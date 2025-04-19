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Новини Постачання Taurus
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Рішення щодо Taurus для України ухвалюватиме Мерц, - прем’єр Баварії Зедер

Зедер про постачання Taurus

Прем’єр-міністр Баварії у Німеччині та очільник партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер заявив, що рішення про можливу відправку далекобійних ракет Taurus Україні ухвалюватиме майбутній канцлер Фрідріх Мерц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на  n-tv.

"Це буде вирішувати новий канцлер", – зазначив Зедер.

При цьому він підкреслив, що німецькі повітряні сили мають обмежені ресурси.

"Однак, перш за все, нам потрібно якомога більше Taurus для нас самих", – сказав Зедер.

Він назвав ракети Taurus "найкращою зброєю, яку ми маємо", а також додав, що "навіть росіяни поважають її".

Нагадаємо, гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Папперґер днями заявив, що німецькі далекобійні ракети Taurus не допоможуть Україні у боротьбі проти російської агресії. Для впливу на хід війні Україні потрібно більше артилерійських снарядів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія розцінюватиме удар ракетами Taurus по російських об’єктах як участь Німеччини в бойових діях на боці України, - МЗС РФ

Автор: 

Німеччина (7353) Taurus Таурус (40) Мерц Фрідріх (67)


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Топ коментарі
+3
Чого всі приколупались до Taurus? Без дозволу бити по російській території ЗСУ від них не матимуть жодної користі, а дозволу не буде, бо навіть найсильніша країна світу - США - такого дозволу не дала щодо своїх ATACMS, як і самих ATACMS, після 20 січня жодного застосування ATACMS по визнаній території росії не було.
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19.04.2025 12:36
+2
Вчора писали що в Херсонській обл, в 80 бригаді солдати взбунтовалися не хочуть підписувати нові контракти, сьогодні пишуть що в Краснодарі в військові частині солдати проламали забор і потікали, Висновок РФ зараз на грані, 1917 року перед великими бунтами в армії, якщо Германія і ЄС допоможе і підтримає, ви з Україною вийдете переможцями, 100 років пройшло, спіраль історії повертається!!!!!
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19.04.2025 12:56
+1
"Однак, перш за все, нам потрібно якомога більше Taurus для нас самих", - сказав Зедер.

І шо ви з ними будете робити? Вони ж і далі будуть лежати на складах, а потім ви їх утилізуєте, коли термін їхньої придатності закінчиться....
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19.04.2025 12:25
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А решать он будет наверное не раньше решения Трумпа
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19.04.2025 12:24 Відповісти
покихо в усіх пасха, похрін на українців
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19.04.2025 13:08 Відповісти
"Однак, перш за все, нам потрібно якомога більше Taurus для нас самих", - сказав Зедер.

І шо ви з ними будете робити? Вони ж і далі будуть лежати на складах, а потім ви їх утилізуєте, коли термін їхньої придатності закінчиться....
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19.04.2025 12:25 Відповісти
А це не твоя справа шо вони будуть робити зі своєю зброєю.
ПС. У козломордих на складах лежать ядерні боєголовки, а після закінчення терміну придатності будуть утилізовані. Хочеш шоб вони їх використали?
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19.04.2025 12:42 Відповісти
...довго і нудно.
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19.04.2025 12:30 Відповісти
На відосік від зеійого манедджерів подрочи і стане легше.
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19.04.2025 12:35 Відповісти
Твоїх порад ніхто не питав, дрочло! Свій досвід передавай своїм дітям.
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19.04.2025 13:54 Відповісти
Ви там вже всі всралися через ті Тауруси.
Вже може краще не давайте, а то прийдете потім як рудий, і будете руки заламувати
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19.04.2025 12:31 Відповісти
- Куме, в тебе СНІД є?
- Десь є, але трохи і тільки для себе.
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19.04.2025 12:32 Відповісти
Чого всі приколупались до Taurus? Без дозволу бити по російській території ЗСУ від них не матимуть жодної користі, а дозволу не буде, бо навіть найсильніша країна світу - США - такого дозволу не дала щодо своїх ATACMS, як і самих ATACMS, після 20 січня жодного застосування ATACMS по визнаній території росії не було.
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19.04.2025 12:36 Відповісти
Знов в позу тупого йолопа, що не може знайти креслення фон Брауна за 1943 в шкільній бібліотеці та щось зробити своє. Цілься в центр Москви, вона велика, а РФ ще більша, попадешь по-любому. Но ні, дурнуватий комедіант, дурнувата елітка, їм краще стояти на колінах та просити те, що не дадуть. А чо такого. Ми ж дурні.
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19.04.2025 12:40 Відповісти
Мерц скоріше ухвалить рішення про розслідування корупції на виробництві "порожнечі" під назвою Taurus.
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19.04.2025 12:50 Відповісти
Вчора писали що в Херсонській обл, в 80 бригаді солдати взбунтовалися не хочуть підписувати нові контракти, сьогодні пишуть що в Краснодарі в військові частині солдати проламали забор і потікали, Висновок РФ зараз на грані, 1917 року перед великими бунтами в армії, якщо Германія і ЄС допоможе і підтримає, ви з Україною вийдете переможцями, 100 років пройшло, спіраль історії повертається!!!!!
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19.04.2025 12:56 Відповісти
Ist das gesund? Friedrich Merz !!!
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19.04.2025 13:01 Відповісти
ja wohl!
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19.04.2025 13:06 Відповісти
взагалі-то він Зьодер
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19.04.2025 13:05 Відповісти
Схоже що таурус це німецький асфальт..високовартісний розводняк через лобіювання
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19.04.2025 13:14 Відповісти
Та не дадуть вони ті ракети і не треба ці обманні надії
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19.04.2025 15:04 Відповісти
Ну от для чого кричати про це на весь світ? Зробили тихенько, і все.
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20.04.2025 08:25 Відповісти
 
 