни, в якого вже закінчилися машини з попередньої гуманітарної допомоги.
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20.04.2025 07:47 Відповісти
Та чого дріб'язкувати? Нехай віддадуть 100% озброєнь.
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20.04.2025 05:36 Відповісти
Чи з печi грохнувся? Краще пiди до вавы з пропозицiею вiдшкодувати на фронт 30% зi своiх великокрадiвницьких офшорних рахункiв, тодi це перекрие нещаснi германськi 30% на всi 100500(%).
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20.04.2025 06:09 Відповісти
Знову мудреці зайняті повчаннями та настановами як іншим людям витрачати їхні гроші. Хочу висловити подяку за мудру пораду Німеччини від німців та запитати мудреця Мельника що робити потужному лiдору передової країни світу?
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20.04.2025 06:28 Відповісти
Не передадуть. Скажуть: "А нащо воно вам? Особливо "Тауруси". Куди ними будете стріляти? Перемир'я ж."
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20.04.2025 06:51 Відповісти
Мельник - дипломатичний фрік , вірний слуга найвеличнішого слуги, ще в ООН напаскудить
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20.04.2025 07:16 Відповісти
Цей паскудник робить все аби зіпсувати відносини з Німеченою ,звісно за вказівкою з ОП ,зате рашиських брехунів в ООН він не чіпає.
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20.04.2025 07:24 Відповісти
Мельник склав Einkaufsliste
але чому тут сабачки гаварящії розгавкались,агов?!
19 грудня 2014 г. - Президент України Петро Порошенко призначив Андрія Мельника послом України в Німеччині.
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20.04.2025 07:34 Відповісти
Вже написала вище. При Порошенку ця істота розуміла, що вилетить з посади посла, якщо буде поводити себе, як бидло.
При Зєлі тільки й робить, що поводить себе, як бидло. І винагороджується за це Зермаками.
Чи "Марта" може навести приклад дипломатичних скандалів при Порошенку?
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20.04.2025 10:21 Відповісти
Наводжу .
Міністр ЗС при поросі
назвав путіна ******,
і по наказу кацапа пушкова порох вигнав його з посади.
Я нічого не забуваю,
і хто таке порох насправді
на цьому сайті знаю тільки я.
А ви ******* своїм порошенком
вочевидь, вам добре платять за гавкання,
бо треба бути ідіотом в наш час, щоб
досі про нього згадувати.
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20.04.2025 10:36 Відповісти
Не ми, а ВИ, "марта".

Сама перша приплела сюди Порошенка, а тепер звинувачує в цьому інших.
Так хто тут йо...тий?

"Мельник склав Einkaufsliste
але чому тут сабачки гаварящії розгавкались,агов?!
19 грудня 2014 г. - Президент України Петро Порошенко призначив Андрія Мельника послом України в Німеччині."
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20.04.2025 10:39 Відповісти
чого ви гавкаєте тут, якщо його
в політику першим привів порошенко
ну то мовчіть тоді вже, пси пороха.
не ганьбіться.
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20.04.2025 10:41 Відповісти
Його тут ніхто не згадував до скаженої "марти".
Але ж. .. "треба бути ідіотом в наш час, щоб
досі про нього згадувати." - верещить "Марта".
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20.04.2025 10:44 Відповісти
Мудра пані, а чого колишній посол дає поради німецькім можновладцям, а після удару по Кривому Рогу і Сумам, не збирає від імені МЗС і президента Раду Безпеки ООН?
Щоб не нервувати кремлядей?
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20.04.2025 08:17 Відповісти
Я вам більше скажу =
за кордоном в отих вищих коридорах
досі так звані "наші" бігають
під ручку з кацапами
і в одних ресторанах бухають
і їх важко відрізнити ,
приміром, фрау нового посла макєєва
інших падружек, окрім кацапок немає,
і кацапською розмовляє
Зайдіть в консульство чи посольство України -
обов"язково почуєте кацапську мову.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
за кордоном ведеться на рівні "швах".
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20.04.2025 08:23 Відповісти
ТУПА НІКЧЕМА, ТАКА ЯК І ТОЙ ХТО ЙОГО ПРИЗНАЧИВ НА ЦЮ ПОСАДУ.
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20.04.2025 07:59 Відповісти
Це дуже погано, адже його заяву сприйматимуть як офіційну позицію України.
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20.04.2025 07:59 Відповісти
Обізви його баварської ліверною сасіскою!
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20.04.2025 08:43 Відповісти
Цей дурень колись заспокоїться?!
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20.04.2025 08:44 Відповісти
Ого кацапів налетіло! Видно Мельник добре їм за шкуру сала залив!
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20.04.2025 08:51 Відповісти
Це німці.
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20.04.2025 09:02 Відповісти
Їм може і трохи, але оцій вишиваті на цензорі, чи то ботофермі однозначно.

мельник молдець. Насипав 3,14-здюлєй всякому ліверу (українському в тому числі), то хоч вєлікіє політікі і хозяйствєннікі почили рєпу чєсать та дупу від стольця відривати.
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20.04.2025 15:12 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza Borislav Bereza

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І треба ще попросити передати Зеленьскому та Єрмаку право розподіляти 30% бюджету Німеччині. А чому ні? Гуляти, так гуляти. До речі, а що там з допомогою від Бразилії, де пан Мельник був послом? Ніхріна? А що чути про оперативне скликання засідання позачергової сесії РадБезу ООН, де Мельник сьогодні є представником України? Теж не склалося? Ну, тоді можна відпустити свою фантазію на волю і вимагати те, чого не буде. Але піплу точно сподобається, бо популізм дурням заходить. Чергові "травневі шашлики", замість дій та ефективних рішень. Єрмак лайкне. А Україні ніякою користі.
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20.04.2025 09:03 Відповісти
якщо я буду один кому дуже сподобалися слова мельника то нехай.
мабуть, всі инші в шахи не грали і не знають що для того щоб зковирнути шольца треба було спочатку мельником його ліверною ковбасою обізвати.
звісно, кореляція там непряма але ґуґліть, люди, ВІКНО ОВЕРТОНА та згадайте українську мудрість - вода камінь точить.
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20.04.2025 10:05 Відповісти
не один. Більшість коментів тут або ботоферма або вишивата - совкова амемба, яка - "только бі нє єскаліравать".
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20.04.2025 15:02 Відповісти
після таких заяв німці взагалі нічого не дадуть. Це провокатор, він свідомо працює на погіршення стосунків з союзниками України. Ще будучи амбасадором в Німеччині а тепер з трибуни ООН.
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20.04.2025 10:53 Відповісти
"щоб зковирнути шольца треба було спочатку мельником його ліверною ковбасою обізвати"
вы серьезно думаете, что внутрення политика германии зависит от мельников? а данный высер мельника на что направлен, чтобы сковырнуть уже мерца? не удивлюсь, что после этого мерц пошлет и мельника и заодно украину. этот мельник и дипломатия понятия несовместимые.
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20.04.2025 10:56 Відповісти
 
 