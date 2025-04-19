Рішення щодо Taurus для України ухвалюватиме Мерц, - прем’єр Баварії Зедер

Прем’єр-міністр Баварії у Німеччині та очільник партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер заявив, що рішення про можливу відправку далекобійних ракет Taurus Україні ухвалюватиме майбутній канцлер Фрідріх Мерц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на n-tv.

"Це буде вирішувати новий канцлер", – зазначив Зедер.

При цьому він підкреслив, що німецькі повітряні сили мають обмежені ресурси.

"Однак, перш за все, нам потрібно якомога більше Taurus для нас самих", – сказав Зедер.

Він назвав ракети Taurus "найкращою зброєю, яку ми маємо", а також додав, що "навіть росіяни поважають її".

Нагадаємо, гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Папперґер днями заявив, що німецькі далекобійні ракети Taurus не допоможуть Україні у боротьбі проти російської агресії. Для впливу на хід війні Україні потрібно більше артилерійських снарядів.

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