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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Пісторіус про ракети Taurus для України: існують вагомі аргументи на користь поставок, але також багато вагомих аргументів і проти

taurus

Виконувач обов'язків міністра оборони Боріс Пісторіус закликав до стриманості у питанні обговорення питання можливої поставки Україні німецьких крилатих ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  ARD.

Під час виступу на з’їзді Соціал-демократичної партії Німеччини Пісторіус заявив, що не розуміє, чому в Німеччині існує тенденція завжди публічно обговорювати питання озброєння.

Водночас коментуючи заяву майбутнього потенційного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що ракети постачатимуться лише в координації з європейськими партнерами, Пісторіус заявив, що "не знає жодного європейського партнера з такою системою".

Водночас заступник голови парламентської групи Християнсько-демократичного союзу Йоган Вадефуль, який потенційно може зайняти пост глави Міністерства закордонних справ Німеччини, заявив, що вважає можливим знайти спільне рішення з СДПН щодо поставки крилатих ракет. На його думку, Мерц хоче використати Taurus як важіль для зміни політики Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це було б важливим сигналом,- дипломати країн ЄС позитивно оцінили заяву Мерца про передачу Taurus Україні

Нагадаємо, Мерц нещодавно заявив, що завжди  був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.

Що відомо про крилату ракету Taurus?

Крилата ракета Taurus є німецько-шведським аналогом британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow та Scalp.

Її довжина близько п'яти метрів, вага - майже 1400 кілограмів. Ракета оснащена двигуном і декількома навігаційними системами, які дозволяють здійснювати автономні низькі польоти через територію противника.

Taurus можуть запускатися бойовою авіацією з безпечної відстані і вражати та знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Оскільки крилаті ракети літають особливо низько і мають відносно малі розміри, їх важко вразити засобами протиповітряної оборони противника.

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Переваги Taurus перед SCALP та  Storm Shadow:

  • дальність польоту, що перевищує у два рази, – 500 км;
  • оснащення радаром, що допомагає використовувати їх під час поганих погодних умов;
  • з тієї ж причини роботі ракети не заважає навіть задимлення цілей.

Taurus – це далекобійна керована крилата ракета, призначена для атак на повітряні та наземні цілі на великі відстані. Форма її бойової частини розроблена таким чином, щоб мати здатність пробивати бетон та важкі породи ґрунту. Такі ракети виробляються компанією Taurus Systems GmbH, спільним підприємством двох компаній – LFK (зараз MBDA Deutschland GmbH) та Saab Bofors Dynamics AB.

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Автор: 

Пісторіус Борис (254) Taurus Таурус (39)


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Топ коментарі
+4
Як не було ракет від німців, так і не буде...
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15.04.2025 13:07
+2
Довго ще ці танці з бубном триватимуть? Вони можуть нарешті дати хоча б те, що вже є??? Не якісь там Samp-T, які ще треба 7 років чекати, а ракети, які вже лежать на складах???
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15.04.2025 13:33
+2
вагоми аргументи можливо настануть ,коли Берлін розділить знову ,стіна на Схід та Захід ??? але тоді вже, Тауруси давати не буде кому !!!
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15.04.2025 13:33
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15.04.2025 13:07 Відповісти
Як не було ракет від німців, так і не буде...
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15.04.2025 13:07 Відповісти
ссцить що не виправдає реклами?
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15.04.2025 13:08 Відповісти
Дух ліверного Шольца вселився до Пі....оріуса!
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15.04.2025 13:11 Відповісти
"Коаліція охочих" обісралась вже на старті. Зате як красиво говорили, і продовжать говорити - не сумнівайтесь.
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15.04.2025 13:16 Відповісти
Допомога від Європи для України не зупинялась ні на мить. На відміну від США, коли припинення воєнних поставок починаючи з жовтня 2023 року дивним чином співпало із початком наступу рашистських військ по всьому фронту, що триває й досі.
Тож, сподіватись далі на американську допомогу, принаймні до завершення переформатування Конгресу США в кінці 2026 року, марно. Звідси і політика України по відношенню до трампістської адміністрації має бути відповідна - жодних односторонніх поступок і визнання неіснуючих боргів!

Так виглядає інфографіка допомоги Україні за сторони США та Європи від початку масштабної агресії рашистської пітьми:

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15.04.2025 13:25 Відповісти
Таки хочете щоб вам улуські павтарілі…
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15.04.2025 13:31 Відповісти
Довго ще ці танці з бубном триватимуть? Вони можуть нарешті дати хоча б те, що вже є??? Не якісь там Samp-T, які ще треба 7 років чекати, а ракети, які вже лежать на складах???
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15.04.2025 13:33 Відповісти
вагоми аргументи можливо настануть ,коли Берлін розділить знову ,стіна на Схід та Захід ??? але тоді вже, Тауруси давати не буде кому !!!
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15.04.2025 13:33 Відповісти
Ну от неправду кажете. Ніхто Берлін ділити більше не буде. Просто він разом з Бонном, Парижем та Лісабоном будуть в республіці - Западна-Іврапєйськая автономия в составє калінінградской області РФ.
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15.04.2025 15:08 Відповісти
🤣👏
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15.04.2025 15:31 Відповісти
Таурус все.
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15.04.2025 13:39 Відповісти
Головний аргумент проти - що ж після передачі, членам секти "Нам дадуть ____________ і відразу перемога! Ура!", знову доведеться вигадувати нову вундерваффе? Як це сталось після танків, F-16, Storm Shadow, Mirage-2000 і т.п.
Може дадуть, може ні. Але 10-30 ракет (а більше вільних просто немає) навряд хоч якось змінять ситуацію. Втім можна запустити їх по кримському мосту, звалити його не звалить, але хоч привід записати відосик в Потужного буде. Передвиборчий відосик.
P.S. 3+ бл*ть роки масштабної війни, 11 років війни взагалі, 34 роки незалежності - якийсь вшивий Йемен чи Іран, чи КНДР, чи..... робить ракети (крилаті, балістичні...) а ми робимо лише дороги під наглядом турків, та і ті виходять паршиві. Хоч уже і пізно, але може пора замислитись?
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15.04.2025 13:39 Відповісти
В пі3доріуса очко заграло
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15.04.2025 13:42 Відповісти
Одне діло ляпнути язиком,інша справа дати...та і не дозволять по рашці бити..
Ні,щоб по якомусь аеродрлму *обнуть ,бийте по мосту кримському,це ж українська територія...а міст вже того значення не має,єсть сухопутний коридор.
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15.04.2025 14:45 Відповісти
Нагадало позицію :
"я ні за , ні проти - скоріше навпаки "
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15.04.2025 15:48 Відповісти
Коли вже буде своє,скільки ще треба чекати?Потрібно своє виробництво і не 2 а сотні,палестинці виробляли ,шо не так в нас?
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15.04.2025 17:36 Відповісти
 
 