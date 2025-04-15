Пісторіус про ракети Taurus для України: існують вагомі аргументи на користь поставок, але також багато вагомих аргументів і проти
Виконувач обов'язків міністра оборони Боріс Пісторіус закликав до стриманості у питанні обговорення питання можливої поставки Україні німецьких крилатих ракет Taurus.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ARD.
Під час виступу на з’їзді Соціал-демократичної партії Німеччини Пісторіус заявив, що не розуміє, чому в Німеччині існує тенденція завжди публічно обговорювати питання озброєння.
Водночас коментуючи заяву майбутнього потенційного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що ракети постачатимуться лише в координації з європейськими партнерами, Пісторіус заявив, що "не знає жодного європейського партнера з такою системою".
Водночас заступник голови парламентської групи Християнсько-демократичного союзу Йоган Вадефуль, який потенційно може зайняти пост глави Міністерства закордонних справ Німеччини, заявив, що вважає можливим знайти спільне рішення з СДПН щодо поставки крилатих ракет. На його думку, Мерц хоче використати Taurus як важіль для зміни політики Росії.
Нагадаємо, Мерц нещодавно заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет Taurus Україні - за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.
Що відомо про крилату ракету Taurus?
Крилата ракета Taurus є німецько-шведським аналогом британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow та Scalp.
Її довжина близько п'яти метрів, вага - майже 1400 кілограмів. Ракета оснащена двигуном і декількома навігаційними системами, які дозволяють здійснювати автономні низькі польоти через територію противника.
Taurus можуть запускатися бойовою авіацією з безпечної відстані і вражати та знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Оскільки крилаті ракети літають особливо низько і мають відносно малі розміри, їх важко вразити засобами протиповітряної оборони противника.
Переваги Taurus перед SCALP та Storm Shadow:
- дальність польоту, що перевищує у два рази, – 500 км;
- оснащення радаром, що допомагає використовувати їх під час поганих погодних умов;
- з тієї ж причини роботі ракети не заважає навіть задимлення цілей.
Taurus – це далекобійна керована крилата ракета, призначена для атак на повітряні та наземні цілі на великі відстані. Форма її бойової частини розроблена таким чином, щоб мати здатність пробивати бетон та важкі породи ґрунту. Такі ракети виробляються компанією Taurus Systems GmbH, спільним підприємством двох компаній – LFK (зараз MBDA Deutschland GmbH) та Saab Bofors Dynamics AB.
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Тож, сподіватись далі на американську допомогу, принаймні до завершення переформатування Конгресу США в кінці 2026 року, марно. Звідси і політика України по відношенню до трампістської адміністрації має бути відповідна - жодних односторонніх поступок і визнання неіснуючих боргів!
Так виглядає інфографіка допомоги Україні за сторони США та Європи від початку масштабної агресії рашистської пітьми:
Може дадуть, може ні. Але 10-30 ракет (а більше вільних просто немає) навряд хоч якось змінять ситуацію. Втім можна запустити їх по кримському мосту, звалити його не звалить, але хоч привід записати відосик в Потужного буде. Передвиборчий відосик.
P.S. 3+ бл*ть роки масштабної війни, 11 років війни взагалі, 34 роки незалежності - якийсь вшивий Йемен чи Іран, чи КНДР, чи..... робить ракети (крилаті, балістичні...) а ми робимо лише дороги під наглядом турків, та і ті виходять паршиві. Хоч уже і пізно, але може пора замислитись?
Ні,щоб по якомусь аеродрлму *обнуть ,бийте по мосту кримському,це ж українська територія...а міст вже того значення не має,єсть сухопутний коридор.
"я ні за , ні проти - скоріше навпаки "